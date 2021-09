Gefährliche Körperverletzung

Am heutigen Vormittag ereignete sich in dem Sontra Stadtteil Ulfen im Zuge eine Auseinandersetzung, die schon über einen längeren Zeitraum andauert, ein Angriff mit einem Messer auf eine dort wohnhafte 49-Jährige. Gegen 10:00 Uhr wird der Polizei gemeldet, dass die 49-Jährige mit einer Stichverletzung im Brustbereich vor dem Haus um Hilfe rufen würde, da sie von ihrem getrennt lebenden Mann angegriffen worden wäre.

Die ersten Ermittlungen am Tatort ergaben, dass der polizeibekannte 54-jährige Ehemann aus Sontra die Geschädigte in der Waschküche überraschte und nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung mit einem Messer angriff. Dabei zog sich die 49-Jährige eine Stichverletzung zu, worauf sie zunächst mit einem Rettungshubschrauber in das Klinikum nach Kassel geflogen wurde. Die Verletzung stellte sich dort als nicht lebensbedrohlich heraus. Der tatverdächtige 54-Jährige flüchtete nach der Tat mit dem Wagen der Geschädigten vom Tatort, was zu einer intensiven Fahndung in und um Sontra sowie in den benachbarten Kreisen und auf Thüringer Gebiet führte, ohne dem Tatverdächtigen bislang habhaft zu werden. Die Geschädigte kann voraussichtlich das Krankenhaus in Kürze wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen hat die Eschweger Kriminalpolizei übernommen.

Unfallverursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Eschwege

16.000 EUR Sachschaden und ein Leichtverletzter sind die Folgen eines Verkehrsunfalles, der sich gestern am späten Abend in der Gemarkung von Bad Sooden-Allendorf ereignet hat. Um 23:30 Uhr befuhr ein 47-Jähriger aus Werleshausen mit seinem Pkw die Hilberlachstraße in Bad Sooden-Allendorf und beabsichtigte nach links auf die B 27 in Richtung Witzenhausen abzubiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 52-Jährigen aus Eisenach der auf der Bundesstraße in Richtung Eschwege unterwegs war. Im unmittelbaren Einmündungsbereich kam es dadurch zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, bei dem der Pkw des 47-Jährigen nach 25 Metern auf der Linksabbiegespur der Gegenfahrbahn zum Stehen kam. Der 47-Jährige wurde den Zusammenstoß der Fahrzeuge leicht verletzt.

Unfallverursacher unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Wie sich herausstellte stand der Unfallverursacher sowohl unter Alkohol- als auch unter Drogeneinfluss. Ein durchgeführte Alkoholtest ergab einen Wert von ca. 1,7 Promille, zudem verlief ein Test positiv auf THC. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Polizei Eschwege

Auf Pkw aufgefahren

Um 15:00 Uhr befuhr ein 30-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Meißner die B 27 zwischen Oberrieden und Ellershausen hinter einem Lkw her. Aus Unachtsamkeit bemerkte dies ein nachfolgender 34-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf zu spät und fuhr dadurch mit seinem Pkw auf. Sachschaden: ca. 2200 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Niederhoner Straße in Eschwege angezeigt. Zwischen dem 30.08.21, 19:00 Uhr und dem 31.08.21, 07:50 Uhr wurde ein Pkw Kia, der vor der Hausnummer 20 geparkt war, beschädigt. Dabei war in diesem Fall der Verursacher nicht auf der Straße sondern auf dem Gehweg unterwegs. Somit kommen als verursachendes „Fahrzeug“ neben Zweirädern auch Kinderwagen oder Roller infrage. Der Sachschaden an dem Kia wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfälle

Um 06:40 Uhr befuhr heute Morgen ein 27-Jähriger aus der Gemeinde Wehretal die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. Im Bereich „Weidenhäuser Kreuz“ kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das durch den Aufprall tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR.

Kurz zuvor ereignete sich ein Wildunfall auf der L 3244 zwischen Niederdünzebach und Eschwege. Auch hier wurde ein Reh von einem Pkw erfasst, der von einer 41-Jährigen aus Großbartloff gefahren wurde. Das Reh verendet am Unfallort; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

In diesem Zeitraum kam es auch zwischen Germerode und Abterode (L 3243) zu einem Zusammenstoß mit einem Reh, dass von einem Pkw, der von einem 47-Jährigen aus Waldkappel gefahren wurde, erfasst und tödlich verletzt wurde. Der Sachschaden am Fahrzeug wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Am 31.08.21 um kurz nach Mitternacht kollidierte eine 23-jährige Pkw-Fahrerin aus der Gemeinde Meißner mit einem Waschbären, als sie auf der L 3243 zwischen Vierbach und Germerode unterwegs war. Sachschaden: 250 EUR.

Zur gleichen Zeit kam es auf der L 3245 zwischen Röhrda und Weißenborn zu einem Wildunfall, nachdem ein Fuchs die Straße überquerte. Der Fuchs wurde dabei von dem Pkw einer 22-Jährigen aus der Gemeinde Wehretal erfasst, lief aber anschließend weiter. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 600 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfall – Rollerfahrer leicht verletzt

Um 21:06 Uhr befuhr gestern Abend ein 15-Jähriger aus Sontra die B 7 mit seinem Kleinkraft-Roller zwischen den Ortschaften Datterode und Wichmannshausen. Als zwei Rehe auf die Fahrbahn sprangen konnte der 15-Jährige diesen nicht mehr ausweichen, so dass es zum Zusammenstoß mit den Tieren kam. Dabei kam er mit dem Roller zu Fall, wodurch er sich leicht verletzt. Die Rehe liefen davon. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Vorfahrt missachtet

Um 16:24 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 26-jähriger Pkw-Fahrer aus Hessisch Lichtenau die Poppenhagener Straße in Hessisch Lichtenau. Im Kreuzungsbereich zur Hanröder Straße (rechts vor links) übersah er den vorfahrtsberechtigten Pkw einer 38-Jährigen aus Hessisch Lichtenau, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 6000 EUR kam. Das Auto des 26-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.