Alleinunfall mit verletzter Fahrradfahrerin

Speyer (ots) – Eine 50-Jährige Römerbergerin befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg entlang der verlängerten Landauer Straße (L 507) in Höhe des Tafelsbrunnens und übersah in der dortigen Linkskurve eine größere Verunreinigung durch Matsch, woraufhin sie die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor und stürzte. Einen Fahrradhelm trug sie nicht.

Beim Sturz zog sie sich eine Kopfplatzwunde und Schmerzen im linken Rippenbereich zu. Die 50-Jährige wurde durch einen RTW ins Krankenhaus verbracht. Am Fahrrad entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR.

Kollision mit geparktem PKW

Speyer (ots) – Eine 19-Jährige aus dem Landkreis Germersheim befuhr am 29.08.2021, 11:12 Uhr mit ihrem PKW der Marke BMW die Freiherr-vom-Stein-Straße in Richtung Dudenhofer Straße, blickte in Richtung des dortigen Gymnasiums und übersah einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand geparkten weißen VW-Kleinwagen, in welchem sich keine Person befand.

Der BMW kollidierte mit der linken Rückseite des VW und versetzte diesen dadurch etwa fünf Meter nach vorne. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 18.000 EUR. Verletzt wurde die 19-Jährige nicht.