Kreis Bergstraße

Wald-Michelbach: Drei Polizeibeamte nach Widerstand verletzt/ 24-Jähriger in Fachklinik eingewiesen

Wald-Michelbach (ots) – Ein 24 Jahre alter Mann wurde am Dienstagabend (31.08.)

in eine Fachklinik eingewiesen, nachdem er in seiner Wohnung randalierte und bei

seiner Festnahme erheblichen Widerstand geleistet hat.

Die Polizei wurde gegen 20.15 Uhr von Anwohnern eines Hauses in der Ludwigstraße

verständigt, dass ein Bewohner ausrasten würde. Auch sei schon eine Glasscheibe

zu Bruch gegangen. Der Mann lebt mit seiner Frau und einem Kleinkind in der

Wohnung.

Unmittelbar nachdem die Polizei am Haus von dem 24-Jährigen erblickt wurde, ging

er auf die Beamten los und attackierte sie mit Schlägen und Tritten. Mit Hilfe

von Unterstützungskräften und dem Einsatz von Pfefferspray und des Schlagstocks

konnte der Angreifer letztendlich gestoppt und festgenommen werden. Dabei wurde

der Mann sowie drei Polizeibeamte leicht verletzt.

Warum der Mann ausgerastet ist, müssen die weiteren Ermittlungen noch zeigen.

Zur Abklärung seines psychischen Gesundheitszustandes wurde der 24-Jährige

vorsorglich in eine Klinik gebracht.

Bensheim: Leiterdiebstahl verhindert

Bensheim – Ein 26 Jahre alter Mann, der offensichtlich unter Alkohol- und

Drogeneinfluss stand, hat am Mittwoch (01.09.), um kurz nach Mitternacht

versucht eine Leiter zu stehlen. Der Diebstahl konnte jedoch von dem Besitzer in

der Arminstraße verhindert werden. Bis zum Eintreffen der Polizei hielt er den

vermeintlichen Dieb fest. Die anvisierte Leiter im Wert von etwa 300 Euro war

auf dem Gepäckträger eines Transportfahrzeugs montiert. Zur Anzeigenaufnahme

wurde der 26-Jährige mit auf die Polizeidienststelle genommen und nach Abschluss

der Maßnahmen in eine Klinik verbracht.

Einhausen: Polizei überwacht Geschwindigkeit

Einhausen – Am Dienstag (31.08.), wurde durch Beamte der

Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der Bundesstraße 47,

zwischen 14.00 und 18.00 Uhr, abermals eine Geschwindigkeitsmessung

durchgeführt.

Die Messstelle befindet sich außerhalb geschlossener Ortschaft. Die maximal

erlaubte Höchstgeschwindigkeit beträgt dort 80 km/h. Ausnahme: Lastwagen über

7,5 Tonnen dürfen nur 60 km/h schnell sein.

Von 4202 gemessenen Fahrzeugen, waren 681 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. Davon

wurden 569 Geschwindigkeitsverstöße im Verwarnungsgeldbereich, bis 20 km/h zu

flott unterwegs, festgestellt.

112 Geschwindigkeitsverstöße mit über 21 Stundenkilometern Überschreitung ziehen

nun neben Bußgeldern auch Punkte in Flensburg nach sich. 9 Fahrzeugführer mit

über 40 „Sachen“ zu viel auf dem Tacho, erwarten nun zudem Fahrverbote.

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Wagenlenker mit 140 km/h. Ihn erwarten ein

Monat Fahrverbot, 240 Euro Bußgeld und 2 Punkte in Flensburg.

Darüber hinaus waren insgesamt 72 Lastwagen zu schnell. Der schnellste

Brummifahrer fuhr 87 km/h und muss mit 95 Euro Bußgeld und einem Punkt im

Verkehrszentralregister rechnen.

Lampertheim: Polizei codiert kostenlos Fahrräder im Stadtpark – Präventionstag der Stadt Lampertheim

Lampertheim – Im Rahmen des Präventionstages der Stadt Lampertheim bietet

die Polizeistation Lampertheim mit Unterstützung des Freiwilligen Polizeidiensts

am Sonntag, den 19. September, zwischen 15.00 Uhr und 18.00 eine

Fahrradcodierung im Stadtpark an.

Für den reibungslosen Ablauf der Aktion ist eine vorherige Anmeldung notwendig.

Dies kann ab dem Dienstag, 7. September 2021 unter der Rufnummer 06206 /

9440-100 erfolgen.

Zur Codierung ist der Eigentumsnachweis und der Ausweis erforderlich. Zudem wir

gebeten, bei E-Bikes oder Pedelecs den Batterie-Schlüssel nicht zu vergessen.

