Neustadt: Weinköniginnen-Ampelmännchen vorgestellt

Neustadt an der Weinstraße – Seit Mittwoch, 01.09.2021, hat die Stadt Neustadt an der Weinstraße neue Ampelmännchen. Statt männlichen Fußgängern sind Weinköniginnen zu sehen. Bernhard Adams, Dezernent für Bau- und Verkehrsangelegenheiten, stellte in Vertretung für Oberbürgermeister Marc Weigel die neuen Ampelsymbole vor.

„Die Überlegung, dass Neustadt ein eigenes Ampelmännchen, eine Weinkönigin, bekommt, war ein Antrag der CDU-Stadtratsfraktion im August 2019. Der Stadtrat hat mit Mehrheit am 27. August 2019 beschlossen, einen Prüfantrag auszulösen, wie man das rechtlich machen kann“, sagte Dezernent Adams mit Hinweis auf Beispiele anderer Städte, die auch andere Ampelsymbole haben, wie z.B. die Mainzelmännchen in Mainz. Aufgrund des touristischen Werbewertes befasste sich damit der Aufsichtsrat der Tourist, Saalbau und Kongress GmbH (TKS). Dort habe man sich auf eine Weinköniginnenfigur mit Trauben festgelegt. Der Neustadter Künster Gerhard Hofmann wurde darum gebeten, Entwürfe vorzulegen. Der Aufsichtsrat der TKS hat sich letztendlich auf ein Motiv festgelegt, aus dem Schablonen für die Ampeln gefertigt wurden.

Ampeln werden nachgerüstet

Die Umsetzung habe etwas gedauert, weil die Stadtverwaltung die Umrüstung mit dem Sanierungsprojekt verbinden wollte (siehe „Ampelanlagen erhalten modernste LED-Technik“), so Adams. Vier Ampelanlagen im Bereich der Talstraße (Hohenzollernstraße/ Bahnhof-/Exterstraße/ Schillerstraße, Obere Hauptstraße) wurden bereits erneuert. Im Laufe dieser Woche werden 30 Ampelanlagen mit den neuen Fußgängersymbolen ausgestattet. Weitere Signalanlagen sollen im Innenstadtbereich sukzessiv umgerüstet werden.