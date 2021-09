Wer hat am Stadtpark etwas beobachtet?

Kaiserslautern (ots) – Weil er etwas beobachtete, das ihm verdächtig vorkam, meldete sich ein Zeuge in der Nacht zu Sonntag 29.08.2021 kurz vor 04:30 Uhr bei der Polizei. Er hatte gesehen, wie 4 Männer in der Medicusstraße eine Frau verfolgten und in Richtung Stadtpark hinter ihr her rannten. Zwei Streifen rückten sofort aus, konnten aber in den Straßen rund um den Stadtpark weder die 4 Männer noch die Frau ausfindig machen.

Allerdings wurden die Beamten im Bereich Pirmasenser Straße auf 2 Personen aufmerksam, die sich im Park aufhielten. Als die beiden die Polizeifahrzeuge erkannten, nahmen sie sofort die Beine in die Hand und ergriffen die Flucht. Sie konnten aber von den Polizisten nach einer kurzen Verfolgung zu Fuß eingeholt und einer Kontrolle unterzogen werden.

Eine Überprüfung ihrer Personalien und eine Durchsuchung ihrer Sachen ergab keinen polizeilich relevanten Grund für ihre Flucht und die beiden 18-Jährigen konnten selbst ebenfalls keinen nennen. Beide durften nach Abschluss der Kontrolle wieder gehen, erhielten aber einen Platzverweis für den Stadtpark und drumherum.

Zeugen, die im Hinblick auf die Männer, die eine Frau verfolgt haben sollen, weitere Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Keine Körperverletzung, aber Krankenhaus

Kaiserslautern (ots) – Eine Schlägerei ist der Polizei in der Nacht zu Sonntag aus dem Stadtteil Hohenecken gemeldet worden. Als eine Streife kurz vor halb 3 vor Ort eintraf, war von einem Handgemenge weit und breit nichts zu sehen. Ein Zeuge gab an, dass es lediglich verbale Streitigkeiten gab. Demnach war ein stark alkoholisierter 20-Jähriger mit anderen Kerwegästen in Streit geraten. Zu Körperverletzungen sei es jedoch nicht gekommen.

Weil der 20-Jährige allerdings aufgrund seines Alkoholpegels offensichtlich nicht mehr in der Lage war, seinen Heimweg zu bewältigen, wurde ein Rettungswagen verständigt, der den jungen Mann ins Krankenhaus brachte.

Noch während die Polizeistreife vor Ort war, wurde gemeldet, dass der 20-Jährige zuvor an einem Süßigkeitenstand eine Sachbeschädigung begangen habe. Eine Überprüfung ergab jedoch, dass hier lediglich eine Tafel ausgehängt wurde und auf dem Boden lag; eine Beschädigung wurde nicht festgestellt. |cri

Ausraster mit Konsequenzen

Kaiserslautern (ots) – Ein 35-Jähriger hat am Samstagabend 28.08.2021 im Geranienweg versucht eine Wohnungstür einzutreten. Die Tür wurde dabei beschädigt. Grund für den “Ausraster” war vermutlich ein Streit mit dem Inhaber der Wohnung. Nachdem der 35-Jährige seine Wut an der Tür ausgelassen und Bedrohungen gegen seinen Bekannten ausgesprochen hatte, ging er nach Hause.

Eine Polizeistreife traf ihn dort an. Die Beamten führten mit dem Mann eine sogenannte Gefährderansprache. Ihm wurden die Konsequenzen seines Handelns und diejenigen im Fall der Wiederholung aufgezeigt. Den 35-Jährigen erwartet ein Strafverfahren wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Bedrohung. |erf

Rabiater Rollerfahrer

Kaiserslautern (ots) – Die Polizei sucht Zeugen, die in der Nacht zu Montag 30.08.2021 in der Innenstadt unterwegs waren und am Fackelrondell eine Auseinandersetzung beobachtet haben. Hier soll es gegen 02.50 Uhr zu einer Körperverletzung zwischen 2 jungen Männern gekommen sein. Das Opfer, ein 28-jähriger Mann, meldete der Polizei, dass er von einem Unbekannten getreten und bespuckt wurde.

