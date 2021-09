Eggenstein-Leopoldshafen – Frontal in den Gegenverkehr

Karlsruhe (ots) – Ein schwerer Unfall passierte auf der Landesstraße 559 von

Friedrichstal kommend in Richtung Eggenstein. Es waren vier Fahrzeuge beteiligt,

drei Personen wurden verletzt.

Ein 27-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto gegen 15.15 Uhr auf der L559 in

Richtung Leopoldshafen und geriet in einer leichten Rechtskurve in den

Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw mit Anhänger

und schleuderte dann gegen ein weiteres Fahrzeug. In diesem Fahrzeug wurde die

48-jährige Fahrerin verletzt. In dem entgegenkommenden Auto mit Anhänger wurde

die 49-jährige Beifahrerin verletzt. Auch der 27-jährige vermutliche

Unfallverursacher wurde mittelschwer verletzt.

Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurde ein weiteres Fahrzeug beschädigt.

Der Gesamtsachschaden dürfte nach ersten Einschätzungen bei ungefähr 50.000 Euro

liegen.

Die Verletzten wurden durch Rettungskräfte in die umliegenden Krankenhäuser

gebracht. Alle vier unfallbeteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Die L559 musste zur Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt

werden, eine Reinigung der Fahrbahn durch ein Spezialfahrzeug war notwendig.

Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Bruchsal – Raubüberfall in Tiefgarage – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Raubes wurde ein 56-jähriger Mitarbeiter der

Tiefgarage am Bruchsaler Bürgerzentrum am Dienstagmorgen.

Nach ersten Ermittlungen überfielen zwei bislang unbekannte Männer den Mann

gegen 9.30 Uhr als er die Einnahmen der Tiefgarage zur Bank bringen wollte. Wohl

noch im Bereich der Kasse der Garage raubten sie das Geld. Einer der Täter

umklammerte offenbar den ihm körperlich unterlegenen Geschädigten und verletzte

ihn leicht mit einem Messer. Der andere nahm die mit Geld gefüllten

Plastiktaschen an sich. Nach Angaben des Geschädigten wurde ein größerer

Bargeldbetrag entwendet. Anschließend flüchteten die beiden Täter in Richtung

Rathaus. Der Geschädigte wurde leicht verletzt.

Beide Männer waren zwischen 170 und 180 cm groß und trugen Jeans und dunkle

Basecaps mit dem Schild nach hinten. Außerdem waren sie mit dunklem

Mund-Nasen-Schutz maskiert. Einer der beiden hatte eine dunkle grobe Strickjacke

mit langen Ärmeln an, dieser war auch muskulös und von eher kräftiger Statur.

Der Geschädigte meinte, dass beide wohl um die 25 bis 30 Jahre alt waren. An den

Seiten waren die Haare der Männer eher kurz. Bei der Tatausführung hatte einer

ein Messer dabei, außerdem einen dunklen Rucksack.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/666-5555 entgegen.

Karlsruhe – Ermittlungsverfahren gegen Karlsruher Arzt eingeleitet

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe hat gegen einen Arzt, der in Karlsruhe

praktiziert, ein Ermittlungsverfahren wegen Vergehen nach dem

Infektionsschutzgesetz, dem Ausstellen unrichtiger Gesundheitszeugnissen und

Beihilfe zur Urkundenfälschung eingeleitet. Der Arzt soll Impfbescheinigungen

für eine Covid19-Impfung ausgestellt haben, ohne zuvor die Impfungen

durchzuführen. Beim Polizeipräsidium Karlsruhe gingen mehrere Anzeigen und

Hinweise ein. Ein Anzeigeerstatter hatte während seines Impftermins bei dem Arzt

Tonmitschnitte angefertigt und der Polizei zur Verfügung gestellt. Im Rahmen von

Durchsuchungsmaßnahmen am Dienstagmorgen wurde Beweismaterial sichergestellt,

das weiterer Auswertung bedarf.

Die Ermittlungen dauern an.

Karlsruhe – Unfall auf nasser Fahrbahn

Karlsruhe (ots) – Auf regennasser Fahrbahn der Landesstraßen 560 und 604

passierte am frühen Montagabend bei Eggenstein ein Unfall.

Ein junger Mann kam mit seinem Fahrzeug gegen 18.15 Uhr beim Einfahren von der L

560 auf die L 604 vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts

von der Fahrbahn ab. Sein Fahrzeug kam im Wald zum Stehen. Zum Unfallzeitpunkt

war die Fahrbahn nass. Glücklicherweise wurde er offenbar nur leichter verletzt.

Zur Bergung des 21-Jährigen musste die Feuerwehr das Dach seines Autos

entfernen, weil sich die Türen nicht öffnen ließen.

Rettungskräfte kümmerten sich um den jungen Mann, er wurde ins Krankenhaus

gebracht.

Der Sachschaden liegt bei mehreren tausend Euro.

Philippsburg – Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall

Karlsruhe (ots) – Leichtere Verletzungen zogen sich ein 57-jähriger

Rennradfahrer und eine 49-jähroge Rollerfahrerin bei einem Verkehrsunfall am

Montagmorgen bei Philippsburg zu. Die 49-Jährige war gegen 07.30 Uhr mit ihrem

Roller auf dem parallel zur Landesstraße 602 verlaufenden Radweg in Richtung

Oberhausen-Rheinhausen unterwegs. In einer leichten Linkskurve kam ihr der

Rennradfahrer entgegen. Die Frau bremste ihren Roller ab, kam ins Schleudern und

stürzte schließlich. Der Roller stieß anschließend gegen das Rennrad, wodurch

der 57-Jährige ebenfalls stürzte. Der Sachschaden wird auf ca. 800 Euro

geschätzt.

Karlsruhe – Verkehrsunfallflucht – Zeugen gesucht

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer verursachte am

Dienstagmorgen einen Verkehrsunfall und fuhr ohne sich um den gestürzten

Rollerfahrer zu kümmern davon. Der 32-jähriger Rollerfahrer fuhr gegen 09.50 Uhr

auf der Baumeisterstraße in Richtung Rüppurrer Tor. In Höhe der Marienstraße

soll ihm ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer, der von der Marienstraße nach links

in die Baumeisterstraße abbog, die Vorfahrt genommen haben. Um eine Kollision zu

vermeiden soll der Rollerfahrer voll abgebremst haben. Hierdurch sei der

32-Jährige zu Boden gestürzt und hätte sich leichte Verletzungen zugezogen. Zu

einer Berührung der beiden Fahrzeuge sei es jedoch nicht gekommen. In der Folge

sei der Autofahrer weiter in Richtung Ettlinger Straße gefahren. Bei dem

Verursacherfahrzeug soll es sich um ein schwarzes Mercedes Benz Taxi gehandelt

haben.

Zeugen wenden sich mit Hinweisen bitte unter der Telefonnummer 0721 944840 bei

der Verkehrspolizei Karlsruhe.