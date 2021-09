Mauer: Sachbeschädigung an zwei Fahrzeugen; Zeugen gesucht

Mauer (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag, vermutlich zwischen 21-01

Uhr wurden zwei Fahrzeuge von einem unbekannten Täter beschädigt, die in der

Ziegeleistraße abgestellt waren.

An beiden Fahrzeugen, einem Opel und einem BMW wurden jeweils ein Außenspiegel

ab- sowie Rücklichter eingeschlagen. Bei dem BMW trat der Täter zudem noch

mehrfach gegen die Fahrertür, sodass insgesamt ein Sachschaden von rund 1.500.-

Euro entstand.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Meckesheim, Tel.: 06226/1336 oder

an das Polizeirevier Neckargemünd, Tel.: 06223/9254-0.

Wiesloch: Wohnungseinbruch; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Zwischen Donnerstag, 11 Uhr und Montag, 13 Uhr, brachen bislang

unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Silvanerweg ein.

Der oder die Täter durchsuchten Keller- und Erdgeschoss nach Beute. Ob etwas

entwendet wurde sowie die Sachschadenshöhe stehen noch nicht fest.

Da das Anwesen in unmittelbarer Ortsrandlage liegt und an einen Feld- und Fußweg

angrenzt, der über die Straße „Im Grassenberg“ erreichbar ist, ist es

wahrscheinlich, dass sich der oder die Täter mit einem Fahrzeug so an das Objekt

annäherten. Diese Ortsrandlage ist bei Spaziergängern und Joggern sehr beliebt.

Es ist deshalb nicht ausgeschlossen, dass das vermeintliche Tatfahrzeug dort

abgestellt war und Passanten auffiel.

Zeugen, die verdächtige/merkwürdige Personen und/oder Fahrzeuge insbesondere

auch tagsüber beobachteten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Wiesloch,

Tel.: 06222/5709-0 in verbindung zu setzen.

Wiesloch: Auto mutwillig beschädigt; Zeugen gesucht

Wiesloch (ots) – Ein grauer VW Sharan, der zwischen Samstagabend, 22.30 Uhr und

Sonntagmorgen, 07.30 Uhr in der Schlossstraße, Höhe Anwesen Nr. 48, abgestellt

war, wurde von einem bislang unbekannten Täter mutwillig beschädigt.

Der Täter schlug mit einem noch unbekannten Gegenstand so lange gegen die

Windschutzscheibe, bis diese eingeschlagen war. Darüber hinaus wurden beide

Außenspiegel abgeschlagen.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 2.000.- Euro.

Zeugen, die durch den Lärm des Einschlagens auf die Tat und/oder den Täter

aufmerksam wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.:

06222/5709-0 zu melden.

Sinsheim: Diebstahl von Wahlplakaten; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Nach Angaben des Anzeigenerstatters sollen rund 70 Wahlplakate

einer zur Bundestagswahl zugelassenen Partei, die im gesamten innerstädtischen

Stadtgebiet Sinsheim aufgehängt waren, von bislang unbekannten Tätern zwischen

Freitag, 8 Uhr und Samstag, 17 Uhr, abgehängt und entwendet worden sein. Der

Diebstahlsschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Hinweise bitte an das

Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.