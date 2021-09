Neustadt: NEUSTART KULTUR – Programm zum Wochenende – 04. und 05. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Im Rahmen von NEUSTART KULTUR bietet die Kulturabteilung Neustadt dieses Wochenende gleich mehrere Veranstaltungen zur Auswahl an!

Sa, 04.09. | 10:30 – 12:30 Uhr | Altstadt BARTICUMBA – Fun-Funk-Brasil

Die Internationale Truppe aus Deutschland und Brasilien verbindet die traditionellen Rhythmen Brasiliens, mit Elementen des Funk und Pop.

In Ihrer Struktur handelt es sich um eine klassische Samba Trommelgruppe und wird versärkt durch Gesang und einer Cavaquinho, eine typische brasilianische Gitarre. Mit der Mischung des Repertoires aus originalen Sambas Brasiliens und Hits von heute, verbreitet Baticumba, überall wo sie auftauchen, eine einzigartige Partystimmung.

Sa, 04.09. | 10:00 – 17:00 Uhr | BUND-Garten Kinder-Mitmach-Programm vom Projekt 51 – „Farben der Natur“

Die Vielfalt an Farben in der Natur ist grenzenlos. Wie und wo können wir sie anwenden und verarbeiten? Die BUND-Gruppe und ihre Naturpädagogen laden alle interessierten Naturliebhaber und Entdecker auf diese Entdecker-Tour ein!

Um vorherige Anmeldung unter freiraum-rt-wald@web.de wird gebeten.

So, 05.09. | 11:00 Uhr | Loblocher Schlössel – Weingut Esthelmann Jazzfrühstück mit Funjazztique & Sascha Kleinophorst

An diesem Morgen trifft Sacha Kleinophorst (Mitglied des Capitol-Ensembles Mannheim) auf das Jazz-Quartett Funjazztique das seit einigen Jahren seinen Sitz in Neustadt um Alexander Schaaf (Piano) und Michael Gilb (Saxophon) hat. Sie werden an diesem Morgen von einem der gefragtesten Jazzbassisten Deutschlands, Stefan Engelmann und dem Schlagzeuger Michael Germer, der schon mit Popgrößen wie Sydney Youngblood, Xavier Naidoo oder den Weather Girls spielte, unterstützt

So, 05.09. | 14:00 – 19:00 Uhr | Cafe Winzig Wallgasse OHRAL pres. Picknicker

Einen entspanntend, gemütlichen Nachmittag am Cafe Winzig – mit einer Picknickdecke und den Ohral Residents! Elektro-Beats zwischen Ambient, Chill Out bis hin zu Deep-House laden zum Bewegen ein.

So, 05.09. | 16:00 Uhr | Treffpunkt: Marktbrunnen, Marktplatz LiteraWalkNW – Neustadt durch die literarische Brille

Neustadt an der Weinstraße ist Schauplatz vieler literarischer Werke. Michael Landgraf, Dozent, Schriftsteller und Neustadter Kulturbotschafter für Literatur, hat selbst Romane, Kurzkrimis, Sachbücher sowie lyrische Texte verfasst, die in der Stadt spielen und die sie jeweils in ein anderes Licht tauchen. Die präsentiert er in einem LiteraWalk durch Neustadt.

Eine vorherige Anmeldung ist möglich unter michael.landgraf@evkirchepfalz.de.

Der Eintritt bzw. die Teilnahme zu allen Veranstaltungen ist kostenfrei!

Die Auftritte sind Teil des Eventprogramms NEUSTART KULTUR IN NEUSTADT, gefördert im Programm Kultursommer 2021 durch die Beauftrage der Bundesregierung für Kultur und Medien (BKM) mit Mitteln aus NEUSTART KULTUR und durch das Ministerium für Familie, Frauen, Kultur und Integration Rheinland-Pfalz.

Das Veranstaltungsprogramm, das die Kulturschaffenden Neustadts mit Open Air Live-Auftritten fördert, wird koordiniert durch die Kulturabteilung der Stadt.