Widerstand bei Festnahme,

Mainz-Kostheim, Kleine Berberichstraße, Montag, 30.08.2021, 12:45 Uhr

(he)Gestern Mittag leistete ein 35-jähriger Wiesbadener in Mainz-Kostheim

während seiner Festnahme Widerstand und verletzte dabei drei Polizeibeamte

leicht. Er selbst wurde ebenfalls verletzt. Die Ex-Partnerin des 35-Jährigen

verständigte gegen 12:45 Uhr die Polizei, da der spätere Angreifer sich

unberechtigt Zugang zur Wohnung der Mittlerin verschafft hatte. Der

augenscheinlich alkoholisierte Mann beleidigte sofort die Beamten, konnte von

diesen jedoch nach viel gutem Zureden aus der Wohnung geführt werden. Vor dem

Haus leistete er einem Platzverweis jedoch keine Folge und kündigte sogar

weitere strafbare Handlungen gegen seine Ex-Partnerin an. Gegen die nun erfolgte

Festnahme setzte er sich zur Wehr und schlug und trat nach den Beamten. Keiner

der Verletzten bedurfte einer ärztlichen Behandlung vor Ort. Der 35-Jährige

wurde nach der erfolgten Festnahme auf Anordnung des Amtsgericht Wiesbaden in

das Polizeigewahrsam eingeliefert. Eine Blutentnahme wurde ebenfalls

durchgeführt.

Einbruch in Kindergarten,

Wiesbaden, Hollerbornstraße, Mittwoch, 18.08.2021 bis Montag, 30.08.2021

(he)Gestern Morgen wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in einen in der

Hollerbornstraße gelegenen Kindergarten eingebrochen sind und einen

Gesamtschaden von circa 1.500 Euro verursacht haben. Im Zeitraum seit dem

18.08.2021 öffneten die oder der Täter zunächst gewaltsam eine Tür, begaben sich

sodann in das Untergeschoss des Gebäudes und entwendeten einen kleinen Tresor

mit Bargeld. Nachdem noch eine Bürotür aufgehebelt worden war, flüchteten die

Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung. Das 3. Polizeirevier hat die

Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer

(0611) 345-2340 zu melden.

Einbruchsversuch an Logistikzentrum,

Mainz-Kastel, Georg-Beatzel-Straße, Freitag, 27.08.2021, 18:00 Uhr bis Montag,

30.08.2021, 06:00 Uhr

(he)Im Verlauf des vergangenen Wochenendes wurde in Kastel bei einem

Einbruchsversuch das Einfahrtstor eines Logistikzentrums beschädigt und ein

Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Augenscheinlich versuchten

unbekannte Täter das 12 Meter breite Tor der Zufahrt gewaltsam zu öffnen. Aus

unbekannten Gründen wurde von einer weiteren Tatbegehung jedoch abgelassen.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde das Firmengelände nicht betreten. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der

Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Glastür hält Einbruchsversuch stand,

Wiesbaden, Rheinstraße, Freitag, 27.08.2021, 18:00 Uhr bis Montag, 30.08.2021,

09:00 Uhr

(he) Augenscheinlich mitten im Versuch brachen Einbrecher ihr Vorhaben ab, in

der Rheinstraße in ein Kosmetikgeschäft einzudringen, verursachten dabei jedoch

einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Zwischen Freitag, 18:00 Uhr und

gestern, 09:00 Uhr beschädigten unbekannte Täter die Schließgarnitur der

gläsernen Eingangstür, ohne dass ein Eindringen in die Innenräume gelang.

Täterhinweise liegen nicht vor. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die

Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

E-Bike-Fahrer schwerverletzt,

Wiesbaden-Breckenheim, L3017, L3039, Hellgasse Montag, 30.08.2021, 17:40 Uhr

(he)Gestern Abend kam es in Wiesbaden-Breckenheim zu einem Verkehrsunfall, bei

dem ein 82-jähriger E-Bike-Fahrer von einem PKW erfasst und schwerverletzt

wurde. Ein 65-Jähriger aus Wiesbaden befuhr mit seinem Mazda gegen 17:40 Uhr die

L3017 aus Richtung Hofheim-Wallau kommend in Richtung Hofheim-Wildsachsen.

Hierbei beabsichtigte er den Kreisverkehr L3017, L3039, Hellgasse zu passieren.

Den ersten Erkenntnissen zufolge befand sich der E-Bike-Fahrer innerhalb des

Kreisverkehres, als der PKW-Führer in diesen einfuhr und mit dem Radfahrer

zusammenstieß. Dadurch kam der 82-Jährige zu Fall und verletzte sich schwer. Mit

einem Rettungswagen wurde er in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. An PKW und

E-Bike entstand ein Gesamtschaden von circa 1.500 Euro.

