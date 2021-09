Haßloch: Stadtradeln 2021 – Endspurt mit Weißwurstfrühstück am 04. September 2021

Haßloch – Seit dem 18. August 2021 wird im gesamten Landkreis Bad Dürkheim wieder in die Pedale getreten. Auch Haßloch beteiligt sich zum inzwischen dritten Mal an der Aktion Stadtradeln. Während des dreiwöchigen Aktionszeitraums wird die Kampagne mit unterschiedlichen Aktionen kreisweit begleitet. In Haßloch ist am 04. September 2021 ein Weißwurstfrühstück auf dem Rathausplatz geplant.

„Zum Endspurt versorgen wir alle Radelnden nochmal mit einer passenden Stärkung“, so Umweltdezernent Joachim Blöhs und der Erste Beigeordnete Carsten Borck, der in diesem Jahr als Stadtradeln-Star fungiert. Das Weißwurstfrühstück findet am 04. September ab 09:00 Uhr auf dem Rathausplatz statt und richtet sich an alle, die Lust auf ein zweites Frühstück haben. „Quasi als Stärkung für die nächste Radtour“, so Blöhs und Borck. Unterstützt wird die Aktion durch Haisel A, die am kommenden Wochenende den Sommerausschank auf dem Rathausplatz betreiben. „Es freut uns, Sommerausschank und Weißwurstfrühstück verbinden zu können. Beide Aktionen können auf diesem Weg voneinander profitieren“, so Blöhs und Borck weiter.

Der Startschuss für die diesjährige Stadtradeln-Kampagne ist am 18. August 2021 gefallen. Bis zum 07. September steht die Fahrradmobilität im gesamten Landkreis im Mittelpunkt, und alle Menschen sind aufgerufen, möglichst oft das Auto stehenzulassen und stattdessen mit dem Fahrrad zu fahren. Hierbei geht es um den Spaß am Radfahren sowie darum, im Rahmen der Aktion möglichst viele Fahrradkilometer zu sammeln, um sein Team, seine Kommune und den Landkreis im Vergleich mit anderen teilnehmenden Städten nach vorne zu bringen. Im vergangenen Jahr landete Haßloch auf Platz 2 im kreisweiten Ranking. In diesem Jahr zählt die Kampagne aktuell 418 aktive Radelnde aus Haßloch, die bisher knapp 46.000 Fahrradkilometer zurückgelegt haben.

Eine weitere begleitende Aktion ist die Stadtradeln-Rallye durch den gesamten Landkreis. In jeder Gemeinde warten unterschiedliche Fragen, die es zu lösen gilt. Und in den meisten Fällen ist die Lösung nur möglich, wenn man vor Ort war. Jeder, der an der Rallye teilnimmt, hat die Chance, etwas zu gewinnen. Je weiter man durch den Landkreis radelt, desto besser. Denn es gilt: Je mehr richtige Antworten, desto attraktiver die möglichen Preise. Die Rallye-Bögen können auf heruntergeladen werden.