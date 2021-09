Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Fulda

Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Hünfeld – Im Zeitraum von Samstag (28.08.) bis Montag (30.08.) parkte ein 45-jähriger Hünfelder seinen silbernen Audi A 5 in der Biebergasse in Michelsrombach vor dem dortigen Anwesen. Als er zu seinem Pkw zurückkehrte musste er feststellen, dass sein Fahrzeug an der Beifahrertür einen Schaden aufwies. Vermutlich touchierte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer den Pkw und entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bei dem Unfall entstand ein etwa ein Meter langer Kratzer. Der Sachschaden wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Sollte jemand etwas von dem Vorfall oder der Verursacher erst im Nachgang den Schaden bemerkt haben, werden diese gebeten sich bei der Polizeistation Hünfeld (06652/9658-0) zu melden.

Polizeistation Hünfeld

Hersfeld-Rotenburg

Unfallflucht

Bad Hersfeld – Am Montag (30.08.), zwischen 11 Uhr und 12 Uhr, beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten BMW eines Fahrers aus Bad Hersfeld und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0 jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Crash im Begegnungsverkehr

Nentershausen – Ein Nentershäuser Pkw-Fahrer befuhr am Montag (30.08.), gegen 13 Uhr, mit seinem Opel-Corsa die Stettiner Straße in Richtung Eichelsberg. Ein weiterer Passat-Fahrer aus Nentershausen befuhr die Stettiner Straße in entgegengesetzte Richtung. Im Begegnungsverkehr stießen beide Fahrzeuge seitlich zusammen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 8.000 Euro.

Fahrzeug beschädigt Hauswand

Rotenburg – Zwischen Donnerstagnacht (26.08) und Samstagfrüh (28.08.) beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Straße „Hinter der Mühle“ eine Wand oberhalb einer Garage und entfernte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle. Nach derzeitigem Erkenntnisstand handelt es sich bei dem Unfallverursacher um den Fahrer eines gelben Fahrzeuges. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter 06623-937-0.

Trickbetrüger erfolgreich

Fulda (ots)

Hofbieber – Unbekannte riefen am Montagnachmittag (30.08.) einen 35-jährigen Mann aus dem Bereich Hofbieber an und gaben sich als angebliche Bankangestellte aus. Die Schwindler erklärten dem Mann, dass 15.000 Euro von dessen Konto abgehoben worden seien. Man könne den Betrag aber wieder zurück buchen. Dazu solle er Tastenkombinationen in seinen TAN-Generator eingeben. Der Mann folgte der Aufforderung, die mehrmals wiederholt wurde. Ihm fiel der Trickbetrug erst auf, als bereits Geld von seinem Konto abgebucht worden war.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr

Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten

Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Polizei Osthessen sagt Danke Engagierte Vereinsmitglieder finden vermisste Person – EINLADUNG zum Freundschaftsspiel

Fulda (ots)

Die erfolgreiche Vermisstensuche ereignete sich am Mittwoch, dem 18. August 2021.

Ursprungsmeldung:

Gersfeld – Freitagabend (19.08.), 21 Uhr: ein 83-jähriger Mann aus Gersfeld wird vermisst gemeldet. Mitglieder der „Alte Herren“-Mannschaft der SKG Gersfeld erfahren davon durch die mediale Berichterstattung und zögern nicht lange. Sie entschließen sich kurzerhand dazu, die Suchaktion zu unterstützen – mit Erfolg. Ein Such-Team fand den unterkühlten Vermissten gegen 23:30 Uhr in einem Waldstück zwischen Altenfeld und Oberrod im Graben liegend auf. Durch das engagierte Handeln der Vereinsmitglieder konnte Schlimmeres verhindert werden.

Für das Polizeipräsidium Osthessen Anlass Danke zu sagen.

In diesem Rahmen findet am kommenden Donnerstag (02.09.), um 19 Uhr, auf dem Sportgelände der SKG Gersfeld ein Freundschaftsspiel zwischen den „Alten Herren“ der SKG Gersfeld und einer Mannschaft des Polizeipräsidiums Osthessen statt. Vor Anpfiff wird sich Team-Mitglied Abteilungsdirektor Michael Tegethoff kurz beim Verein, insbesondere bei den beiden Findern bedanken.