Verkehrsunfallflucht – mehrere Tausend Euro Sachschaden, Mainz-Kastel,

Ankertorstraße, Montag, 30.08.2021, 19:00 Uhr bis Dienstag, 31.08.2021, 05:45

Uhr

(he)In der vergangenen Nacht kam es in Kastel in der Ankertorstraße zu einer

Verkehrsunfallflucht, bei der ein Sachschaden von circa 6.000 Euro entstand. Der

Halter hatte seinen schwarzen Toyota, RAV 4 gegen 19:00 Uhr auf einem Parkplatz

gegenüber der Hausnummer 9 abgestellt. Heute, gegen 05:45 Uhr war der PKW dann

an der rechten, hinteren Fahrzeugecke stark beschädigt. Hinweise auf den

Verursacher oder die Verursacherin liegen nicht vor. Hinweise zur Entstehung des

Schadens nimmt das 2. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611)345-2240 entgegen.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Gefährliche Körperverletzung auf Autobahnraststätte, Wiesbaden, T+R

Medenbach-West, Montag, 30.08.2021, 08:05 Uhr

(wie)Am Montagmorgen wurde ein LKW-Fahrer von einem anderen angegriffen und

besprüht. Ein 64-jähriger Kraftfahrer aus Belgien parkte auf der Tank- und

Rastanlage Medenbach-West und machte mit geöffnetem Seitenfenster seine Pause.

Plötzlich fuhr ein Sattelzug mit einer gelben Volvo-Zugmaschine vor den LKW des

64-Jährigen und hielt dort an. Der Fahrer des Volvo-Sattelzuges stieg aus,

telefonierte und kam zum Fenster des 64-Jährigen. Er redete lautstark in einer

unverständlichen Sprache auf den 64-Jährigen ein und ging dann wieder zu seinem

Volvo. Kurz darauf erschien er mit einer Spraydose wieder am LKW des 64-Jährigen

und sprühte mit einer unbekannten Substanz gegen den LKW sowie den Fahrer und

traf ihn dabei ins Gesicht. Danach floh der Mann mit seinem Sattelzug in

Richtung Süden. Der 64-Jährige wurde bei der Attacke leicht verletzt. Die

Fahndung nach dem Täter verlief bisher ohne Erfolg. Hinweise nimmt die

Autobahnpolizei Wiesbaden unter der Rufnummer 0611/345-4140 entgegen.

Betrunkener verursacht Unfall im Baustellenbereich der Salzbachtalbrücke,

Wiesbaden, Bundesautobahn 66, Anschlussstelle Mainzer Straße Dienstag,

31.08.2021, 00:13 Uhr

(wie)In der Nacht von Montag auf Dienstag verursachte ein betrunkener Autofahrer

einen Verkehrsunfall im Baustellenbereich der Salzbachtalbrücke. Ein 22-Jähriger

befuhr mit seinem Audi die A66 vom Wiesbadener Kreuz kommend in Richtung der

Salzbachtalbrücke. Im Baustellenbereich kam er in einer Kurve aufgrund

überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der

Baustelleneinrichtung. Die herbeigerufene Polizeistreife stellte Alkoholgeruch

in der Atemluft des 22-Jährigen fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von

über einem Promille. Daher wurde der Mann festgenommen. Zudem musste er eine

Blutentnahme durch einen Arzt über sich ergehen lassen und sein Führerschein

wurde sichergestellt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR.

Verlorener Klärschlamm auf Autobahn im Berufsverkehr, Flörsheim,

Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Frankfurt Dienstag, 31.08.2021, 05:50 Uhr

(wie)Am frühen Dienstagmorgen hat ein LKW eine große Menge Klärschlamm auf der

A66 verloren und so für ein Verkehrschaos gesorgt. Der Fahrer eines Sattelzuges

hatte auf dem Weg zum Industriepark Höchst die Ladeklappe seines Kippers nicht

richtig verschlossen. So verteilte sich die Ladung, stinkender und rutschiger

Klärschlamm, auf dem gesamten Fahrweg. Es kam zu mehreren Unfällen wegen der

gefährlich rutschigen Fahrbahn und viele Fahrzeuge wurden stark verschmutzt und

stinken nun extrem nach dem Klärschlamm. Glücklicherweise wurde bei den Unfällen

niemand verletzt. Die Autobahn musste voll gesperrt werden, die

Autobahnmeisterei reinigte die komplette Fahrbahn aufwendig. Der mittlere und

der linke Fahrstreifen konnte um 07:15 Uhr wieder frei gegeben werden. Erst nach

Abschluss der Reinigungsarbeiten gegen 09:00 Uhr war es möglich auch den rechten

Fahrstreifen wieder freizugeben. Die Folge der Sperrungen war ein erheblicher

Rückstau bis nach Wiesbaden. Der Sachschaden der Unfälle wird auf ca. 19.000 EUR

geschätzt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Steinwurf auf Wohnhaus, Walluf, Hohlweg, Sonntag,

