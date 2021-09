Neustadt: PEER GYNT – Stationentheater mit Menschen, Masken und Marionetten am 05. September 2021

Neustadt an der Weinstraße – Das Dramatische Hoftheater, das Puppentheater Dornerei und das Cocoon-Art-Labor zeigen Ihnen einen Klassiker nordischer Dramatik in neuem Gewand: Erleben Sie Peer Gynt in fünf Schlüsselszenen an fünf Orten im Herrenhof. Gespielt von Menschen, Maskenwesen und durch geführte Puppen.

Peer ist ein Trunkenbold und Schwadroneur, skrupellos in seinem Drang nach Macht, Reichtum und Frauen, größenwahnsinnig und narzisstisch. Auf der Suche nach dem Sinn des Lebens stolpert er mal in diese, mal in jene Situation. Oft ist unklar, ob die Handlung real oder nur eine Ausgeburt seiner Fantasie ist. Am Ende muss Peer sich für sein Leben rechtfertigen. War er stets er selbst oder ist er nicht mehr wert als ein Knopf, der eingeschmolzen wird?

Bei den fünf Szenen können Sie sich von Trollen und Fabelwesen verzaubern lassen, Musik von Edvard Grieg lauschen, eine imaginäre Schlittenfahrt miterleben und dem Tanz der Marionettenpuppe Anitra beiwohnen. Durch die Ortswechsel und den zweimaligen Durchlauf entscheiden die Zuschauenden selbst, welche Szene sie wann anschauen und wann sie eine Pause machen.

Für leibliches Wohl der Zuschauenden ist gesorgt. Weiterhin kann eine kleine Ausstellung zu den beteiligten Theater-Gruppen besucht werden.

Der Ablauf des Stationentheaters:

Einlass in den Herrenhof ist am Sonntag 05. September ab 16 Uhr. Das Publikum hat dann zweimal die Möglichkeit die Szenen an verschiedenen Orten zu erleben. Einlass ist zu jeder Zeit möglich, Getränke und kleine Speisen sind jederzeit erhältlich.

Durchgang I:

17.00 – 17:20 Uhr: 1. Szene – Trollkönig und Trolle, Open-Air auf der Bühne am Hofbrunnen

17.25 – 17:40 Uhr: 2. Szene – Mutter Aases letzte Schlittenfahrt, im Gotischen Chor

17.45 – 18:05 Uhr: 3. Szene – Peer und Solveig zu Griegs Vertonungen, im Festsaal

18.10 – 18:30 Uhr: 4. Szene – Musikalische Interpretationen am Faden und Begegnung von Mensch und Marionette: Anitra und Peer, in der Kelterhalle

18.35 – 19:10 Uhr: 5. Szene – Finale: Peer und der Knopfgießer, im Festsaal

Durchgang II:

19.15 – 19:35 Uhr: 1. Szene – Trollkönig und Trolle, Open-Air auf der Bühne am Hofbrunnen

19:40 – 19:55 Uhr: 2. Szene – Mutter Aases letzte Schlittenfahrt, im Gotischen Chor

20.00 – 20:20 Uhr: 3. Szene – Peer und Solveig zu Griegs Vertonungen, im Festsaal

20.25 – 20:45 Uhr: 4. Szene – Musikalische Interpreta-tionen am Faden und Begegnung von Mensch und Marionette: Anitra und Peer, in der Kelterhalle

20.50 – 21:25 Uhr: 5. Szene – Finale: Peer und der Knopfgießer, im Festsaal

Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen.

Der Veranstalter bittet das Publikum die dann geltenden Corona-Bedingungen zu beachten: Es dürfen nur vollständige geimpfte, nachweislich genesene oder aktuell negativ getestete Personen eingelassen werden.

Peer Gynt ist eine Veranstaltung im Rahmen des Kultursommers Rheinland-Pfalz 2021