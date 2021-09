Landau: Sinfonisches Blasorchester der Stadtkapelle Landau spielt Platzkonzert am Samstag, 04. September 2021

Landau – Zerstörte Notensätze, nicht mehr nutzbare Proberäume und kaputte Instrumente: Die Flutkatastrophe im Norden von Rheinland-Pfalz hat auch vor Musikvereinen und Musikschulen nicht haltgemacht. Die Initiative „Musik hilft Musik – Fluthilfe Rheinland-Pfalz“ sammelt darum Spenden, um nach dem Wiederaufbau von Wohnraum und Infrastruktur auch der Musikszene im Ahrtal wieder auf die Beine zu helfen. Um diese Aktion zu unterstützen, spielt das Sinfonische Blasorchester der Stadtkapelle Landau am Samstag, 4. September 2021, ab 11 Uhr ein Platzkonzert auf dem Landauer Rathausplatz. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

„Nach Monaten der Pandemie und der verheerenden Flut steht die Musikszene im Ahrtal mit dem Rücken zur Wand“, so Oberbürgermeister Thomas Hirsch. Eine solche Notsituation könne man nur gemeinsam bewältigen. „Ich bin darum froh und dankbar für jede und jeden in Landau, die bzw. der sich mit den Flutopfern im Norden von Rheinland-Pfalz solidarisch zeigt. Das Platzkonzert der Landauer Stadtkapelle am kommenden Samstag mit Livemusik in unserer attraktiven Innenstadt ist eine ganz besonders schöne Gelegenheit dafür“, betont Hirsch und dankt den Verantwortlichen der Stadtkapelle für dieses Engagement.

Weitere Informationen zur Spendenaktion „Musik hilft Musik – Fluthilfe Rheinland-Pfalz“: