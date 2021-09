Steine gegen Schaufensterscheibe geworfen

Ludwigshafen (ots) – Nachdem 2 Männer am 31.08.2021 gegen 3 Uhr ein Lokal in der Bahnhofstraße verlassen mussten, weil dieses schließen wollte, warf einer der beiden Steine gegen die Schaufensterscheibe sowie die Tür des Lokals. Hierdurch entstanden Löcher und Risse. Die genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Heckscheibe eingeworfen

Ludwigshafen-Oppau (ots) – In der Bürgermeister-Trupp-Straße wurde ein Auto durch eine unbekannte Person beschädigt. An dem Fahrzeug wurde zwischen dem 26.08.2021, 16 Uhr, und 30.08.2021, 06:30 Uhr, unter anderem die Heckscheibe eingeworfen und ein Außenspiegel abgetrennt. Die genaue Schadenshöhe wird derzeit ermittelt.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

In Prüfstelle eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannten gelang es zwischen dem 28.08.2021, 13 Uhr, und dem 30.08.2021, 7:20 Uhr, sich Zutritt zu einer Prüfstelle in der Achtmorgenstraße zu verschaffen. Im Innern des Gebäudes beschädigten sie einen Tresor und entwendeten hieraus Bargeld in einer mittleren vierstelligen Höhe.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Fälle von Sachbeschädigung an Autos

Ludwigshafen (ots) – Zwischen dem 29.08.2021, 23:30 Uhr und dem 30.08.2021, 16:30 Uhr, wurde in der Bleichstraße ein Frontscheinwerfer eines Mercedes beschädigt. Der Schaden wird auf 3.100 Euro geschätzt.

Auch in der Bahnhofstraße wurde zwischen dem 29.08.2021, 20 Uhr, und dem 30.08.2021, 10 Uhr, an beiden Fahrzeugseiten eins BWM der Lack zerkratzt. Die Schadenshöhe dürfte bei rund 800 Euro liegen.

In keinem der Fälle liegen bislang Täterhinweise vor, weswegen die Polizei um Hinweise bittet. Zeugen im Falle der Sachbeschädigungen in der Bleichstraße und in der Bahnhofsstraße können sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1,

Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de wenden.

Einbruch in Friseursalon

Ludwigshafen (ots) – Die Tür eines Friseursalons in der Yorckstraße wurde von Unbekannten aufgehebelt und aus dem Geschäft Bargeld entwendet. Das wurde der Polizei am 30.08.2021, gegen 10 Uhr, gemeldet. Durch den Diebstahl sowie das Aufhebeln der Tür entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 200 Euro.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Nicht auf falschen Polizeibeamten hereingefallen

Ludwigshafen (ots) – Sowohl ein 91-Jähriger aus Ludwigshafen-Maudach als auch ein 77-Jähriger aus Oggersheim erhielten gestern, 30.08.2021, Anrufe eines falschen Polizeibeamten. Der Betrüger gab sich beide Male als Polizeibeamter “Becker” aus und behauptete, man würde gegen russische Straftäter ermitteln und es habe auf dem Bankkonto der Angerufenen Geldbewegungen nach Russland gegeben. Nun bräuchte man persönliche Daten. Beide Männer ließen sich nicht täuschen und legten auf.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst. -Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Wenn Sie auch einen verdächtigen Anruf erhalten haben, melden Sie dies bei Ihrer Polizeidienststelle.

Auf der Internetseite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.