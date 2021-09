Mannheim / Wallstadt / Nach Verkehrsunfall Straße gesperrt / Pressemeldung Nr. 1

Mannheim (ots) – Nach einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist

derzeit die K 9751 von Feudenheim in Richtung Ladenburg sowie die Siebenbürger

Straße gesperrt. Die Polizei regelt den Verkehr. Eine Person wurde leicht

verletzt. Über den Unfallhergang ist bislang nichts bekannt.

Mannheim-Rheinau: Schwerpunktkontrolle zur Bekämpfung von Alkohol- und Drogendelikten im Straßenverkehr

Mannheim-Rheinau (ots) – Am Montag führte das Polizeirevier Mannheim-Neckarau

zwischen 13 und 20 Uhr gemeinsam mit dem „Kompetenzteam Drogen im

Straßenverkehr“ der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim Schwerpunktkontrollen zur

Bekämpfung der Hauptunfallursache Alkohol- und Drogen im Straßenverkehr durch.

Die Kontrollstelle wurde auf der B36 in Fahrtrichtung Mannheim unterhalb der

Hallenbrücken auf Höhe des Stadtteils Mannheim-Rheinau eingerichtet. Der Verkehr

wurde auf der rechten Fahrspur kontrolliert, welche für die Dauer der

Kontrollstelle gesperrt wurde. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam

es nicht. Zur Verhinderung größerer Rückstaus wurde mehrfach kurzzeitig der

Kontrollbetrieb reduziert bzw. eingestellt.

An der Schwerpunktkontrolle nahmen über 40 Beamte teil, welche 149 Personen und

82 Fahrzeuge im Verlauf des Tages kontrollierten und dabei zahlreiche Verstöße

feststellen konnten.

Im Ergebnis wurden 18 Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Drogen oder

Medikamenten erkannt und wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt. Die

Weiterfahrt wurde untersagt, ihnen wurde jeweils eine Blutprobe entnommen.

Darüber hinaus wird gegen jeden Fahrzeugführer ein Strafverfahren wegen des

Verdachts des Drogenbesitzes eingeleitet.

Weiter nahmen sechs Personen ohne Fahrerlaubnis am Straßenverkehr teil. Zwei

weitere Verkehrsteilnehmer hatten keinen gültigen Versicherungsschutz für ihr

Fahrzeug. Gegen sie wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bzw. Verstoßes

gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

Außerdem wurde ein 29-jähriger Fahrzeugführer durch Beamte auf der Anfahrt zur

Kontrollstelle beobachtet, wie er auf dem Standstreifen der B36 anhielt und

ausstieg. Danach versuchte der Mann zwei Plastiksäcke in der Böschung neben der

Fahrbahn zu entsorgen. Er wurde daraufhin einer Kontrolle unterzogen. Bei der

näheren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass sich in den Plastiksäcken

rund 220 Gramm Marihuana befanden. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts

des Drogenhandels ermittelt.

„Es werden immer noch viel zu viele Menschen im Straßenverkehr durch Unfälle

unter Alkohol- und Drogeneinfluss verletzt oder sogar getötet. Das Ergebnis der

heutigen Kontrollaktion gibt uns leider recht, dass wir in den Kontrollen nicht

nachlassen dürfen. Schon alleine deshalb werden wir auch zukünftig intensiv die

Kontrollen fortsetzen und hierbei Kolleginnen und Kollegen zielgerichtet

einsetzen, die eine Beeinflussung sofort erkennen“, so Dieter Hoffert, Leiter

der Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Mannheim, zu der auch die

Verkehrspolizei gehört.

Mannheim: Urinierer oder Exhibitionist?; Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Die Frage, ob ein sich bislang unbekannter Mann am Montagabend

am Carl-Garnier-Ufer exhibitionierte oder lediglich seine Notdurft verrichtete,

hat das Dezernat Sexualdelikte des Kriminalkommissariat Mannheim derzeit zu

klären.

Eine 23-jährige Frau ging zunächst am kombinierten Fuß- und Fahrradweg am

Josef-Braun-Ufer entlang spazieren, als sie gegen 21.40 Uhr, nach Passieren der

Unterführung der Friedrich-Ebert-Brücke stadteinwärts, in Höhe des

Cahn-Garnier-Ufers, unweit der Einmündung Hans-Böckler-Straße, auf diesen

unbekannten Mann traf, der zwischen zwei Kastanienbäumen stand.

