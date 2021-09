Körperliche Auseinandersetzung endet im Klinikum

Worms (ots) – Am frühen Sonntagmorgen 29.08.2021 wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung vor einer Bar in der Nähe des Bahnhofs gerufen. Zwei Männer, welche die dortige Bar besuchten gerieten in Streit. Ein 33 jähriger Wormser wurde von seinem Kontrahenten mehrfach ins Gesicht geschlagen woraufhin er eine blutige Lippe davon trug. Der Schläger selbst verletzte sich an der rechten Hand auf unbekannte Weise, vermutlich jedoch durch eine zerbrochene Glasflasche.

Bei Eintreffen der Polizei vor Ort war dieser zunächst flüchtig konnte jedoch im Nahbereich gestellt werden. Bei der anschließenden Kontrolle beleidigte er zunächst die eingesetzten Beamten bedrohte diese und spukte in deren Richtung, weshalb er gefesselt und zunächst vor Ort vom bereits informierten Rettungsdienst untersucht wurde. Eine eingehendere Behandlung lehnte er jedoch ab.

Aufgrund des zunehmenden aggressiven Verhaltens und Sperrens gegen die polizeilichen Maßnahmen wurde dieser in Gewahrsam genommen. Bei der Zuführung zum Gewahrsam wurde festgestellt, dass der 30 jährige Mann auch im Genitalbereich eine Schnittverletzung aufwies. Er wurde daher umgehend ins Klinikum verbracht und dort unter Narkose genäht und ärztlich versorgt. Selbst bei der Verbringung ins Krankenhaus und dort selbst, beleidigte er die Beamten und drohte ihnen weiterhin mit dem Tode.

Nach der dortigen notärztlichen Behandlung seiner Wunden wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen, da er unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand. Er hat nun mit einem Verfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung, Bedrohung sowie Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu rechnen.

Raubüberfall auf Supermarkt

Worms (ots) – Bereits am vergangenen Samstagmorgen 28.08.2021 wurde die Penny-Markt-Filiale in Worms-Weinsheim durch 2 unbekannte Täter überfallen. Um 06:00 Uhr betraten drei Mitarbeitende des Einkaufsmarkts in der Weinsheimer Hauptstraße gemeinsam das Gebäude. Diesen folgend gelangten auch zwei maskierte Täter in den Markt, einer mit einem Revolver bewaffnet. Mit der Schusswaffe wurden die Angestellten bedroht und dazu gedrängt den Tresor zu öffnen.

Das Bargeld ließen sie sich in eine markteigene Stofftasche packen und flüchteten anschließend mit einer Beutevon mehreren tausend Euro zu Fuß in Richtung Worms-Wiesoppenheim.

Täterbeschreibung:

Beide Täter werden zwischen 20 und 30 Jahre und schlank beschrieben. Sie sprachen deutsch mit Akzent.

Täter 1: 170-180cm, schwarze Haare, dunkle Augen, Bart. Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarze Lederschuhe, schwarze Mütze und Kapuze, schwarze OP-Maske.

Täter 2: 180-185cm, dunkle Augen mit buschigen Augenbrauen, evtl. gelockte dunkle Haare. Bekleidung: Schwarze Kapuzenjacke mit Adidas-Label, schwarze Hose mit Puma-Label, schwarze Schuhe (auffallend kaputt), rosafarbene OP-Maske.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Kriminalinspektion Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter kiworms@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Unfall auf der B9 bei Worms – Unfallzeugen gesucht

Worms (ots) Am Freitag, den 27.08.2021 gegen 17:25 Uhr, kam es an der Einmündung B9/Kirchstraße in Worms zu einem Verkehrsunfall, bei welchem niemand verletzt wurde. Eine 55-Jährige befuhr mit ihrem Pkw die B9 von Mainz kommend in Fahrtrichtung Worms. Eine 26-Jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Kirchstraße, von der Rheinuferstraße kommend, in Fahrtrichtung B9.

An der besagten Einmündung wollte die 55-Jährige weiter geradeaus in Richtung Worms fahren und die 26-Jährige Autofahrerin nach links auf die B9 in Fahrtrichtung Worms einbiegen. Im Einmündungsbereich kam es sodann zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Durch den Zusammenstoß entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro.

Die Unfallbeteiligten machen vor Ort unterschiedliche Angaben zum Unfallhergang.

Falls Sie den Verkehrsunfall beobachtet haben oder sich zum Unfallzeitpunkt ebenfalls an der Einmündung befanden und sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall geben können, dann setzen Sie sich bitte mit der Polizei Worms in Verbindung und stellen sich als Zeuge zur Verfügung.