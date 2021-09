Dieb greift Ladendetektiv an – Couragierter Zeuge hilft

Kassel-Mitte (ots) – Ein ertappter Dieb hat am Montagabend 30.08.2021 in der Innenstadt einen Ladendetektiv angegriffen. Dank eines zu Hilfe eilenden Zeugen konnte der Tatverdächtige bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 18-Jährige der zwei Flaschen Pfefferminzlikör entwendete, muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

Wie Beamte des Polizeireviers Mitte berichten, waren sie gegen 19 Uhr wegen Ladendiebstahls zu dem Einkaufsmarkt in der Kurt-Schumacher-Straße / Mauerstraße gerufen worden. Bei ihrem Eintreffen konnte die Streife dort den 18-Jährigen aus Korbach direkt von dem Ladendetektiv in Empfang nehmen.

Wie der Mitarbeiter des Marktes schilderte, hatte er den jungen Mann beim Diebstahl von den zwei Likörflaschen beobachtet und anschließend nach Verlassen des Marktes angesprochen. Der Tatverdächtige habe ihn jedoch angegriffen und versucht, dem Festhalten durch Schläge und Tritte zu entkommen, ohne dass er dabei jedoch verletzt wurde. Mithilfe des couragierten Zeugen, einem 27-Jährigen aus Kassel, gelang es dem Ladendetektiv den 18-Jährigen noch im Besitz des Diebesguts festzuhalten.

Der Tatverdächtige, der sich inzwischen wieder beruhigt hatte, musste die Beamten des Reviers Mitte anschließend für die erforderlichen polizeilichen Maßnahmen mit zur Dienststelle begleiten. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Raubüberfall auf Wettbüro

Kassel-Innenstadt (ots) – Am Samstag 28.08.2021 gegen 20:30 Uhr, fand ein Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Innenstadt (Kurfürstenstraße) statt. Zur Tatzeit betrat der Täter das Wettbüro, hielt dem 22-jährigen Mitarbeiter ein Küchenmesser vor und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ der Täter mit der Beute das Wettbüro zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, Südländer, ca. 20 Jahre, ca. 175 cm groß, schwarze Haare, vermutlich gelockt, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, Kapuze war während der Tatausführung auf den Kopf gezogen, schwarze Jogginghose mit Adidas-Emblem auf dem linken Oberschenkel, trug eine handelsübliche blaue Mund-Nasen-Bedeckung und war mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Ergreifung des Täters. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Schockanruf in Wolfhagen: Polizei nimmt Geldabholer fest; Schmuck und Bargeld noch unbekannter Herkunft sichergestellt

Wolfhagen (ots) – Nicht auf Betrüger am Telefon hereingefallen ist am Montagnachmittag 30.08.2021 eine Seniorin aus Wolfhagen. Die 64-jährige Frau hatte einen sogenannten Schockanruf erhalten, das miese Spiel der falschen Polizisten am anderen Ende der Leitung aber sofort durchschaut. Durch ihre Mitteilung an die echten Polizeibeamten der Polizeistation Wolfhagen gelang einer Zivilstreife am Nachmittag die Festnahme des Geldabholers, der in Erwartung fetter Beute von der Bande zur Anschrift der Frau geschickt geworden war.

Der festgenommene 33-Jährige aus Köln soll nun am Dienstag 31.08.2021 einem Haftrichter vorgeführt werden, der über die Untersuchungshaft entscheidet.

Bei der Durchsuchung seines Pkw fanden Beamte später zudem einen fünfstelligen Bargeldbetrag und mutmaßlich hochwertige Schmuckstücke, die allem Anschein nach aus einer gleichgelagerten Betrugstat stammen dürften. Da diese Tat offenbar noch nicht bei der Polizei angezeigt wurde, erhoffen sich die Ermittler der zuständigen EG SÄM der Kasseler Kripo nun durch die Veröffentlichung, Hinweise zur Herkunft der sichergestellten Wertsachen zu bekommen.

Kaution für Tochter nach angeblichem Unfall gefordert

Begonnen hatte der Betrugsversuch gestern gegen 13:50 Uhr mit dem Anruf einer weinenden Frau, die sich als Tochter der 64-Jährigen auszugeben versuchte und das Telefonat sofort an eine angebliche Polizistin weiterreichte. Die falsche Beamtin schilderte dann, dass die vermeintliche Tochter einen schlimmen Unfall verursachte habe und zur Abwicklung des Unfalls nun eine Kaution von 80.000 Euro erforderlich sei. Die Wolfhagerin durchschaute den Betrug, spielte das Spiel aber mit und stellte den Betrügern hochwertigen Schmuck in Aussicht. Die Bande schickte dann den 33-Jährigen zur Anschrift der Frau, den die Zivilbeamten der Wolfhager Polizei dort gegen 14:30 Uhr festnahmen.

Tatverdächtiger mit blauem Touran mit Kölner Kennzeichen unterwegs

Der Tatverdächtige, der mit einem blauen VW Touran unterwegs war, ist nach derzeitigen Erkenntnissen bereits wegen dieser Betrugsmasche in Erscheinung getreten. In seinem Wagen fanden die Beamten dann das Bargeld und den mutmaßlich hochwertigen Goldschmuck. Dabei handelt es sich um 14 Ringe, drei Armbänder, zwei Anhänger und 14 Münzen. Einer der Halskettenanhänger ist äußerst markant: Dieser hat die Form eines kleinen aufklappbaren goldenen Buches, in dem sich vier schwarz-weiße, alte Porträtfotos verschiedener Personen befinden.

Die weiteren Ermittlungen führen nun die Beamten der EG SÄM der Kasseler Kripo, die für Vermögensstraftaten zum Nachteil älterer Menschen zuständig sind. Die Ermittler bitten um Hinweise zur Herkunft des sichergestellten Schmucks oder Bargelds unter Tel. 0561 – 9100 an das Polizeipräsidium Nordhessen.

Darüber hinaus werden Zeugen, denen hier in der Region am gestrigen Montag oder an den Tagen davor ein blauer Touran mit Kölner Kennzeichen (“K-”) verdächtig aufgefallen ist, gebeten, sich ebenfalls bei der Polizei zu melden.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen