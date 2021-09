PM Brände in Unkenbach – Anklage wegen Verdachts der Brandstiftung in Unkenbach (Donnersbergkreis)

Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat gegen eine der beiden bisher tatverdächtigen Personen Anklage zum Amtsgericht Rockenhausen erhoben, und zwar wegen des Vorwurfs der Brandstiftung am 09.05.2021 und wegen des Vorwurfs der schweren Brandstiftung, also Brandstiftung an einem Wohngebäude, am 11.05.2021. Beide Taten betreffen dasselbe Anwesen. Nach dem Ergebnis der Ermittlungen wurde der Brand am 09.052021 in einer Scheune auf dem Anwesen gelegt, am 11.05.2021 in einem Zimmer des Wohnhauses. Dem gingen zwei Brände am 06.05.2021 und im April 2021 – ebenfalls auf demselben Anwesen – voraus. Die Ermittlungen zu den Umständen dieser ersten beiden Brände sind noch nicht abgeschlossen.

Die tatverdächtige Person hat Angaben zur Sache gemacht und hat die Taten bestritten.

Nunmehr hat das Amtsgericht Rockenhausen über die Eröffnung des Hauptverfahrens zu entscheiden. Die angeklagte Person ist wegen Wiederholungsgefahr einstweilig in einer Einrichtung untergebracht.

Den Verdacht gegen die zweite bisher tatverdächtige Person haben die Ermittlungen nicht bestätigt. Die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern hat daher das Verfahren gegen die zweite Person insgesamt, also in Bezug auf alle vier Brände, eingestellt.

Beim Schuhkauf Handtasche weg

Kaiserslautern – Weil die Kundin eines Schuhgeschäftes in der Fackelstraße

kurz unaufmerksam gewesen ist, haben Diebe zugeschlagen. Die 76-Jährige hatte

ihre Handtasche in dem Verkaufsraum neben sich abgestellt, während sie Schuhe

anprobiert hatte. Kurz darauf war die Tasche verschwunden.

Die Diebe erbeuteten einen dreistelligen Bargeldbetrag, eine goldene Armbanduhr

der Marke Vilma Righi, zwei Bankkarten und persönliche Dokumente der

Geschädigten.

Hinweise auf die Täter liegen nicht vor. |mhm

Unfall verursacht und abgehauen

Kaiserslautern – Am Montagnachmittag hat es auf der Bundesstraße 270 bei

Erfenbach gekracht. Eine 36-jährige Autofahrerin war aus Richtung Otterbach

gekommen und fuhr kurz vor 14 Uhr auf der Bundesstraße 270 in Richtung

Rodenbach. An der Einmündung nach Erfenbach kam ihr ein anderes Auto entgegen.

Der Fahrer ordnete sich auf der Linksabbiegespur ein und bog ab, ohne die

36-Jährige vorbeifahren zu lassen. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die

Seat-Fahrerin nach rechts aus und überfuhr sie eine Verkehrsinsel. Dabei wurden

die beiden Räder beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.200 Euro.

Die Geschädigte beobachtete, dass der Unfallverursacher im Einmündungsbereich

kurz anhielt, dann aber seine Fahrt in Richtung Erfenbach fortsetzte ohne sich

um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Bei den unfallflüchtigen Wagen könnte es sich um einen weißen VW Polo gehandelt

haben. Zeugen die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise zu dem Fahrer des

weißen Pkw geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369

2250 bei der Polizei zu melden. |mhm

Auto kollidiert mit Zweirad

Kaiserslautern – Am späten Montagabend für ein 43-Jähriger mit seinem

Motorroller vom Opelkreisel kommend auf die Bundesstraße 270 in Richtung

Hohenecken. Der 56-jährige Fahrer eines Pkw kam aus Richtung Weilerbach und fuhr

zunächst auf dem linken Fahrsteifen der Bundesstraße 270 neben dem Rollerfahrer.

Der Autofahrer wollte auf den rechten Fahrsteifen wechseln. Dabei übersah er den

rechts neben ihm fahrenden 43-Jährigen. Es kam zum Zusammenstoß. Der

Zweiradfahrer stürzte und erlitt Verletzungen im Bereich der Hüfte.

Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

Am Motorroller entstand Totalschaden. Den Schaden am Pkw schätzt die Polizei auf

etwa 3.000 Euro. |mhm

Einbruch: Diebe kommen durchs Badezimmerfenster

Trippstadt (Kreis Kaiserslautern) – Diebe sind am Sonntag im Hohlweg in

ein Wohnhaus eingebrochen. Die Täter stiegen durch das Badezimmerfenster ein.

Das Fenster brachen sie auf. Im Haus durchsuchten sie Schränke und Schubladen.

Ob die Einbrecher etwas entwendeten, steht noch nicht fest. Die Polizei sicherte

Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die bis zum späten

Sonntagabend Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2620 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf