Worms: Wormser Spectaculum 2021 kann nicht stattfinden

Worms – Lange Zeit waren die Verantwortlichen des Wormser Spectaculums davon überzeugt, den vom Mai in den September verschobenen Mittelaltermarkt endlich durchführen zu können. Doch nach Gesprächen mit vielen Ehrenamtlichen, Händlern und Lagergruppen, die alle wesentlicher Bestandteil eines erfolgreichen Spectaculums sind, kamen Oberbürgermeister Adolf Kessel, die Beigeordnete Petra Graen sowie die Verantwortlichen der Kultur und Veranstaltungs GmbH (KVG) zur gemeinsamen Entscheidung das Spectaculum vom 17. bis 19. September endgültig abzusagen. Zu groß wären die Auflagen und Anstrengungen, besonders für die ehrenamtlich Mitwirkenden. Das nächste Wormser Spectaculum ist somit für den 27. bis 29. Mai 2022 geplant.

Wie schon im Vorjahr, hatten die Verantwortlichen durch die Verschiebung in den Herbst lange gehofft, den Mittelaltermarkt trotz anhaltender Corona-Pandemie durchführen zu können. Doch da die derzeit geltenden Regeln für solch eine Veranstaltung einen großen Kraftakt für alle Beteiligten bedeuten, waren sich Veranstalter und gerade die vielen ehrenamtlichen Mitwirkenden letztendlich einig: Gemeinsam mit den freiwilligen Mit-Organisatoren aus Tross- und Marktmeisterei sowie den Verantwortlichen der Stadt, kam man nun zu der Entscheidung, dass ein Mittelaltermarkt unter den aktuellen Umständen nicht vorstellbar ist. „Das Spectaculum lebt von der ganz besonderen Atmosphäre im Wormser Wäldchen, zu der auch die vielen ehrenamtlichen Lagergruppen und Händler einen zentralen Beitrag leisten. Durch die erweiterten Auflagen wie beispielsweise eine Maskenpflicht in nahezu allen Bereichen des Marktes wäre diese Atmosphäre – auch mit bereits erwarteten Abstrichen – nicht möglich gewesen“, erklärt Petra Graen, Beigeordnete der Stadt Worms. Der Marktmeister und Mitbegründer des Spectaculums, Klaus Susemichel, erklärt die Sicht der Händler: „Damit die Veranstaltung für unsere Händler wirtschaftlich sinnvoll gewesen wäre, hätten diese eine Garantie der Durchführung benötigt. Diese konnten wir ihnen leider nicht geben. Daher stehen wir und auch ich persönlich hinter dieser Entscheidung – auch wenn sie schwerfällt.“

Da beim Wormser Mittelaltermarkt an drei Tagen mit mehreren Tausend Besuchern zu rechnen gewesen wäre, hätten gewisse Auflagen wie die 3-G-Regeln, Maskenpflicht und Vorausbuchung für eine hygienekonforme und sichere Durchführung erfüllt werden müssen. Uwe Hildenbeutel, Hauptverantwortlich für die Auswahl der authentischen Lagergruppen ergänzt: „Auch bei den Stimmen aus den Lagern, die ja in der Regel voller Vorfreude aus ganz Deutschland und Teilen Europas anreisen, haben wir gemerkt, dass ein Spectaculum unter diesen Umständen nicht dasselbe gewesen wäre.“ Natürlich verstehen alle Beteiligten die Enttäuschung der Spectaculum-Fans über die recht kurzfristige Absage – die Veranstalter hoffen jedoch auf Verständnis, da auch sie den Besucherinnen und Besuchern gerne ein bestmögliches Spectaculum bieten wollten. „Besonders beim Spectaulum ist das ehrenamtliche Engagement immens. All diese Unterstützerinnen und Unterstützer wollen wir schützen und mit gebündelten Kräften gemeinsam auf den nächsten Termin des Spectaculums im Mai 2022 blicken“, erklärt Sascha Kaiser, Geschäftsführer der KVG. „Trotz des erneuten Ausfalls möchte ich meinem gesamten Team sowie allen Beteiligten und Ehrenamtlichen für ihre Mühen in den letzten Wochen und Monaten danken.“ Das nächste Spectaculum ist für den 27. bis 29. Mai 2022 geplant.