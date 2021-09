Wechselrichter-Diebstahl

Bingen – L417, 29.08., 16:00 – 30.08., 17:15 Uhr. Durch unbekannte Täter wurden im genannten Zeitraum drei Wechselrichter (Geräte zur Solar-Stromumwandlung) an der Wand einer Firma entwendet. Die Polizei bittet um mögliche Zeugen-Hinweise.

Bürostuhl in Brand gesteckt

Mainz-Hechtsheim – Am Montagabend, gegen 18:00 Uhr, haben Unbekannte einen

Bürostuhl auf dem Dach eines verlassenen Parkhauses in der

Generaloberst-Beck-Straße in Mainz in Brand gesteckt. Durch eine aufmerksame

Zeugin und die schnell eintreffende Feuerwehr Mainz gelang es den Stuhl zeitnah

zu löschen, sodass kein weiterer Sachschaden entstand. Wer Hinweise geben kann

wird gebeten sich unter der Telefonnummer 06131 65-4110 mit der

Polizeiinspektion Mainz 1 in Verbindung zu setzen.

Ladendieb wird auf der Flucht durch die Polizei gestellt

Mainz-Oberstadt – Am Montagmittag, gegen 12:00 Uhr, versuchten vier

Personen (zwei Männer – 27 und 28 Jahre und zwei Frauen – 20 Jahre alt) diverse

Waren im Gesamtwert von ca. 100EUR aus einem Supermarkt zu entwenden. Sie wurden

beim Verlassen des Marktes durch den Ladendetektiv gestellt. Einer der

Beschuldigten flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei aus einem Büro des

Geschäfts, konnte wenig später jedoch durch die Polizisten des Altstadtreviers

festgenommen werden. Durch die Angabe falscher Personalien versuchte der

28-jährige Dieb anschließend nochmal sich den Konsequenzen seines Handelns zu

entziehen. Auch dies gelang ihm nicht. Gegen alle vier Männer werden nun

Strafanzeigen wegen Ladendiebstahls gefertigt und gegen den 28-Jährigen zudem

wegen Körperverletzung, da er bei seiner Flucht einen Mitarbeiter leicht

verletzte.

Mainz – Unfallflucht, Unfallbeteiligter meldet sich nach Zeugenaufruf

Mainz – Am Donnerstag, 26.08.2021 kam es in der Binger Straße zu einem

Zusammenstoß zwischen einem Fußgänger mit Hund und einer Radfahrerin. Die

Radfahrerin stürzte infolgedessen und erlitt dabei Verletzungen. Der Fußgänger

verließ die Unfallstelle. Wir berichteten:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117708/5005371

Nach unserem Zeugenaufruf meldete sich zwischenzeitlich der Fußgänger, ein

37-jähriger Mann aus Mainz, bei der Polizei und machte Aussagen zu dem

Unfallgeschehen.

Das Ermittlungsverfahren wegen „Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort“

(Unfallflucht) wird nach Abschluss der Ermittlungen an die Staatsanwaltschaft

Mainz abgegeben.