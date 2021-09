Neustadt: Schwere räuberische Erpressung auf Spielhalle

Neustadt an der Weinstraße – Am Montag, 30.08.2021, gegen 02:00 Uhr betrat ein maskierter Mann eine Spielhalle in der Hetzelstraße in Neustadt. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte der Tatverdächtige vom 59-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld.

Dieser händigte sodann einen hohen dreistelligen Betrag aus, mit welchem der Täter flüchtete. Da der Mitarbeiter den Tatverdächtigen trotz Maskierung als Kunden wiedererkannte, konnte die Polizei diesen etwa 20 Minuten nach der Tat an seiner Wohnanschrift vorläufig festnehmen. Ein Teil des Diebesgutes konnte hierbei bei ihm aufgefunden werden. Der Beschuldigte wurde noch am gleichen Tag dem Haftrichter vorgeführt, welcher gemäß Antrag der Staatsanwaltschaft Frankenthal / Pfalz die Untersuchungshaft anordnete.