Körperverletzung – Zeugen gesucht

Frankenthal (ots) – Am Samstag 28.08.2021 um 04:55 Uhr meldete ein Zeuge bei der Polizei eine verletzte männliche Person in der August-Bebel-Straße. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass der 22-jährige britische Staatsangehörige im Rahmen von Streitigkeiten von seinem 20-jährigen Bekannten verletzt wurde. Der Geschädigte erlitt eine Platzwunde am Kopf und Schwellungen im Gesicht.

Zeugen, die gegen 04:55 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der August-Bebel-Straße beobachtet haben und Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233-3130 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/9341100 zu wenden.

Sachbeschädigung an Pkw (Serie)

Frankenthal (ots) – Am 29.08.2021, in der Zeit von 12.00 Uhr bis 16.30 Uhr, kam es in der Eppsteiner Straße, Parkplatz der Isenachsporthalle, zu einer Serie von Sachbeschädigungen an Pkw. Hierzu wurden an insgesamt sechs Pkw zunächst die Radkappen entfernt und dann, vermutlich mittels einer Zange, die Ventileinsätze abgerissen, sodass ein erneutes Befüllen mit Luft unmöglich gemacht wurde. Teilweise wurden die Ventileinsätze an allen vier Reifen abgerissen. Der Schaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de. entgegen.

Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 27.08.2021, 22:00 Uhr – 28.08.2021, 06:30 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter vermutlich durch eine nicht verschlossene Terrassentür Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße in Frankenthal und entwendeten 200 Euro Bargeld. Vermutlich im selben Zeitraum wurde von den unbekannten Tätern eine Leiter an ein Wohnanwesen in der Wiesenstraße gelehnt.

Zu einem Einbruchsversuch ist es jedoch nicht gekommen, da die unbekannten Täter gestört worden sein dürften.

Bereits gegen 03:00 Uhr verschafften sich unbekannte Täter über eine nicht verschlossenen Eingangstür Zutritt zu einem weiteren Wohnanwesen in der Raiffeisenstraße. Während die Bewohner schliefen entwendeten die Täter Bargeld in Höhe von 20 Euro aus einer Geldbörse. Ein Bewohner wird aus dem Schlaf gerissen und so auf die Tat aufmerksam. Der Täter soll eine schwarze Maske getragen und eine Taschenlampe mitgeführt haben.

Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen in der Raiffeisenstraße und in der Wiesenstraße gemacht haben, werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter: pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.