Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Montag 30.08.2021 gegen 21.45 Uhr wurde die Polizei in die Weserstraße gerufen. Wie der 56-Jährige später ausführte, hatte er sein Auto dort abgestellt. Dabei wurde er von einer Frau angesprochen. Im Laufe des Gespräches gesellte sich eine zweite Frau dazu, welche einen 50-Euroschein in seinem Wagen entdeckte.

Nachdem die Frauen das Geld aus dem Wagen genommen hatten, liefen sie davon.

Bei der Verfolgung der beiden Frauen, schoss der 56-Jährige mit seiner Schreckschusspistole 2 x in die Luft. Ein Zeuge nahm dem 56-jährigem Mann aus dem Westerwaldkreis schließlich die Pistole ab.

Die Waffe und der kleine Waffenschein wurden von Polizeibeamten sichergestellt.