Einem ersten Eindruck zufolge onanierte er, schloss jedoch dann zügig die Hose

und ging in die entgegengesetzte Richtung davon. Die junge Frau verständigte

unverzüglich die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch ohne

Ergebnis.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: ca. 35 Jahre; relativ klein, ca. 165

cm; dunkle, kurze Haare; dunkler, kurz geschnittener Vollbart; gebräunter Teint.

Er trug eine dunkle Steppjacke und dunkle Jeans. Er sprach Deutsch mit Akzent.

Die Situation beobachteten in unmittelbarer Nähe auch zwei Männer, die den

Fahndern bislang noch nicht bekannt sind.

Diese beiden wichtigen Zeugen, sowie weitere Personen, die Hinweise zu dem

Gesuchten geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst, Tel.:

0621/174-4444 oder mit dem Polizeirevier MA-Oststadt, Tel.: 0621/174-3310 in

Verbindung zu setzen.

Mannheim-Neckarstadt: 15-Jähriger versucht mit gestohlenem Roller vor der Polizei zu flüchten – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Neckarstadt (ots) – Am Montagabend versuchte ein 15-jähriger

Jugendlicher im Stadtteil Neckarstadt-West mit einem gestohlenen Roller vor

einer Polizeikontrolle zu flüchten.

Kurz nach 18 Uhr informierte ein Zeuge das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt,

dass in der Untermühlaustraße ein Jugendlicher auf einem Motorroller in

rücksichtsloser Fahrweise unterwegs sei und dabei sogar Gehwege befahren würde.

Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Fahrzeug durch eine

Polizeistreife in der Hansastraße festgestellt und sollte zur Kontrolle gestoppt

werden. Der 15-jährige Fahrer, der keinen Helm trug, ignorierte jedoch die

Anhaltesignale und setzte seine Fahrt durch die Industriestraße und die

Fardelystraße fort. An der Einmündung zur Ludwig-Jolly-Straße sollte dem

Jugendlichen durch Querstellen des Streifenwagens der Weg abgeschnitten werden.

Dieser bog daraufhin jedoch entgegen der Fahrtrichtung in die

Ludwig-Jolly-Straße in Richtung Luzenberg ein. Dabei fuhr er frontal auf einen

in Richtung Innenstadt fahrenden Mercedes zu, der scharf bremsen mussten, um

einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizeibeamten nahmen die weitere

Verfolgung auf, verloren den Roller jedoch aus den Augen, nachdem dieser die

Fahrbahn überquert hatte und seine Flucht über den Gehweg, durch die Grünanlage

in Richtung Kleestraße weiter mit hoher Geschwindigkeit fortsetzte. Die Beamten

konnten den 15-Jährigen jedoch wenig später in der Riedfeldstraße in Höhe der

Pumpwerkstraße zu Fuß laufend wieder ausmachen und nach kurzer fußläufiger

Verfolgung schließlich in der Bürgermeister-Fuchs-Straße festnehmen.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Roller am 27.08.2021

als gestohlen gemeldet worden war und der 15-Jährige nicht im Besitz der

erforderlichen Fahrerlaubnis war.

Wie weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts des Diebstahls, der Teilnahme an

einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen, der Straßenverkehrsgefährdung und des

Fahrens ohne Fahrerlaubnis dauern an. Zudem sieht der Jugendliche

Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Fahrens ohne vorgeschriebenen Schutzhelm und

Missachtens von Zeichen und Weisungen von Polizeibeamten entgegen.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise

des 15-Jährigen geben können und bittet diese, sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt unter der Rufnummer 0621/3301-0 zu melden. Insbesondere

wird der Fahrer des Mercedes gesucht, der in der Ludwigs-Jolly-Straße durch die

Fahrweise der Jugendlichen gefährdet worden war.

Mannheim-Innenstadt: Auffahrunfall verursacht – 7.000 EUR Sachschaden

Mannheim-Innenstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Montag gegen 16:30

Uhr auf dem Kaiserring. Ein 22-Jähriger BMW-Fahrer war auf dem Kaiserring in

Fahrtrichtung Nationaltheater unterwegs, als er, auf Höhe der Kreuzung zur

Fressgasse, einen verkehrsbedingt wartenden Skoda übersah und auf diesen

auffuhr. Der Gesamtsachschaden beträgt rund 7.000 EUR.