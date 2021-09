Körperverletzung bei Grolsheimer Kerb – 29.08.2021

Bingen (ots) – Securitymitarbeiter meldet am 29.08.21 gegen 00:23 Uhr, dass ein Gast der Grolsheimer Kerb ausrasten und randalieren würde. Eine Eskalation würde unmittelbar bevorstehen. Als beide Streifen auf der Anfahrt sind, teilt der Securitymitarbeiter mit, dass der Randalierer sich nun entfernt habe.

Gegen 01.27 Uhr meldet sich der Zeuge erneut und gibt an, dass der Gast wieder da sei und Streit mit den anderen Gästen suchen würde. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass der spätere Beschuldigte erneut Zutritt zur Kerb verlangt habe, welcher ihm verwehrt wurde. Im daraus resultierenden Gerangel schlägt der Beschuldigte die Geschädigte mit der flachen Hand ins Gesicht.

Die Geschädigte erleidet durch den Schlag eine leichte Schwellung an der rechten Gesichtshälfte. Der Beschuldigte erhält einen Platzverweis für den Bereich der Grolsheimer Kerb.

Körperverletzung bei Grolsheimer Kerb – 28.08.2021

Bingen (ots) – Der deutlich alkoholisierte Geschädigte verlässt gemeinsam mit 4 Freunden die Kerb in Grolsheim. Als einer seiner Freunde aus Unachtsamkeit eine Bierbank umstößt, wird der Geschädigte durch ca. 3 männliche Personen angegriffen. Es kommt zu Faustschlägen infolge dessen der Geschädigte zu Boden geht und kurzfristig das Bewusstsein verliert.

Durch den hinzugezogenen Notarzt kann eine Prellung des rechten Jochbeins diagnostiziert werden. Der Geschädigte ist jedoch zeitlich und örtlich orientiert und wird nach kurzer Untersuchung aus der Maßnahme entlassen. Die Täter sind unbekannt und können durch die Zeugen auch nicht weiter beschrieben werden.

Verkehrsunfall mit Flucht- Zeugen gesucht

Bingen (ots) – Ein PKW Fahrer befährt zu einem noch unbekannten Zeitpunkt (Nacht vom 27.08. auf den 28.08.21) den unbefestigten Forstweg von der Grillhütte “ Auf dem Galgenberg“ (Waldalgesheim) kommend in Fahrtrichtung K5. Nach einer scharfen Linkskurve kommt der Fahrer aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallt mit der Fahrzeugfront frontal gegen einen neben der Fahrbahn befindlichen Baum.

Anschließend setzt der Fahrer, ohne sich um den entstandenen forstwirtschaftlichen Schaden zu kümmern, die Fahrt fort und stellt das, aufgrund des Frontschadens vermutlich nicht mehr fahrbereite, Fahrzeug circa 500m entfernt von der Unfallörtlichkeit, mittig auf dem Forstweg ab und entfernt sich unerlaubt von der Örtlichkeit.

Der unverschlossene PKW wird später durch eine vorbeifahrende Zeugin gemeldet. In der Mittelkonsole können durch die eingesetzten Beamten persönliche Gegenstände des Fahrers aufgefunden werden.

Bereits bei der Anfahrt zum PKW und den polizeilichen Maßnahmen vor Ort, kann durch die Streife eine männliche Person festgestellt werden, welche sich im Feld unweit des PKWs augenscheinlich ziellos umher bewegt. Die Person kann einer Personenkontrolle unterzogen werden, in welcher sich herausstellt, dass es sich um den Fahrer handelt. Auf Nachfrage bezüglich des PKWs gibt er sich ahnungslos, verstrickt sich jedoch mehrfach in Widersprüche. Letztendlich gibt er zu, den vergangenen Abend mit Freunden an der nahe gelegenen Grillhütte verbracht zu haben, auch das Fahrzeug sei dort an der Grillhütte gewesen, durch wen das Fahrzeug bewegt wurde bzw. Angaben zum Unfallhergang macht er jedoch keine. Gibt es Zeugen die zum oben genannten Sachverhalt Angaben machen können?

Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer

Bingen (ots) – Ein Motorradfahrer befährt am 28.08.21 gegen 11:48 Uhr mit seinem Motorrad die Straße “Auf der Schadenbach” in Manubach von der Rheingoldstraße kommend in Richtung der Straße “In der Zech”. Kurz nach der Hausnummer 11 möchte er in die Straße “In der Zech” abbiegen und fährt aufgrund der regennassen und schmalen Fahrbahn sowie der 180 Grad scharfen Kurve äußerst langsam.

Infolge der niedrigen Geschwindigkeit versucht sich der Motorradfahrer mit dem rechten Fuß als Sicherheit auf der Fahrbahn abzustützen, konnte das Gleichgewicht des Motorrads jedoch nicht halten und kippte mit seinem Motorrad nach rechts um, sodass sein rechter Fuß zwischen dem Motorrad und der Fahrbahn eingeklemmt wird.

Der Motorradfahrer wird durch einen Rettungsdienst behandelt. Erste Erkenntnisse deuten auf Frakturen am rechten Sprunggelenk hin. Der Motorradfahrer kommt aus den Niederlanden und hatte mit drei weiteren Freunden eine Motorradtour machen wollen.

Am Motorrad entsteht leichter Sachschaden. Der Motorradfahrer wird in ein Krankenhaus verbracht.

Sachbeschädigung an PKW

Bingen (ots) – Am Freitag den 27.08.2021 zwischen 15:00 Uhr und 17:00 Uhr kommt es in 55424 Münster-Sarmsheim, Waldstraße 4 auf dem dortigen Parkplatz des Friedhofes zu einer Sachbeschädigung an einem PKW. Hierbei entsteht ein Sachschaden von ca. 1.000 EUR. Sachdienliche Beobachtungen bzw. Infos an die Polizeiinspektion Bingen.