Roter Muldenkipper flüchtig

Ein Poller und ein Sandsteintrog wurden am 30.08.2021, gg. 12:20 Uhr durch einen roten Muldenkipper beschädigt. Dieser fuhr von der St. Antoniusstraße kommend nach links in die Melmstraße in Hünfeld- Großenbach in Ri. K 147. Zunächst beschädigte er einen auf der rechten Seite stehenden Poller. Dieser schleuderte quer über die Fahrbahn und beschädigte auf einem Privatgrundstück einen größeren Sandsteintrog. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 600 Euro. Der LKW setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Hünfeld unter 06652/96580.

Einbruch in Pizzeria

Fulda/Bronnzell – Zwischen Donnerstagmorgen (26.08.) und Freitagnachmittag (27.08.) brachen Unbekannte in eine Pizzeria in der Bronnzeller Straße ein. Die Täter hebelten ein Fenster auf und durchsuchten den Gastraum. Sie stahlen mehrere Flaschen Spirituosen und verursachten 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Neuhof/Dorfborn – Von einem weißen Ford Mondeo stahlen Unbekannte am Freitag (27.08.), zwischen 11:30 Uhr und 17 Uhr, die Kennzeichen FD-AP 1988. Das Auto stand in dieser Zeit auf einem Firmenparkplatz in der Straße „Schaffeld“. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Fulda/Niesig – In der Straße „Im Wiesengrund“ stahlen Unbekannte am Freitagabend (27.08.) ein schwarz-grünes Mountainbike der Marke Bulls. Das Fahrrad im Wert von circa 300 Euro stand auf dem Grundstück eines Einfamilienhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pkw

Fulda – In der Nacht zu Samstag (28.08.) brachen Unbekannte in einem Parkhaus am Universitätsplatz einen schwarzen VW Polo auf, stahlen mehrere persönliche Gegenstände und verursachten dabei 400 Euro Sachschaden. Aufgrund vorliegender Bilder der Videoüberwachung könne die Täter wie folgt beschrieben werden: Der eine Täter trug eine schwarze Jogginghose mit weißen senkrechten adidas-Streifen, eine dunkle Jacke mit weißen Applikationen im Schulterbereich, weiße Sneakers und eine OP-Maske im Gesicht. Der Zweite eine Basecap, eine dunkle Jacke mit weißem Querbalken auf der Brust, eine dunkle Hose, einen Rucksack und eine OP-Maske im Gesicht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Reihenhaus

Künzell – Unbekannte brachen zwischen dem 11. August und dem 28. August in ein Reihenhaus in der Straße Hinterburg ein. Die Täter stiegen mittels einer Leiter auf ein Vordach und verschafften sich dort über eine Terrassentür Zutritt zum Haus. Sie durchsuchten die Wohnräume und stahlen Schmuck sowie Goldmünzen im Wert von mehreren hundert Euro. Es entstand circa 800 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Raub

Eichenzell – Drei unbekannte Täter versuchten am Samstag (28.08.) einen Angestellten eines Getränkemarktes nach Ladenschluss auszurauben. Als der 19-Jährige aus Fulda das Geschäft verlassen wollte, stellten die Maskierten sich ihm in den Weg. Einer der Täter hielt dabei ein Messer drohend in der Hand und forderte vom Fuldaer die Herausgabe von Geld, ein Zweiter packte den Geschädigten am Kragen. Der 19-Jährigen konnte sich befreien und unverletzt flüchten. Die drei Täter gingen danach in Richtung Ortsmitte. Der Geschädigte beschreibt die Täter wie folgt: alle drei männlich, circa 170 cm groß, jugendlich oder heranwachsend, jeweils schwarze Kapuze, schwarze Jogginghose, schwarze Schuhe, zwei waren mit einer schwarzen der Dritte mit einer weißen Sturmhaube maskiert, dunkler Hautteint. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de