Achtung: Carbonräder sind für die Codierung nicht geeignet.

Weitere Informationen zum Präventionstag finden sich unter

https://www.lampertheim.de/de/wirtschaft-verkehr/verkehr/Kriminalpraevention.php

Darmstadt

Brensbach/ Wersau: Vollsperrung der B 38 nach schwerem Unfall – Rettungshubschrauber im Einsatz

Brensbach – Am Mittwochmittag (2.9.) gegen 12.30 Uhr kam es auf der Bundesstraße 38, zwischen Brensbach und der Landstraße 3065 zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem auch ein Rettungshubschrauber zum Einsatz kam. Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein 82-jähriger Mann aus Bad König in seinem Mercedes die Bundesstraße als er in Höhe Wersau aus noch nicht bekannten Gründen in den Gegenverkehr geriet und dort mit einem Ford Transit zusammenstieß.

Infolge der Kollision wurden die zwei Insassen der Autos verletzt. Die 27-jährige Fahrerin des Transportes aus Reichelsheim wurde mit einem Rettungswagen und der 82-jährige Mercedesfahrer aufgrund seiner lebensbedrohlichen Verletzungen mit einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Wie es zu dem Unfall kommen konnte werden die andauernden Ermittlungen zeigen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Darmstadt wurde ein Sachverständiger mit der Rekonstruktion des Unfallhergangs beauftragt.

Für die Dauer der Unfallaufnahme bleibt die B 38 in Höhe Wersau für beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Feuerwehr leitet den Verkehr um. Eine entsprechende Rundfunkwarnmeldung wurde herausgegeben.

Darmstadt: Unbekannter hält Frau fest / Polizei ermittelt wegen Nötigung / Augenzeugin gesucht

Darmstadt – Eine 23-jährige Darmstädterin ist am Dienstag (31.8.) auf

ihrem Weg als Fußgängerin in der Siemensstraße gegen 17 Uhr unvermittelt von

einem noch unbekannten Mann von hinten für wenige Sekunden festgehalten worden.

Warum der Unbekannte an die Frau plötzlich herantrat und ob er es womöglich auf

ihre mitgeführten Wertgegenstände abgesehen hatte, ist derzeit völlig unklar.

Durch sofortiges lautes Ansprechen und Rufen der 23-Jährigen, ließ der Mann von

der Darmstädterin ab und flüchtete in Richtung eines nahe gelegenen Cafés.

Nachdem sich die junge Frau im Anschluss hilfesuchend an die Polizei wendete und

den Vorfall schilderte, hat die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Zur Klärung des Geschehens suchen die Ermittler Zeugen mit sachdienlichen

Hinweisen, die den Hergang beobachten konnten oder Hinweise zur Identität des

flüchtenden Mannes geben können. Nach ersten Erkenntnissen soll sich eine

weitere Fußgängerin zum Tatzeitpunkt in der Siemensstraße befunden haben. Diese

noch unbekannte Frau kommt möglicherweise als wichtige Augenzeugin in Betracht.

Der Täter wurde als etwa 18 Jahre alt und 1,55 bis 1,60 Meter groß beschrieben.

Er hatte ein auffallend breites Gesicht und eine dunkle Kurzhaarfrisur. Als

Bekleidung wurde ein langarmiges Oberteil wahrgenommen. Weitere

personenbeschreibende Details zum Täter oder der Augenzeugin liegen der Polizei

derzeit nicht vor. Unter der Rufnummer 06151/9690 sind die Kriminalbeamten des

Kommissariats 35 für alles Sachdienliche zu erreichen.

Darmstadt: Blaue Vespa aus Tiefgarage gestohlen (K-MR31) / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt – Der Besitzer einer blauen Vespa, die er in einer Tiefgarage in

der Bad Nauheimer-Straße geparkt hatte, stellte am Mittwoch (1.9.) gegen 2.15

Uhr fest, dass sein Fahrzeug von noch unbekannten Tätern entwendet wurde. Zum

Zeitpunkt des Diebstahls war an dem Piaggio Roller das Kennzeichen K-MR31

angebracht. Hinweise zum Täter oder dem Verbleib der Vespa nehmen die

ermittelnden Beamten des Kommissariats 43 unter der Rufnummer 06151/9690

entgegen.

Darmstadt: Backöfen und Herdplatten entwendet / Wer hat Verdächtiges bemerkt?

