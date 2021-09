Ludwigshafen: Stadtnotizen 31.08.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Stadtbibliothek erweitert digitales Angebot mit dem Vokabeltrainer phase6

Dank einer Förderung der Stiftung der ehemaligen Sparkasse Ludwigshafen am Rhein, können angemeldete Nutzer der Stadtbibliothek ab sofort auf zwei Vokabelsammlungen von phase6 zugreifen. phase6 ist Deutschlands führender Vokabeltrainer und bietet als einziger Anbieter Vokabelsammlungen zu allen gängigen Kurs- und Schulbüchern. Die Vokabelsammlungen umfassen das Vokabular der jeweiligen Lehrwerke, sind nach den Kapiteln strukturiert, größtenteils vertont und durch Beispielsätze ergänzt. Der Vokabeltrainier kann in der Schule, im Studium und in der Erwachsenenbildung eingesetzt werden.

Das Vokabelangebot umfasst Englisch, Französisch, Spanisch, Italienisch, Latein, Deutsch als Fremdsprache, Russisch, Chinesisch, Türkisch und viele weitere Sprachen. Neben Vokabelsammlungen sind auch Grammatiksammlungen mit zugehörigen Übungen vorhanden. phase6 kann über jeden internetfähigen Computer, über Windows-Tablets sowie mit Smartphones und Tablets mit Android oder iOS genutzt werden.

Für alle Interessierten findet am Dienstag, 7. September 2021, um 16 Uhr ein Online-Infotermin statt. Der gleiche Infotermin wird auch als Präsenzveranstaltung in der Stadtbibliothek am Donnerstag, 9. September 2021 um 16 Uhr angeboten. Eine Teilnahme ist jeweils nur mit vorheriger Anmeldung unter E-Mail karina.arena@ludwigshafen.de oder unter Telefon 0621-504 2959 möglich. Für alle Präsenz-Veranstaltungen der Stadtbibliothek gelten die jeweils aktuellen Regelungen und Maßnahmen zur Pandemie-Bekämpfung.

Auch bei miesem Wetter massig Müll gesammelt

Ein voller Erfolg war der Einsatz der Initiative Clean LUp am vergangenen Samstag, 28. August, im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof. Trotz nasskalten Wetters und Außentemperaturen von gerade mal 16 Grad nahmen an der Aufräum- und Reinigungsaktion über zwei Stunden hinweg insgesamt 16 Personen teil.

Müll gesammelt wurde dabei in den Außenanlagen um das Rathaus-Center, im Hemshofpark und in der Goetheanlage sowie an den umliegenden Spielplätzen.

Ausgestattet wurden die Teilnehmenden mit Müllsäcken, Greifern und Handschuhen, die vom Team der WBL bereitgestellt wurden. Organisatorin Anabel Görtz ist zufrieden mit diesem Arbeitseinsatz: „Es ist wichtig, mehr gegen den Müll anzugehen, denn dies ist kein Problem von einzelnen, sondern der ganzen Gesellschaft. Daher versuchen wir, als Gruppe aktiv dagegen vorzugehen. Es ist toll zu sehen, wie engagiert sich die Stadt und deren Kräfte um die Beseitigung des Mülls kümmern“. Auch der Marketing-Verein Ludwigshafen, der die Aktion unterstützt, ist zufrieden: „Am Ende der zweistündigen Tour hatten wir rund 40 volle Säcke Müll. Von Zigaretten über Essensreste bis hin zu Kleidungsstücken war alles dabei“, berichtet Lea Frahn, die seitens der Aktion Saubere Stadt des Marketing-Vereins die Aktivitäten begleitete.

So dürfte die Initiative CleanLUp schon bald wieder in ihrer Mission losziehen, das Bewusstsein dafür zu schärfen, dass wir die uns umgebende Natur und sämtliche Wohlfühlorte besser schützen sollten. Auch bereits zur Müllvermeidung im öffentlichen Raum solle man Mitmenschen freundlich darauf hinweisen, ihren Müll nicht einfach achtlos an Ort und Stelle fallen zu lassen, sondern richtig zu entsorgen.