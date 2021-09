Heidelberg: Auto ausgebrannt; weiteres stark beschädigt; Ursache unbekannt

Heidelberg (ots) – Am späten Dienstagvormittag, kurz nach 11 Uhr, geriet ein

Mercedes der C-Klasse, der in der Straße „Im Emmertsgrund“, Höhe Anwesen Nr. 32

geparkt war, aus bislang unbekannten Gründen in Brand und brannte trotz des

schnellen Eingreifens der Berufsfeuerwehr Heidelberg vollständig aus. Ein

dahinter geparkter Ford Fiesta wurde ebenfalls stark in Mitleidenschaft gezogen.

Die Spurensicherung übernahm die Zentrale Kriminaltechnik der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf über 20.000.- Euro. Verletzte sind nicht zu

beklagen.

Die Ermittlungen dauern an.

Heidelberg-Neuenheim: Taschendiebstahl in Schnellimbiss – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Neuenheim (ots) – Ein 66-Jähriger betrat am Montagabend gegen 20 Uhr

einen Schnellimbiss in der Brückenstraße und suchte sich dort einen Sitzplatz.

Hierbei hing er seine Jacke über eine Stuhllehne. Kurz darauf betrat ein

weiterer Mann das Restaurant und setzte sich an den Tisch nebenan. Der

Unbekannte positionierte sich offenbar gezielt so, dass er mit dem Rücken zur

Stuhllehne des 66-Jährigen saß. Als dieser kurzzeitig seinen Sitzplatz verließ,

nutzte der Unbekannte den Moment aus, griff hinter sich in die Jackentasche des

66-Jährigen und entwendete aus dem darin befindlichen Geldbeutel Bargeld in Höhe

von rund 55 Euro. Im Anschluss flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der

66-Jährige stellte den Diebstahl seines Bargelds erst später am Abend fest.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und

bittet Zeugen, die den Mann gesehen haben sowie Angaben zu dessen Fluchtrichtung

machen können, sich unter der Tel.: 06221 45690 zu melden.

Täterbeschreibung: männlich, ca. 30 Jahre alt, ca.175 cm groß und kurze Haare.

Der Mann soll durch einen sehr aufrechten Gang aufgefallen sein. Zum

Tatzeitpunkt trug der Unbekannte einen Rucksack mit sich und war mit einer

dunklen Jacke bekleidet. Des Weiteren soll er einen Mund-und Nasenschutz

getragen haben.

Heidelberg/BAB 5: 18-Jähriger entzieht sich durch Flucht einer Polizeikontrolle

Heidelberg/BAB 5 (ots) – Ein 18-jähriger Opel-Fahrer entzog sich am späten

Montagvormittag auf der A 5 bei Heidelberg einer Verkehrskontrolle und flüchtete

vor der Polizei. Der Opel Zafira des 18-Jährigen fiel Beamten der

Autobahnpolizei Mannheim kurz nach 11 Uhr auf der A 5 fahrend auf, da eines der

Frontlichter defekt war. Der Fahrer sollte am Autobahnkreuz Heidelberg gestoppt

werden. Dieser gab jedoch Gas und bog auf die B 37 in Richtung Heidelberg ab. Im

Rahmen der Fahndung konnte der Opel kurz darauf auf dem Parkplatz eines

nahegelegenen Baumarktes unverschlossen aufgefunden werden. Bei der Durchsuchung

des Fahrzeugs bemerkten die Beamten deutlichen Marihuana-Geruch und konnten eine

kleinere Menge Marihuana sowie zahlreiche Kartenlesegeräte auffinden.

Gerade als das Fahrzeug wegen seines unverschlossenen Zustands abgeschleppt

werden sollte, kam der Fahrer hinzu. Er zeigte sich vollkommen uneinsichtig und

unkooperativ. Da er aufgrund weiterer Ermittlungen eindeutig als Fahrer

identifiziert werden konnte und er Anzeichen für vorherigen Drogenkonsum zeigte,

wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Die Überprüfungen bezüglich der

Kartenlesegeräte ergab, dass diese rechtmäßig in dessen Besitz waren.

Die Ermittlungen wegen Verkehrsteilnahme unter Drogeneinfluss, Verdacht der

Teilnahme an einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen sowie Drogenbesitzes dauern an