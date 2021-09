Einbruchsversuch in Tabakwarengeschäft

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 30.08.2021 bis 31.08.2021, 08:30 Uhr – In der vergangenen Nacht versuchten unbekannte Täter in ein Tabakwarengeschäft in der Steingasse einzubrechen. Die Täter begaben sich zu der Haupteingangstür des Geschäfts und versuchten dort das Türschloss aufzubrechen. Dies gelang ihnen nicht. An der Eingangstür entstand Sachschaden in Höhe von 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Diebstahl von Feuerlöschern – Polizei sucht Zeugen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Dienstag, 24.08.2021, 21:15 Uhr und Mittwoch, 25.08.2021 – Zwei Feuerlöscher im Gesamtwert von 300 Euro stahlen unbekannte Täter am Dienstag und Mittwoch aus dem Parkdeck der Schwalm-Galerie. Am Abend des 24.08.2021 wurden 2 männliche Jugendliche dabei beobachtet, wie sie einen Feuerlöscher aus der Wandhalterung nahmen und ihn in einen auf dem Parkdeck abgestellten Pkw luden. Anschließend fuhren sie mit dem Pkw davon.

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass ein weiterer Feuerlöscher der Marke Gloria SH 6 entwendet wurde. Die beiden jugendlichen Täter vom Dienstag wurden bei ihrer Tat von zwei jungen Frauen beobachtet, welche auch eine Galerie-Mitarbeiterin informierten.

Die Ermittler der Polizeistation Schwalmstadt bitten die beiden jungen Frauen und auch weitere mögliche Zeugen sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen