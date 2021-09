Speyer (ots) – Am Samstag 28.08.2021 um 21:14 Uhr meldeten Zeugen eine brennende Plane an einem Zaunelement im rückwärtigen Bereich des Impfzentrums an der Stadthalle. Die Plane dürfte von dritter Hand entzündet worden sein, wodurch ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro entstand. Eine Gefährdung des Impfzentrums selbst bestand aufgrund der räumlichen Distanz des Zaunelements zum Impfzentrum nicht.

Am Samstag 28.08.2021 um 22:10 Uhr wurden 3 brennende Sichtschutzplanen an einem Bauzaun des Corona-Schnelltestzentrums auf dem Speyerer Festplatz festgestellt und waren durch die Speyerer Feuerwehr bei Eintreffen der Polizei bereits gelöscht worden. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 60 Euro.

Am Montag 30.08.2021 um 09 Uhr wurde eine Plane am Schnelltestzentrum in der Speyerer Auestraße in Brand gesetzt und vollständig zerstört. Weiterhin wurde ein nahestehender Pavillon durch das Feuer beschädigt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 2.000 Euro.

Die Ermittlungen in allen 3 Fällen dauern an.

Wer hat etwas beobachtet oder kann Hinweise zu dem oder den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per

E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.