Demnach hielt er sich zusammen mit einer Bekannten am Fackelrondell auf, als 2 junge Männer mit E-Scootern in Richtung Fruchthallstraße an ihnen vorbeifuhren. Einer der beiden Rollerfahrer habe ihnen etwas zugerufen, und als der 28-Jährige etwas zurückrief, seien die beiden Rollerfahrer umgekehrt. Einer der Unbekannten sei direkt auf ihn zugekommen und habe ihm zuerst gegen das Schienbein getreten und ihm dann ins Gesicht gespuckt. Anschließend stiegen die beiden Männer wieder auf ihre E-Scooter und fuhren durch die Fackelstraße in Richtung Bahnhof davon.

Trotz einer sofortigen Suche in der näheren Umgebung konnten die beiden Rollerfahrer nicht mehr gesichtet werden.

Die Täter werden folgendermaßen beschrieben:

ein Täter war etwa 16 bis 18 Jahre alt, hatte schwarze Haare und trug einen Bart. Bekleidet war er mit einer grauen Jogginghose und einem dunklen Hoodie.

Sein Begleiter dürfte in etwa gleichalt gewesen sein, hatte blonde Haare und trug dunkle Kleidung.

Weitere Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Nummer 0631 / 369 – 2250 jederzeit entgegen. |cri

Fahrgast flüchtet ohne zu bezahlen

Kaiserslautern (ots) – Weil sich sein Fahrgast ohne zu bezahlen aus dem Staub machte, hat ein Taxifahrer in der Nacht zu Sonntag 29.08.2021 die Polizei verständigt. Wie der Chauffeur kurz vor 04 Uhr meldete, hatte er einen Mann in Kaiserslautern abgeholt und nach Mölschbach gefahren.

Kurz bevor die genannte Adresse erreicht wurde, habe der Fahrgast die Tür geöffnet, angeblich um sich zu orientieren. Dann aber flüchtete der Unbekannte, ohne den Fahrpreis bezahlt zu haben.

Bei dem Passagier handelte es sich um einen etwa 25 Jahre alten Mann, ungefähr 1,80 Meter groß, kurze dunkelblonde Haare, der um den Hals einen FCK-Schal gebunden hatte.

Bei einer Rückfrage unter der Handynummer, von der aus das Taxi bestellt worden war, erhielt der Fahrer zur Antwort, man habe dem alkoholisierten Mann nur helfen wollen und in seinem Auftrag das Taxi angefordert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Betrugs. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Autofahrerin bringt Motorradfahrer zu Fall

Hochspeyer (ots) – In der Trippstadter Straße ist am Sonntagabend ein Motorradfahrer gestürzt. Wegen einer Autofahrerin, die plötzlich vom Straßenrand anfuhr, kam der 20-Jährige zu Fall. Die Frau hatte nicht auf den Vorfahrtsberechtigten geachtet. Um nicht mit dem Auto zu kollidieren, bremste der Biker. Dabei kippte sein Motorrad zur Seite weg. Mit dem Krad rutschte der Mann gegen den Wagen.

Durch den Unfall wurde der 20-Jährige leicht verletzt. Sein Motorrad wurde beschädigt, am Pkw war kein Schaden entstanden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf

37-Jähriger fällt erneut mit E-Scooter auf

Kaiserslautern (ots) – Schon zum zweiten Mal innerhalb einer Woche ist ein Mann aus dem Stadtgebiet mit seinem E-Scooter aufgefallen. Der Grund: Der Roller ist nicht versichert. Am Sonntagnachmittag fiel der Elektroroller einer Streife in der Pariser Straße auf, weil an dem Gefährt kein Versicherungskennzeichen erkennbar war.

Als die Beamten den Fahrer stoppten und kontrollierten, stellte sich heraus, dass der 37-Jährige schon eine Woche vorher samstags in eine Polizeikontrolle geraten war. Zu diesem Zeitpunkt trug der Roller zwar ein Kennzeichen, die Überprüfung ergab jedoch, dass es nicht zu diesem E-Scooter gehörte, sondern zu einem anderen und als gestohlen gemeldet war.

Bei der Befragung verstrickte sich der 37-Jährige immer mehr in Widersprüche. Doch damit nicht genug: Bei der Durchsuchung seiner Sachen waren auch noch Drogen gefunden worden, so dass gegen den Mann Ermittlungen wegen Verdacht des Diebstahls, Kennzeichenmissbrauchs, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet wurden.

Da er nun erneut mit dem nicht versicherten Roller unterwegs war, kommt eine weitere Anzeige wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz hinzu.

