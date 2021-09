Durch die weltweite Pandemie erlitten viele verschiedene Wirtschaftsbereiche heftige Umsatzeinbußen, mit denen sie teilweise heute noch zu kämpfen haben. Die wirtschaftliche Lage im Allgemeinen verschlechterte sich und die Menschen bekamen dies zu spüren. Vor allem auf den Aktienmärkten wurde dies spürbar, jedoch konnten sich diese bis heute wieder gut erholen.

Mit gezielten Investitionen versuchen derzeit sehr viele Menschen ihr Geld zu vermehren und sich so für die Zukunft abzusichern. Dies liegt daran, dass mit den gesetzlichen Renten nur schwer zu planen ist und diese für die meisten Menschen auch gar nicht mehr ausreichen, um im Alter gut leben zu können. Deswegen werden momentan alternative Sparmodelle gesucht, die viele in Aktieninvestments und in anderen Anlagen finden.

Eine weitere Möglichkeit, Geld zu investieren, sind luxuriöse Uhren, die durchaus eine lohnenswerte Anlage darstellen können. Ein Beispiel dafür ist die Submariner von Rolex, die in Zukunft im Wert steigen dürfte und sich so als Geldanlage eignet. Der Grund für eine Investition in eine teure Uhr ist der, dass die weltweite Wirtschaft starken Schwankungen unterliegt und die Uhren hier eine Ausnahme bilden, da sie meistens mit der Zeit im Wert steigen und so irgendwann teurer verkauft werden können. Das verstärkte Interesse an den Luxusuhren hat dazu geführt, dass die Preise im Allgemeinen angezogen haben, eine Investition kann sich aber auch heute noch lohnen.

Warum in eine Uhr investieren?

In eine teure Uhr zu investieren kann sich sehr lohnen, aber dazu werden einige Grundkenntnisse benötigt, die nicht jeder von Anfang an mitbringt. Aus diesem Grund ist es sehr wichtig, dass Sie sich über den Markt und die einzelnen Modelle informieren, bevor Sie eine Investition tätigen.

Die Auswahl an teuren Uhren ist sehr groß, was es für Neulinge auf diesem Gebiet schwer macht, die richtige Uhr zu finden und diese dann auch noch zu einem guten Preis zu erwerben. Viele Investoren kaufen Luxusuhren auch nur deshalb, weil sie die technische sowie die historische Geschichte hinter der Uhr schätzen und deshalb auch davon ausgehen, dass die Ihr im Preis steigen wird.

In den vergangenen Jahren gab es immer mehr Menschen, die in Uhren investierten, was dafür sorgte, dass die Preise im Allgemeinen anstiegen und die Auswahl der richtigen Uhr nochmals erschwerten. Ein Investment in eine Uhr sollten Sie auch nur mit Geld tätigen, dass Sie sicher liegen haben und das Sie nicht unbedingt benötigen, denn es kann auch dazu kommen, dass der Wert der Uhr über einige Jahre nicht ansteigt oder schwankt und bei einem Notverkauf Geld verloren geht.

Für eine Investition in eine Uhr spricht auch die derzeitige Lage des Marktes, denn die Uhrenindustrie produziert momentan sehr viele Uhren und gleichzeitig ist der Verkauf von Uhren eingebrochen, sodass es gute Preise gibt, die ein Investment umso attraktiver machen. Außerdem verkaufen momentan sehr viele Besitzer ihre Uhren als gebrauchte und so ergeben sich dort auch oft sehr gute Möglichkeiten echte Schnäppchen zu machen.

Dies führte weiter dazu, dass auch wieder sehr seltene Uhren als gebrauchte auf dem Markt zu haben sind, die in den vergangenen Jahren als vergriffen galten. Ändert sich das in der Zukunft, werden die Preise wieder steigen, weil sich das Angebot damit wieder verknappt.

