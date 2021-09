Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 31.08.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Brand eines Trockners

Bad Dürkheim (ots) – Am Montag, 30.08.2021, gegen 22 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei zu einer Rauchentwicklung in einem Mehrfamilienhaus im Schreck in Bad Dürkheim gerufen. Vor Ort konnte Rauch, aus dem Kellerschacht kommend, festgestellt werden. Der Brand ging von einem Trockner im gemeinsamen Waschkeller hervor. Alle noch im Objekt befindlichen Personen wurden vorsorglich evakuiert. Es gibt keinerlei Hinweise auf eine Fremdeinwirkung. Somit ist von einem technischen Defekt auszugehen.

Beschädigt wurde lediglich der in Brand geratene Trockner.

Bad Dürkheim: Sachbeschädigung

Bad Dürkheim (ots) – Ein 30 Jahre alter Mann aus Bad Dürkheim beschädigte am Montag, 30.08.2021, in der Zeit von 18:30 Uhr 20:05 Uhr einen PKW im Triftweg, Bad Dürkheim. Hierbei trat er gegen den Außenspiegel eines Fords und beschädigte ihn dadurch. Bei einer weiteren Meldung soll der Beschuldigte eine Wohnzimmerscheibe mit einem Stein eingeworfen haben. Diese ging dadurch zu Bruch. Grund hierfür war offenbar die Wohnungsverweisung am selbigen Tage. Der 30-jährige gestand die Taten und erhielt einen Platzverweis für den Innenstadtbereich.

Die genaue Schadenshöhe muss noch ermittelt werden.

Bad Dürkheim: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bad Dürkheim (ots) – Am Montagnachmittag, 30.08.2021, gegen 17 Uhr kam es auf der B37, von Bad Dürkheim kommend in Richtung Frankenstein zu einem Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Die 22-jährige Fahrerin aus Kaiserslautern verlor die Kontrolle über ihren Mazda, als sie mit vermutlich nicht angepasster Geschwindigkeit eine Kurve befuhr. In Folge dessen, kam sie ins Schleudern und landete im Straßengraben. Hierbei wurde die Fahrerin leicht verletzt. Sie wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Neben der Polizei war eine Rettungswagenbesatzung vor Ort im Einsatz. Die B37 war für etwa 15 Minuten in beide Richtungen gesperrt.

Frankeneck: Radfahrer bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Frankeneck (ots) – Am 30.08.21 gegen 12:15 Uhr kam es an der Einmündung L499 / B39 in Frankeneck zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 23-jähriger Radfahrer verletzt wurde. Er fuhr hinter einem Fahrzeug auf der L499, das an der B39 verkehrsbedingt anhalten musste. Der Radfahrer bemerkte den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Der Radfahrer erlitt durch den anschließenden Sturz lediglich Schürfwunden an den Händen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):