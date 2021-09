Ludwigshafen: TWL spült Trinkwasserrohre in drei Stadtteilen

Ludwigshafen – Ab Mittwoch, 8. September 2021, spülen die Technischen Werke Ludwigshafen (TWL) die Trinkwasserrohre in den Ludwigshafener Stadtteilen Süd, Mundenheim und Rheingönheim.

Der Hintergrund der turnusmäßigen Maßnahme: Ablagerungen werden entfernt und die hohe Trinkwasserqualität wird gesichert.

TWL beginnt die Spülung der Trinkwasserrohre in Ludwigshafen Süd im Zeitraum von Mittwoch, 8. September 2021, bis Freitag, 1. Oktober 2021. Anschließend erfolgen von Montag, 4. Oktober 2021, bis Mittwoch, 27. Oktober 2021, die Spülarbeiten in Mundenheim und von Donnerstag, 28. Oktober 2021, bis Freitag, 26. November 2021, in Rheingönheim. Alle Arbeiten finden tagsüber statt.

Die regelmäßigen Rohrnetzspülungen sind notwendig, um Ablagerungen zu entfernen und die hohe Qualität des TWL-Trinkwassers zu sichern. Aufgrund der Arbeiten kann es bei einigen wenigen Kunden zu kurzfristigen Beeinträchtigungen durch Druckschwankungen und gegebenenfalls Trübungen des Trinkwassers kommen. Diese sind gesundheitlich unbedenklich.

TWL bittet um Verständnis und darum, durch die Spülarbeiten entstehende Unannehmlichkeiten zu entschuldigen. Bei eventuell länger auftretenden Trübungen des Trinkwassers können sich Anwohner unter der Rufnummer 0621-505 1111 melden.