Unerlaubte Veränderungen an KFZ in zwei Fällen

Speyer (ots) – Am 30.08.2021 um 11:05 Uhr wurde ein PKW der Marke Peugeot mit seinem 50-jährigen, aus der Verbandsgemeinde Rheinauen stammenden, Fahrer im Speyerer Welfenweg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei wurden unzulässige Veränderungen in Form eines Heckspoilers, folienüberklebter Scheinwerfer und Fahrzeugscheiben, Sportpedalauflagen, herausragender Auspuffanlage sowie eines offenen Sportluftfilters festgestellt. Eine gesetzlich vorgeschriebene Abnahme durch einen Sachverständigen war zuvor nicht durchgeführt worden. Durch die Änderungen ist die Betriebserlaubnis des PKW erloschen und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wird eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde dem Fahrer untersagt.

Am 30.08.2021 um 20:30 Uhr wurde ein 17-Jähriger am Sandhügel in Speyer-Nord auf einem Mofa ohne Schutzhelm durch eine Polizeistreife festgestellt und versuchte, sich durch Wegfahren einer Verkehrskontrolle zu entziehen. Allerdings konnte die Polizeistreife zu ihm aufschließen und ihn im Gärtel einer Verkehrskontrolle unterziehen. Dabei fiel auf, dass das Mofa durch diverse Umbauten nun eine Höchstgeschwindigkeit von ca. 50 – 60 km/h erreicht. Daher wurde dem geständigen Fahrer die Weiterfahrt untersagt. Die Betriebserlaubnis ist erloschen. Den Fahrer erwartet ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Schulwegüberwachung am ersten Schultag

Speyer (ots) – Am 30.08.2021 führte die Polizeiinspektion Speyer vor Schulbeginn Verkehrskontrollen an der Siedlungsschule und an der Zeppelinschule durch. Dabei wurden zwei Verstöße gegen die Gurtpflicht geahndet, drei Mängelberichte ausgestellt und verkehrserzieherische Gespräche geführt.

Einbrüche und Einbruchversuche

Speyer/Dudenhofen (ots) – Im Zeitraum zwischen dem 28.08. und dem 30.08.2021 versuchten unbekannte Täter durch Einschlagen von Scheiben und Hebeln an einer Tür in einen Lebensmittelbetrieb in der Alten Rheinhäuser Straße in Speyer einzudringen, was offenbar nicht gelang. Entwendet wurde nichts, jedoch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 Euro.

Am 30.08.2021 um 7:20 Uhr bemerkte ein 15-jähriger Bewohner des Fliederwegs in Speyer-Nord, dass sein E-Scooter und das dazugehörige Ladegerät aus dem Kellerraum seiner Familie entwendet wurden. Wie der oder die Täter in den Kellerraum gelangten, ist Gegenstand der Ermittlungen. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 550 Euro.

Am 30.08.2021 gegen 10 Uhr bemerkte der Betreiber einer Fahrschule in Dudenhofen, dass während seiner Abwesenheit durch unbekannte Täter ein Seitenfenster zur Fahrschule gewaltsam geöffnet worden war, wodurch sich diese Zutritt verschafft hatten. Dabei entstand lediglich Sachschaden am Fensterrahmen in Höhe von ca. 500 Euro, entwendet wurde nichts.

In der Nacht vom 30. auf den 31.08.2021 wurde das Fenster einer Fahrschule in Speyer-West aufgehebelt, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro entstand. Auch in diesem Fall wurde aus der Fahrschule nichts entwendet.

Am 31.08.2021 zwischen 2 und 4 Uhr betraten unbekannte Täter das Gelände eines Geschäftsbetriebs in der Speyerer Landwehrstraße und hebelten ein Holzrahmenfenster auf. Offenbar störte ein im Anwesen befindlicher Hund die weitere Tatausführung, sodass die Täter ohne Beute von ihrem Vorhaben abließen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro.

Polizei berät am Wochenende zum Thema Einbruchschutz

Speyer (ots) – Das Thema Einbruchschutz ist bei vielen Eigenheimbesitzern und Bauherren ein wichtiges Thema. Bei der Bau- und Immobilienmesse ‘meinZuhause’ wird die Zentrale Prävention des Polizeipräsidiums Rheinpfalz einen Stand betreiben, um Bürgerinnen und Bürgern hilfreiche Tipps und Informationen zum Einbruchschutz zu geben.

Samstag 04.09. und Sonntag 05.09.2021, von 10-17 Uhr, im Technikmuseum, Speyer.

Am 04.09.2021 um 10:15 Uhr und am 05.09.2021 um 11:45 Uhr, werden Einbruchschutzberater der Polizei auf der Messe Vorträge zum Thema Einbruchschutz halten.

Auch außerhalb der Messe gibt das Team der Zentralen Prävention weitere Tipps in Sachen Einbruchschutz. Nach vorheriger Terminabsprache besuchen wir Sie und prüfen die vorhandenen Möglichkeiten an Ihrem Anwesen.

Wenden Sie sich hierfür an: Polizeipräsidium Rheinpfalz, Zentrale Prävention Bismarckstraße 116 67059 Ludwigshafen Tel.: 0621-963-1151. Weitere Informationen erhalten Sie auch im Internet: www.polizei-beratung.de oder www.k-einbruch.de .