29.08.2021, 17:00 Uhr bis Montag, 30.08.2021, 09:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Sonntag auf Montag warf ein unbekannter Täter oder eine

unbekannte Täterin in Walluf einen Stein gegen ein in der Straße „Hohlweg“

gelegenes Wohnhaus. Die Täter verursachten durch den Steinwurf einen Sachschaden

in Form eines Lochs in einer Fesnterscheibe. Angaben zur Sachschadenshöhe können

zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht getätigt werden.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06123) 9090-0 mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Fahrraddiebe schlagen zu, Eltville am Rhein, Wiesweg, Donnerstag, 26.08.2021,

11:00 Uhr bis 16:00 Uhr

(fh)Bereits am vergangenen Donnerstag stahlen Unbekannte in Eltville im Bereich

des Sportplatzes in der Straße „Wiesweg“ ein Fahrrad und entkamen daraufhin

unbemerkt mit ihrer Beute. Der Diebstahl des blauen Mountainbikes der Marke

„Trek“ im Wert von circa 600 Euro mit samt eines Nummernschlosses ereignete sich

ersten Ermittlungen zufolge im Zeitraum von 11:00 Uhr bis 16:00 Uhr.

Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Ermittlungsgruppe in Eltville unter der

Telefonnummer (06123) 9090-0

Zeugen nach Unfallflucht gesucht, Kiedrich, Bingerpfortenstraße, Samstag,

28.08.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 30.08.2021, 17:00 Uhr

(fh)Die Polizei sucht nach einer Verkehrsunfallflucht in Kiedrich vom

vergangenen Wochenende nach Zeugen. Dabei wurde im Zeitraum von Samstagmittag

bis Montagnachmittag ein geparkter, roter Toyota Yaris in der

Bingerpfortenstraße durch ein unbekanntes Fahrzeug im Bereich der linken

Fahrzeugfront beschädigt. Der Toyota wies nach dem Unfall einen Sachschaden in

Höhe von circa 1.500 Euro auf.

Hinweise zu dem Unfallhergang oder einem Unfallverursacher nimmt die Polizei in

Eltville unter der Telefonnummer 06123 9090-0 entgegen.

Polizei beim Schulstart mit dabei! Polizeidirektion Rheingau-Taunus, Montag,

30.08.2021 und Dienstag, 31.08.2021

Das neue Schuljahr ist gestartet und für die Erstklässler fängt ein neuer

Lebensabschnitt an. Mit dem Weg zur Schule werden damit auch viele Schulanfänger

zum ersten Mal mit den Gefahren im Straßenverkehr konfrontiert. Die

Polizeistationen der Polizeidirektion Rheingau-Taunus waren beim diesjährigen

Schulstart unserer jüngsten Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer

ebenfalls mit am Start. Die Ordnungshüter zeigten an verschiedenen Schulen

Präsenz und überwachten dabei vor allem den Straßenverkehr. Die Beamten hatten

unter anderem in Taunusstein, Eltville sowie Geisenheim Verkehrsteilnehmerinnen

und Verkehrsteilnehmer im Auge, die zu schnell unterwegs waren und ihre

Fahrzeuge so abgestellt hatten, dass die Schülerinnen und Schüler auf den

Gehwegen schwer zu erkennen waren. In Gesprächen mit den Kleinen und ihren

Eltern wurde auch über das richtige Verhalten im Straßenverkehr geredet. Die

Aktion kam bei Eltern, Lehrerinnen und Lehrern und natürlich auch bei den

Kindern gleichermaßen gut an. Die Polizei wird in den kommenden Wochen, vor

allem in den Morgenstunden, in unterschiedlichen Bereichen der Schulen im

Rheingau-Taunus-Kreis Präsenz zeigen und auf die jüngsten

Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer im Straßenverkehr aufpassen. Denn

grundsätzlich gilt: Jeder Unfall, an dem ein Kind beteiligt ist, ist einer zu

viel!