Ingewahrsamnahme nach häuslichem Streit

Limburgerhof (ots) – Am Montagabend 30.08.2021 gegen 18:00 Uhr teilt eine 62-Jährige mit, dass ihr 60-jähriger Ehemann sie versucht habe zu schlagen. In der gemeinsamen Wohnung konnte das Ehepaar angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Ehemann ergab 3,32 Promille.

Auch gegenüber den Polizeibeamten verhielt sich der Mann aggressiv und uneinsichtig. Da der Mann der Wohnungsverweisung trotz mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam, wurde dieser in Gewahrsam genommen.

Sicherstellung Fahrzeug

Waldsee (ots) – Am Montagnachmittag 30.08.2021 gegen 16:30 Uhr wurde ein 38-jähriger Autofahrer in der Albert-Einstein-Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Aus vorherigen Einsätzen ist bekannt, dass der Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Bereits in der vorherigen Woche ist der Mann 2x wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis polizeilich in Erscheinung getreten.

Aus diesem Grund wurde der Audi des Mannes mit dem Ziel der Einziehung an der Kontrollörtlichkeit präventiv sichergestellt und abgeschleppt. Gegen den Fahrer wurde ein weiteres Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrolle der Polizei

Schifferstadt (ots) – Am Montagmorgen 30.08.2021 zwischen 07:40-08:30 Uhr, haben Beamte der Polizeiinspektion Schifferstadt in der Salierstraße/Bereich Grundschule Süd, eine Laserkontrolle durchgeführt.

Hierbei wurden 14 Verstöße gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h festgestellt und geahndet. Der Schnellste war mit 47 “Sachen” unterwegs, was ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 EUR nach sich zieht.

Sattelzug beschädigt Bushaltestelle

Römerberg (ots) – Am Montag 30.08.2021 um 08:10 Uhr befuhr ein 49-jähriger Sattelzugfahrer die Haydnstraße in Römerberg-Mechtersheim in Richtung Rheinfeldstraße, in welche er links abbiegen wollte. Beim Abbiegen in zu engem Bogen beschädigte er das gläserne Bushäuschen und setzte seine Fahrt fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Aufgrund von Zeugenhinweisen konnte der Unfallverursacher durch die Polizei auf einem nahegelegenen Firmengelände festgestellt werden. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet und eine Sicherheitsleistung in Höhe von 200 Euro wurde entnommen, da er über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügt. Am Sattelzug entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro, am Bushäuschen entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 900 Euro.

Fahren unter Alkoholeinfluss

Lambsheim (ots) – Am Montag 30.08.2021 gegen 22.30 Uhr kontrollierte in der Breslauer Straße eine Streife der Polizei Frankenthal, eine 29-jährige Frau aus Lambsheim in ihrem Pkw Audi. Im Verlauf der Kontrolle konnte bei der Frau Alkoholgeruch wahrgenommen werden.

Ein auf der Dienststelle durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,82 Promille. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.