Dem 37-Jährigen wurde die Weiterfahrt mit dem E-Scooter untersagt und fürs erste die Luft aus dem Vorderreifen gelassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. |cri

Mit 2,26 Promille gegen Pkw gekracht

Kaiserslautern (ots) – Zwischen einem Fahrradfahrer und einer Autofahrerin ist es am Sonntagnachmittag an der Einmündung Ohlkasterhohl/Gersweilerweg zum Unfall gekommen. Der Fahrradfahrer war alkoholisiert. Ein Atemalkoholtest ergab später 2,26 Promille.

Der Mann wollte in den Gersweilerweg einfahren, ohne dabei auf die Vorfahrt der Autofahrerin zu achten. Im Einmündungsbereich krachte der 42-Jährige gegen den Pkw. Der Fahrradfahrer wurde leicht verletzt. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Sie soll Aufschluss über seine Blutalkoholkonzentration geben. Am Auto entstand Sachschaden. Der 42-Jähirge blickt nun einem Strafverfahren entgegen. |erf

Unter Alkoholeinfluss auf E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots) – Ein 28-Jähriger aus Kaiserslautern ist am Sonntagmorgen unter Alkoholeinfluss einen E-Scooter gefahren. Der Mann wurde gegen 05:20 Uhr am Willy-Brandt-Platz einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei kam der Verdacht auf, dass er unter Alkoholeinfluss steht, da in seinem Atem Alkohol wahrgenommen werden konnte.

Ein durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,41 Promille. Dem 28-Jährigen wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. |ho

Drogen im Rucksack

Kaiserslautern (ots) – Eine Anzeige hat sich ein junger Mann aus dem Stadtgebiet am Sonntagabend eingehandelt. Der 20-Jährige fiel gegen 19 Uhr am Fackelrondell mit einem E-Scooter auf und wurde einer Kontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten bei dem jungen Fahrer drogentypische Auffälligkeiten fest.

Darauf angesprochen, gab der 20-Jährige an, zuletzt vor etwa zwei Wochen Cannabis konsumiert zu haben. Er musste deshalb für weitere Tests mit zur Dienststelle kommen.

Dort wurde auch sein Rucksack durchsucht – dabei kam ein Tütchen mit Marihuana zum Vorschein. Das Rauschgift wurde sichergestellt und ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Das Haus des Jugendrechts übernimmt die weiteren Ermittlungen. |cri

Diebe an der Grillhütte

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Diebe haben sich in der Nacht zu Sonntag an der Weilerbacher Grillhütte herumgetrieben. Nach einer privaten Feier wurden hier eine Bier-Zapfanlage sowie diverse Getränke gestohlen.

Die Tatzeit liegt zwischen 2.30 und 8.30 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, Personen und/oder Fahrzeuge, werden gebeten, sich unter Telefon 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden.

Nach den derzeitigen Erkenntnissen hatte der Gastgeber nach dem Ende der Feier die Sachen in einem Kühlanhänger verstaut, der auf dem Gelände abgestellt war, und war gegen 2.30 Uhr nach Hause gegangen. Als er am Morgen zurückkehrte, stellte er fest, dass Unbekannte in den Kühlanhänger eingedrungen waren und ihn geleert hatten. Gestohlen wurden die Zapfanlage inklusive Zubehör, eine Gasflasche, ein Fass Bier sowie mehrere Kisten Wein, Sekt und Limo. Der Schaden liegt im vierstelligen Bereich. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. |cri

Ausweichversuch endet mit Totalschaden

Kaiserslautern (ots) – Beim Versuch, einem Tier auf der Fahrbahn auszuweichen, hat ein Autofahrer in der Nacht zu Montag auf der B270 einen Unfall gebaut. Ein Mensch wurde dabei leicht verletzt; der Pkw dürfte nur noch Schrottwert haben.

Wie der 21-jährige Fahrer gegenüber der Polizei angab, war er mit seinem Pkw – in dem sich zwei weitere Mitfahrer befanden – von Kaiserslautern in Richtung Hohenecken unterwegs, als gegen 2.40 Uhr plötzlich ein Wildtier auf der Straße auftauchte. Er habe noch versucht, dem Tier auszuweichen, habe dabei aber die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Der Ford Focus überfuhr zwei Verkehrsinseln und riss eine Ampel ab, bevor er im Grünstreifen zum Stehen kam.

