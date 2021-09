Gießen: Messer bewirkt möglicherweise Strafverschärfung

Ein 51-jähriger Mann hat am Dienstagmittag 31.08.2021 in einem Kaufhaus im Seltersweg eine Jacke im Wert von etwa 200 Euro unter seine Jacke gezogen und wollte das Kaufhaus verlassen. Zeugen bemerkten den Diebstahl und hielten den Georgier bis zum Eintreffen der Polizei fest.

Er hatte ein Messer, das die Beamten sicherstellten, dabei. Dies macht aus einem Ladendiebstahl einen Diebstahl mit Waffen ach Paragraph 244 des Strafgesetzbuches. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Am Fahrrad Rahmennummer entfernt und mit Farbe besprüht

Bei einer Personenkontrolle am Montagabend 30.08.2021 am Lahnufer fanden die Ermittler der Gießener Polizei daneben ein Fahrrad. Auffällig war, dass an dem teuren Mountainbike, das vermutlich von einem der Personen dort abgestellt wurde, offenbar die Rahmennummer herausgeschliffen wurde und der Rahmen zum Teil mit anderer Farbe übersprüht war.

Das Rad, das offenbar zuvor entwendet wurde, nahmen die Beamten mit zur Asservatenstelle der Polizei. Die Ermittlungen sollen ergeben, ob das Rad tatsächlich entwendet wurde und ob die Personen damit in Verbindung stehen könnten. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: Fliesen gestohlen

(ots) – In der Marburger Straße stahlen Unbekannte am Montag zwischen 21.30 und 21.50 Uhr mehrere Fliesen von einer Palette. Offenbar transportierten ein Mann und eine Frau das Diebesgut mit einem Einkaufswagen ab. Ein Zeuge beobachtete den Diebstahl und versuchte sie festzuhalten. Die Diebe rissen sich los und flüchteten in Richtung Steinstraße.

Täterbeschreibung:

Die Frau ist zwischen 30-40 Jahre alt, etwa 170 cm groß, hat dunkelblonde (vermutlich gefärbte) Haare und trug einen Pullover.

Der Mann ist zwischen 30-40 Jahre alt, hat einen Schnurrbart und dunkle Haare.

Wer hat dort verdächtige Beobachtungen gemacht?

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Einbruch im Uni-Gebäude

Unbekannte brachen in der Schloßgasse in ein Gebäude der Universität Gießen ein. Sie hebelten zwischen 17.30 Uhr am Samstag und 06.45 Uhr am Montag eine Tür auf. Im Gebäude machten sich die Einbrecher an mehreren Türen zu schaffen.

Nach ersten Erkenntnissen fehlt aus dem Haus nichts. Wer hat dort im fraglichen Zeitraum etwas Verdächtiges beobachtet?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Gießen unter 0641/7006-2555.

Linden: Dieb stiehlt vergessenes Portemonnaie

In einem Einkaufsmarkt im Tannenweg in Großen-Linden hat eine Kundin am Montag gegen 19.40 Uhr ihr Portemonnaie an einer Kasse vergessen. An ihrem Fahrzeug bemerkte sie es, lief zurück und stellte den Diebstahl fest.

Ein Dieb nutzte offenbar die Gelegenheit und stahl die Geldbörse. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3755.

Gießen: Roller gestohlen

Unbekannte stahlen in der Bahnhofstraße ein Kleinkraftrad. Der blauweiße Roller des Herstellers Explorer mit dem Versicherungskennzeichen 734-WIA stand dort zwischen 15.10 Uhr am Samstag und 08.40 Uhr am Montag auf einem Zweiradparkplatz.

Wer hat den Diebstahl beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Rollers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Audi zerkratzt

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines Audi nach einer Sachbeschädigung auf dem Parkplatz in der Untertorstraße. Ein Unbekannter zerkratzte den grünen PKW am Sonntag zwischen 00.30 und 07.30 Uhr.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Langgöns: Kennzeichen in Niederkleen entwendet

Im Auhof in Niederkleen entwendeten Unbekannte zwei Kennzeichen von einem LKW-Gespann. Die Diebe montierten das vordere Kennzeichen des LKW (GI-GR 13) und das Kennzeichen des Anhängers (GI-GR-132). Der Diebstahl wurde am Dienstag gegen 07.20 Uhr festgestellt und anschließend der Polizei gemeldet.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfall im Rückstau

17.000 Euro Sachschaden war am Montag die Folge eines Verkehrsunfalles auf der Autobahn 45 zwischen dem Autobahnkreuz Gambach und dem Gießener Südkreuz. Ein 59-jähriger Peugeot Fahrer, ein 50-jähriger Skodafahrer und ein 28-jähriger Brummifahrer fuhren auf der Autobahn in Richtung Gießen. Aufgrund eines Rückstaus mussten die Verkehrsteilnehmer bremsen.

Der LKW-Fahrer erkannte dies offenbar zu spät und fuhr auf den Skoda auf, welcher durch den Aufprall auf den Peugeot aufgeschoben wurde. Nach ersten Erkenntnissen verletzte sich bei dem Unfall niemand.

Pohlheim: Unfallflucht in Watzenborn-Steinberg

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am Sonntag einen in der Leipziger Straße geparkten Dacia. Zeugen hörten dort gegen 01.50 Uhr einen lauten Knall und informierten die Polizei.

Der Schaden am Heck des schwarzen Sandero wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

Gießen: Vorfahrt missachtet

Ein 33-jähriger Pkw-Fahrer hat am Montag an der Einmündung Ferniestraße/Ernst-Leitz-Straße offenbar die Vorfahrt missachtet. Er war gegen 10.00 Uhr auf der Ernst-Leitz-Straße in Richtung Ferniestraße unterwegs, als er an der Einmündung mit einem auf der Ferniestraße LKW eines 35-Jährigen zusammenstieß.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mit Warnbake zusammengestoßen

Nachdem eine 37-jährige Frau am Montag mit ihrem Seat auf der Bundesstraße 3 von der Fahrbahn abkam, stieß sie mit einer Warnbake zusammen. Der Unfall ereignete sich gegen 19.30 Uhr im Bereich des Gießener Nordkreuzes, als die Dame in Richtung Marburg unterwegs war. Der Sachschaden wird auf etwa 3.200 Euro geschätzt.

Gießen: Passat touchiert

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte in der Grünberger Straße einen geparkten VW. Der blaue Passat stand dort zwischen 18.20 Uhr am Montag und 23.50 Uhr am Dienstag auf einem Parkplatz und hat nun einen Schaden auf der linken Seite in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Unfall im Parkhaus

Ein 84-jähriger wollte am Montag gegen 17.15 Uhr aus einem Parkhaus in der Gaffkystraße fahren. Dabei erlitt er offenbar während der Fahrt einen medizinischen Notfall. Er verlor noch im Parkhaus die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß an der Ausfahrt gegen einen Kassenautomaten. Der Mann kam in die nahe gelegene Klinik.

