In Griesheim brannten 2 größere Gartenhütten

Frankfurt am Main (ots) – Etwa 2 Stunden dauerte ein Einsatz am Sonntagmorgen 29.08.2021 bei dem die Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Griesheim zum Löschen eines Brandes in der Gartenanlage Kleyer-/Espenstr. gerufen worden waren.

Die um 04:22 alarmierten Kräfte fanden zwei größere Gartenhütten brennend vor und begannen sofort mit umfangreichen Löscharbeiten.

Dennoch wurden die beiden Hütten fast komplett zerstört. Es dauerte rund eine Stunde bis das Feuer gänzlich unter Kontrolle war und mit den Nachlöscharbeiten alle übriggebliebenen Glutnester gelöscht waren. Ursache und Schadenhöhe wird noch von der Polizei ermittelt. Niemand wurde verletzt.