Darmstadt – Auf mehrere Backöfen, Herdplatten und Gefrierkombinationen

hatten es ungebeten Gäste in einem Neubau in der Hügelstraße abgesehen. Die

Täter betraten in der Zeit zwischen Freitag (27.8.) und Dienstag (31.8.) das

noch unbewohnte Gebäude und entwendeten die Küchengeräte, deren Wert auf

mindestens 5800 Euro geschätzt wird. Zudem verursachten die Kriminellen durch

ihr Vorgehen einen Sachschaden von rund 800 Euro. Die Polizei in Darmstadt

ermittelt wegen Diebstahls, sucht Zeugen und fragt: Wem sind zur benannten

Tatzeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe aufgefallen? Wer hat

den Abtransport der Geräte bemerkt oder kann Hinweise zu deren Verbleib geben?

Unter der Rufnummer 06151/9690 werden alle sachdienlichen Informationen von den

Beamten entgegengenommen.

Darmstadt-Dieburg

Dieburg: Vandalen haben es auf mehrere Fahrzeuge abgesehen / Polizei sucht Zeugen

Dieburg – Nachdem bislang unbekannte Vandalen mehrere Fahrzeuge auf einem

Parkplatz „An der Brückenmühle“ beschädigten, sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Unbekannten trieben ihr Unwesen am Dienstagabend (31.8.) im Tatzeitraum

zwischen 20 und 22.15 Uhr. Ersten Ermittlungen zufolge, wurden insgesamt vier

dort abgestellte Fahrzeuge, unter anderem ein grauer Audi und ein roter Toyota,

beschädigt. Die Kriminellen hinterließen auf den Wägen Kratzer und beschädigten

unter anderem auch die Scheibenwischer der Fahrzeuge. Insgesamt wird der Schaden

auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Wieso die Vandalen ihrer Zerstörungswut an

den Fahrzeugen freien Lauf gelassen haben, muss im Rahmen der Ermittlungen

geprüft werden.

In diesem Zusammenhang bittet das Kommissariat 41 bei der Polizei in Dieburg um

Kontaktaufnahme von Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben und

sachdienliche Hinweise geben können. Die Ermittlerinnen und Ermittler sind unter

der Rufnummer 06071/9656-0 zu erreichen.

Eppertshausen: Unfall vorgetäuscht und Geld gefordert / Polizei warnt vor Maschen der Trickbetrüger

Eppertshausen – Kriminelle versuchten am Dienstagmittag (31.8.) mit der

„Enkeltrick“-Masche an Geld zu kommen. Gegen 13 Uhr meldete sich eine bislang

Unbekannte bei einer 83-jährigen Frau aus Eppertshausen. Hierbei gab sich die

Anruferin als Verwandte der lebensälteren Dame aus. Die Betrügerin gaukelte im

Gespräch sehr aufgelöst vor, einen Verkehrsunfall gehabt zu haben und hierfür

dringend Geld zu benötigen. Um der Geschichte eine gewisse Dramatik zu

verleihen, erzählte die Betrügerin der 83-Jährigen, dass bei dem Unfall eine

Person ums Leben gekommen wäre. Für die anschließenden Maßnahmen bei der

Polizei, bräuchte sie jetzt mehrere Tausend Euro an Bargeld. Glücklicherweise

durchschaute die lebensältere Dame die Masche der Anruferin und beendete das

Gespräch.

Damit auch Sie nicht auf die Kriminellen hereinfallen, hat die Polizei wichtige

Präventionshinweise: Seien Sie besonders misstrauisch, wenn angebliche Verwandte

am Telefon plötzlich Geld fordern. Lassen Sie sich nicht emotional unter Druck

setzen! Rufen Sie die Verwandten auf einer Ihnen bekannten Telefonnummer

umgehend zurück und bestehen Sie auf ein persönliches Erscheinen! Spätestens

hierbei würde der Schwindel nämlich auffliegen. Händigen Sie kein Geld an fremde

Personen nur aufgrund eines Telefongesprächs aus! Verständigen Sie beim

geringsten Zweifel die Polizei über den Notruf 110.

Reinheim: Beim Geldwechsel bestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Reinheim – Nachdem ein 77-Jähriger am Montagmittag (30.8.) beim

Geldwechseln von einem bislang unbekannten Mann in der Jahnstraße bestohlen

wurde, sucht die Polizei nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Der 77 Jahre alte Mann war gegen 14.30 Uhr fußläufig im dortigen Bereich

unterwegs, als er von einem Unbekannten angesprochen und nach Wechselgeld

gefragt wurde. Wie sich im Nachgang rausstellte, hatte der Unbekannte

betrügerische Absichten. Gerade als der 77-Jährige nach entsprechendem

Wechselgeld in seiner Geldbörse suchte, gelang es dem Kriminellen mehrere

Geldscheine aus dem Portemonnaie zu entwenden. Ersten Erkenntnissen zufolge soll

es sich um circa 60 Euro gehandelt haben. Das Fehlen seines Geldes fiel dem

älteren Mann im Nachgang auf.

