Eisenberg: Eisenberg trotzt der Corona Pandemie mit fünf OPEN AIR Veranstaltungen

Eisenberg – Das 2. OPEN AIR Festival in Eisenberg präsentierte in diesem Jahr (2021) fünf Veranstaltungen an zwei Wochenenden. Aufgrund der Corona Pandemie wurden seit letztem Jahr auf alle Veranstaltungen im Eisenberger Theater (ev. Gemeindehaus) verzichtet. Die ersten Versuche mit einer OPEN Air Veranstaltung wurden bereits im Jahr 2020 durchgeführt.

In diesem Jahr wollte man den Stellenwert in Sachen Kultur in der größten Eistalgemeinde weiterhin hoch halten und ließ sich was einfallen. Im Juni und am letzten Wochenende wurde das Eisenberger Waldstadion zum Treffpunkt für Freunde von Konzerten.

„Simon and Garfunkel – Tribute“ sowie „Bosstime- a Tribute to Bruce Sprengsteen“ machten den Anfang im Juni.

Kabarettist Vince Ebert, vielen bekannt aus „Wissen vor Acht“ in der ARD, berichtete am vergangenen Freitag (27.08.2021) über seine Art der Midlife-Crisis, die er dadurch bewältigen wollte, imdem er ein Jahr mit seiner Frau New York besuchte. Auch dort versuchte sich der Wissenschaftler mit einem Comedy Programm auf kleinen Bühnen zu behaupten, was ihm allerdings nicht immer gelang. „Broadway statt Jakobsweg“, nannte er sein aktuelles Buch, das ausschließlich seinen Aufenthaltes überm Teich behandelt.

„Queen“ ist in der Musikszene nicht nur ein Name, sondern der Inbegriff für eine Rockband, die eine ganze Generation verzaubert hat. Zu den besten Queen-Tribute Bands zur Zeit zählt Markus Engelstädter mit seiner Formation, die bei „sommerlichen 15 Grad Celcius“ im Eisenberger Waldstadion das Publikum begeisterte. Die coronakonforme Bestuhlung diente allenfalls dazu, dass sich ältere Gäste hin und wieder mal hinsetzen konnten. Vom ersten Titel an gelang es den Musikern, das Publikum mitzureißen und alle, die sich mit der Musik von Queen identifizierten, kamen auf ihre Kosten.

Weil an diesem Wochenende schon einmal die Bühne und die Bestuhlung aufgebaut war, veranstaltete man kurzerhand auch noch einen bayerischen Frühschoppen. Bei Fassbier und Weißwurst-Frühstück spielten zunächst die Eisenberger Blaskapelle und der Spielmannszug Eisenberg. Beide sind eigenständige Blasorchester und finden sich immer wieder musikalisch bei Veranstaltungen in Eisenberg gemeinsam auf der Bühne wieder. Danach kamen „DIE ZIACHEINER“, ein musikalisches Trio, das alpenländische Musik im Gepäck hatte. Richtig Stimmung kam an dem Morgen aufgrund der Wetterlage – es herrschte zeitweise Nieselregen – nicht auf, aber dennoch harrte das Publikum aus. Sie hatten sich nämlich mit regenfester Kleidung und Regenschirm bewaffnet auf den Sitzbänken niedergelassen und genossen dennoch die Atmosphäre.