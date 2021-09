Körperverletzung – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag 28.08.2021 um 04:55 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei eine verletzte männliche Person in der August-Bebel-Straße. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-jährige britische Staatsangehörige im Rahmen von Streitigkeiten von seinem 20-jährigen Bekannten verletzt wurde. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf und Schwellungen im Gesicht.

Zeugen, die gegen 04:55 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der August-Bebel-Straße beobachtet haben und Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233-3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/9341100 zu wenden.

Gewerbsmäßiger Betrug – Tatverdächtiger in U-Haft

Frankenthal (ots) – Vor etwa 1,5 Jahren waren Mitarbeiter einer vermeintlichen Baufirma bei einer 82-jährigen Frau in Frankenthal erschienen und hatten sie davon überzeugt, dass an ihrem Haus verschiedene Arbeiten durchgeführt werden müssten. Die Seniorin zahlte mehrfach größere Geldsummen, insgesamt 250.000 Euro, für nicht vorhandene Schäden und nicht durchgeführte Baumaßnahmen.

Der Sohn der Seniorin brachte den Sachverhalt schließlich zur Anzeige. Bei einer geplanten Geldübergabe am 26.08.2021 konnten ein 22-Jähriger aus Offenburg und eine 18-Jährige aus Darmstadt in Frankenthal vorläufig festgenommen werden.

Der 22-jährige Tatverdächtige wurde dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Die tatverdächtige 18-Jährige wurde, mangels Haftgrundes, wieder auf freien Fuß entlassen.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern an.

Sachbeschädigung an Lkw

Frankenthal (ots) – Bislang unbekannte Täter schlugen in der Zeit von 30.08.2021, 16.00 Uhr bis 31.08.2021, 05.30 Uhr, die Scheibe der Beifahrertür eines Lkw Mercedes-Benz ein, welcher in der Eisenbahnstraße, Höhe Hausnummer 77, abgestellt war. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 27.08.2021, 22:00 Uhr – 28.08.2021, 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich durch eine nicht verschlossene Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Frankenthal und entwendeten 200 Euro Bargeld. Vermutlich im selben Zeitraum wurde von den unbekannten Tätern eine Leiter an ein Wohnanwesen in der Wiesenstraße gelehnt. Zu einem Einbruchsversuch ist es jedoch nicht gekommen, da die unbekannten Täter gestört worden sein dürften.

Bereits gegen 03:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine nicht verschlossenen Eingangstür Zutritt zu einem weiteren Wohnanwesen in der Raiffeisenstraße. Während die Bewohner schliefen entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von 20 Euro aus einer Geldbörse. Ein Bewohner wird aus dem Schlaf gerissen und so auf die Tat aufmerksam.

Der Täter soll eine schwarze Maske getragen und eine Taschenlampe mitgeführt haben.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen in der Raiffeisenstraße und in der Wiesenstraße gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter: pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.