Neustadt: Lese-Lern-App kostenfrei mit Ausweis der Stadtbücherei

Neustadt an der Weinstraße – Der Start in die Schulzeit ist ein aufregendes Ereignis, dem die meisten Kinder lange entgegenfiebern. Die Erstklässler müssen sich dabei vielen neuen Herausforderungen stellen. Auch das Fundament für eine der grundlegendsten Kompetenzen zur gesellschaftlichen und kulturellen Teilhabe wird nun gelegt: das Lesen. Dabei sollte der Prozess des Lesenlernens von Anfang an vor allem Spaß machen und die Freude am Lesen wecken. Dabei unterstützt die Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße die Erstleserinnen und Erstleser mit einer Auswahl an geeigneten Erstlesebüchern sowie dem Angebot eKidz, das mit einem Benutzerausweis der Stadtbücherei kostenlos genutzt werden kann.

Ergänzend zum Unterricht in der Schule führt die Lese-Lern-App eKidz durch kindgerechte Geschichten und Sachtexte in mehreren Lesestufen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrades, animierte Illustrationen, einer Vorlesefunktion im Karaoke-Format, einer Aufnahmefunktion sowie Quizfragen zur Überprüfung des Leseverstehens auf spielerische Weise in die Lesewelten ein.

Alle Texte wurden von professionellen Sprecherinnen und Sprechern eingelesen, basieren auf lehrplanrelevanten Inhalten und bilden den empfohlenen Grundwortschatz ab. Ebenfalls verfügbar sind Texte in den Sprachen Englisch und Spanisch. Somit kann eKidz auch beim Englischlernen unterstützen. Die App wurde von Expertinnen und Experten in Zusammenarbeit mit der „Stiftung Lesen“ entwickelt. Sie wurde bereits mehrfach, auch international (Impact EdTech 2020 und Launchpad 2021) ausgezeichnet.

So geht’s: Die eKidz.eu-App im Google Play Store oder im Apple Store herunterladen, „Anmelden mit Konto einer Bibliothek“ anklicken, die Stadtbücherei Neustadt an der Weinstraße auswählen und mit Nummer und Passwort des Bibliotheksausweises anmelden. Nach der erfolgreichen Anmeldung kann eKidz für bis zu zwei Kinder parallel für 14 Tage lang kostenfrei genutzt werden. Nach Ablauf der Leihfrist wird man automatisch ausgeloggt. Danach kann man sich erneut anmelden bzw. sich vormerken lassen. Der Leseverlauf bleibt dabei erhalten.

Eine Anleitung zur Nutzung von eKidz gibt es unter www.onleihe-rlp.de.

Kontakt Stadtbücherei: Telefon: 06321/855-1717 oder stadtbuecherei@neustadt.eu.