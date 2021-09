Strafanzeigen wegen Beleidigung

Ludwigshafen (ots) – Während sie am Goerdelerplatz mit der Aufnahme eines Verkehrsunfalls beschäftigt waren, wurden am 29.08.2021 gegen 21:20 Uhr, eine Polizeibeamtin und ein Polizeibeamter von 4 am Unfall unbeteiligten Jugendlichen massiv beleidigt.

Gegen die Jugendlichen im Alter von 12 bis 15 Jahren wird nun wegen Beleidigung ermittelt. Alle wurden ihren Eltern übergeben.

Ohne Führerschein gefahren

Ludwigshafen (ots) – Weil ein Auto in der Franz-Zang-Straße durch eine unsichere Fahrweise auffiel, wurde am 29.08.2021 gegen 19 Uhr, die Fahrerin kontrolliert. Die erst 17-Jährige hatte noch keinen Führerschein und erklärte, sie habe das Fahren üben wollen. Die Jugendliche wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis verantworten müssen.

Auch die Führerscheinstelle wird hierüber informiert. Diese wird mögliche Konsequenzen, beispielweise eine zeitliche Sperre für den Führerscheinerwerb, prüfen. Auch die 18-Jährige Beifahrerin muss mit einer Anzeige wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Auto touchiert und abgehauen

Ludwigshafen (ots) – In der Mottstraße beschädigte am 29.08.2021, zwischen 8 Uhr und 14 Uhr, eine bislang unbekannte Person mit ihrem Auto den Mercedes-Benz eines 45-Jährigen. Aufgrund des Schadensbildes dürfte die Person den Unfall beim Ein- oder Ausparken verursacht haben. Es entstand ein Sachschaden von mindestens 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen, die in der Mottstraße etwas beobachtet haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de zu wenden.