Uhren unterscheiden sich von anderen Investments

Uhren sind komplett anders als Investments in Aktien, Wertpapiere oder Rohstoffe, denn bei einer Investition in eine Uhr gibt es keine Börse. Deshalb ist es auch nicht möglich mit einer Uhr einen schnellen Gewinn zu erzielen.

Dazu kommt noch der Fakt, dass die beliebtesten und teuersten Modelle momentan eine sehr lange Wartezeit haben, das bedeutet, dass Sie auf die Topmodelle der Uhrenindustrie momentan einige Wochen bis Monate warten müssen und Sie diese nicht einfach in einem Geschäft kaufen können. Dafür sind aber auch die Uhrenhersteller selbst verantwortlich, denn diese verknappen die Verfügbarkeit einiger beliebter Modelle mit Absicht, um so die Preise zu befeuern.

Der Markt der Uhren ist demnach sehr unübersichtlich und nicht mit dem Aktienmarkt vergleichbar. Nur in seltenen Fällen kommt es dazu, dass eine Uhr eine enorme Wertsteigerung erfährt und sich lohnend wieder verkaufen lässt. Eine regelmäßige Gewinnausschüttung gibt es bei Uhren nicht und wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt keinen Käufer finden, der die Uhr möchte, dann ist guter Rat teuer.

Sie sollten deshalb nur in eine Uhr investieren, wenn diese bestimmte Kriterien erfüllt, die Sie vorher festgelegt haben. Vielleicht tragen Sie die Uhr auch selbst. Dann nutzt diese zwar etwas mehr ab, aber Sie haben zumindest das Gefühl, in etwas Nützliches investiert zu haben.

Wie kann die richtige Uhr als Investment gefunden werden?

Es gibt einige Kriterien, die Sie beachten sollten, wenn Sie in eine Uhr investieren möchten. Diese lassen sich wie folgt einteilen:

Welcher Hersteller soll es sein? Der Hersteller der Uhr ist entscheidend, weil eine gute Marke auch eher im Preis steigt als eine unbekannte Marke. Am besten wählen Sie eine Uhr einer teuren Marke oder gleich aus dem Luxusbereich, denn diese lassen sich später wieder besser verkaufen als die Uhren von unbekannteren Herstellen. Idealerweise informieren Sie sich zuvor auf Plattformen für Raritäten, auf denen gebrauchte Uhren und andere Dinge verkauft werden. Daran können Sie einfach erkenne, welche Marken beliebt sind und von welchen Sie eher die Finger lassen sollten.

Welches Aussehen wird bevorzugt? Das Aussehen der Uhr ist ebenfalls ausschlaggebend für eine Investitionsentscheidung, denn idealerweise gefällt Ihnen die Uhr selbst, sodass sie sie auch tragen würden. Wenn Sie die Uhr selbst nicht tragen würden, dann macht auch eine Investition in vielen Fällen keinen Sinn, denn dann kann es dazu kommen, dass Sie die Uhr über Jahre hin besitzen und sie dann nicht im Wert gestiegen ist. Deshalb sollten Sie die Uhr tragen und auch etwas davon haben, als sie nur liegen zu lassen und auf einen Wertanstieg zu hoffen. Tragen Sie die Uhr nicht selbst, müssen Sie idealerweise einen sogenannten Uhrenbeweger nutzen, damit die Uhr nicht nur in einer Schublade liegt, was ihr schaden könnte.

Spezialeditionen und vergriffene Modelle können ebenfalls eine lohnende Investition sein, denn oft gibt es Modelle, die von vielen Uhrenliebhabern gesucht werden, jedoch nicht mehr auf dem Markt verfügbar sind. Halten Sie deshalb Ausschau nach seltenen Modellen, wie zum Beispiel der ersten Quarzuhr aus Deutschland, und Raritäten, welche Sie auch auf den Plattformen für gebrauchte Uhren zu geeigneten Zeiten finden können.