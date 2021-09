Zu schnell in die Kurve

Lingenfeld (ots) – Montagmorgen 30.08.2021 befuhr ein 18-jähriger Motorradfahrer die Bundesstraße 9 und wollte auf die B 35 in Richtung Bruchsal wechseln. In der dortigen Rechtskurve stürzte er auf der nassen Fahrbahn aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit. Sein Motorrad war durch den Sturz nicht mehr fahrbereit. Der junge Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Verkehrskontrollen

Germersheim/Schwegenheim (ots) – Montagabend 30.08.2021 nahmen Germersheimer Polizisten den Verkehr in der Rheinbrückenstraße in Germersheim ins Visier. Im Zeitraum von 16-19 Uhr mussten elf Autofahrer ohne Gurt verwarnt werden.

3 weitere hatten während der Fahrt ihr Handy am Ohr und an 9 Fahrzeugen stellten die Beamten technische Mängel fest. Bei der anschließenden Kontrolle in Schwegenheim waren insgesamt nochmal vier Autofahrer nicht angeschnallt.