Der Unbekannte soll einen Oberlippenbart haben, um die 50-60 Jahre alt und circa

1,80 Meter groß gewesen sein.

Sachdienliche Hinweise werden an die Ermittlerinnen und Ermittler der

Kriminalpolizei in Darmstadt unter der Rufnummer 06151/969-0 erbeten.

Was sich im ersten Moment nach einer höflichen Frage anhört und

Hilfsbereitschaft beim Befragten hervorruft, kann sich im Nachgang als schamlose

Masche herausstellen.

In diesem Zusammenhang warnt die Polizei vor dem „Geldwechseltrick“ und gibt

folgende Ratschläge:

Bleiben Sie aufmerksam und halten Sie Abstand zu Personen, die

versuchen in die Nähe Ihres Portemonnaies zu kommen.

versuchen in die Nähe Ihres Portemonnaies zu kommen. Drehen Sie sich von der Person weg, wenn Sie nach Wechselgeld

suchen. Es ist nicht unhöflich genauer zu fragen, wozu das

Wechselgeld benötigt wird.

suchen. Es ist nicht unhöflich genauer zu fragen, wozu das Wechselgeld benötigt wird. Sollte Ihnen die Situation merkwürdig vorkommen, machen Sie auf

sich aufmerksam, binden Sie andere Passanten mit ein und

benachrichtigen Sie die Polizei (110).

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Mehrere Wahlplakate beschädigt und entwendet/ Polizei ermittelt

Mörfelden-Walldorf

Wie der Polizei jetzt bekannt wurde, sind in der Zeit zwischen Samstag (28.8.) und Dienstag (31.8.) über 30 Wahlplakate zerrissen, mit Farbe besprüht und zum Teil entwendet worden. Die Tatorte erstrecken sich nach ersten Erkenntnissen über das gesamte Stadtgebiet Walldorf. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Diebstahls.

Zeugen, die Verdächtiges bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06105/4006-0 bei der Polizei in Mörfelden-Walldorf zu melden

Schiffsunfall durch Schleusenanfahrung auf dem Main

Ginsheim-Gustavsburg – Am Dienstag, den 31.08.2021, um 19:30 Uhr fuhr ein

181m langer Schubverband, beladen mit ca. 4000 Tonnen Kies, nach Beendigung des

Schleusenvorgangs aus der Südkammer der Schleuse Kostheim als Bergfahrer aus.

Hierbei fuhr dieser mit dem Schiffsbug aufgrund eines Fahrfehlers gegen die

Schleusenwand des Oberhaupts.

Durch die Kollision kam es zum Drahtbruch von einem der vier Koppeldrähte des

Schubverbandes. Der gebrochene Koppeldraht wurde nach dem Unfall ordnungsgemäß

durch die Schiffsbesatzung ersetzt. Bis auf eine gebrochene Stahl-Scheuerleiste

war die Außenhaut des Schubverbandes nicht beschädigt, so dass die

Schwimmfähigkeit nicht beeinträchtigt war.

An der Schleusenwand kam es zu erheblichen Stahlverformungen und Rissen. Das

Schleusentor wurde nach bisherigem Kenntnisstand nur leicht beschädigt. Die

Südkammer der Schleuse konnte nach der Unfallaufnahme wieder in Betrieb gehen.

Die Schiffsunfallaufnahme und Sachbearbeitung erfolgt durch die zuständige

Wasserschutzpolizeistation Wiesbaden.

Odenwaldkreis

Bad König/Kimbach: Nach Unfallflucht in Kimbach wird Verursacherin in Miltenberg kontrolliert

Eine 35-jährige Höchster-in fuhr mit ihrem PKW von Bad König kommend, in Richtung Vielbrunn. Am Ortende von Kimbach kam sie, auf Grund des Genusses von alkoholischen Getränken, zu weit nach rechts und stieß frontal mit einem rechtsseitig geparkten PKW zusammen. Die Fahrerin verließ unerlaubt die Unfallstelle in Richtung Vielbrunn. Durch eine Streife der PI Miltenberg wurde das Fahrzeug zufällig kontrolliert. Dabei wurden die Unfallschäden festgestellt. Da die Fahrzeugführerin merklich unter Alkoholeinfluss stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sie muss sich nun strafrechtlich verantworten.