Einer der Mitfahrer zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu; er wurde vom Rettungsdienst vor Ort versorgt.

Am Unfallfahrzeug dürfte Totalschaden entstanden sein. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei 20.000 Euro. Der Wagen musste abgeschleppt und die beschädigte Ampelanlage noch in der Nacht gesichert werden. |cri

Diebe machen sich an Fahrzeugen zu schaffen

Stadt und Kreis Kaiserslautern (ots) – Mehrere Diebstähle an und aus Fahrzeugen sind der Polizei am Wochenende gemeldet worden.

In Weilerbach machten sich Unbekannte in der Danziger Straße an einem abgestellten Pkw zu schaffen. Abgesehen hatten es die Täter ausschließlich auf die Kennzeichen des Seat Ibiza. Beide Schilder wurden am Samstag in der Zeit zwischen 14.30 und 23.30 abgeschraubt und gestohlen.

Aus Otterberg gingen zwei Anzeigen zu einem versuchten und einem vollendeten Diebstahl aus einem Auto ein. Beide Fahrzeuge waren möglicherweise über Nacht unverschlossen. Betroffen war zwei Pkw in der Straße “Am Contersiegel” sowie “Am Sanddorn”. In beiden Fällen wurden die Innenräume durchwühlt, aber nur in einem Fall machten die Täter Beute: Sie entwendeten etwas Münzgeld, das im Wagen lag. Tatzeit war in beiden Fällen die Nacht von Donnerstag auf Freitag (26./27. August) zwischen 19 und 9.30 Uhr.

In derselben Nacht waren Diebe auch in Kaiserslautern in der Gaustraße aktiv. Hier wurde an einem geparkten Pkw das Spiegelglas eines Außenspiegels gestohlen. Erste Ermittlungen ergaben Hinweise auf zwei Tatverdächtige, die gegen 2 Uhr aufgefallen waren. Die weiteren Ermittlungen hierzu laufen.

Ebenfalls in Kaiserslautern verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einem Betriebsgelände in der Berliner Straße, wo sie an einem Dienstfahrzeug so lange an der Tür rüttelten, bis diese nachgab und sie ins Innere eindringen konnten. Abgesehen hatten sie es auf eine Tasche mit dienstlicher Ausrüstung, alles andere blieb unberührt. Gemeldet wurde der Diebstahl am Samstag, die Tatzeit liegt jedoch bereits in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (25./26. August).

Zeugenhinweise zu den beschriebenen Fällen nimmt die Polizeiinspektion 1 gern unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 entgegen. |cri

Zigarettenautomat aufgebrochen

Mehlingen (ots) – Unbekannte Täter haben am Wochenende in Mehlingen einen Zigarettenautomaten aufgebrochen. Am Samstagmorgen fiel auf, dass der Automat in der Königstraße beschädigt wurde und die Geldkassette fehlte.

Die Tatzeit liegt in der Nacht von Freitag auf Samstag (27./28. August) zwischen 1 und 6 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2150 mit der Polizeiinspektion 1 Kontakt aufzunehmen. |cri

Schulwegüberwachung zu Schulbeginn

Kaiserslautern (ots) – Direkt am ersten Schultag nach den Sommerferien hat die Polizei im Umfeld von Schulen in der Stadt und im Landkreis Verkehrskontrollen durchgeführt. Bei der sogenannten Schulwegüberwachung wurde vor allem die Verkehrssituation vor den jeweiligen Schulen ins Visier genommen, wobei es nicht nur um die gefahrenen Geschwindigkeiten der vorbeikommenden Fahrzeuge ging, sondern auch das Verhalten der Eltern bei der Anfahrt und das Absetzen der Kinder vor den Schulgebäuden wurde kritisch beobachtet.

Das Team der Jugendverkehrsschule war beispielsweise am Montagmorgen vor der Paul-Münch-Grundschule in Kaiserslautern im Einsatz. Hier mussten zum Schulbeginn einige Eltern auf ihr verkehrswidriges Verhalten hingewiesen werden, um künftige Gefahren für die Kinder zu vermeiden. Die meisten Eltern zeigten sich einsichtig und akzeptierten die polizeiliche Kritik.

Die Überwachung der Schulwege steht insbesondere in der Schulanfangswoche nach den großen Ferien im Mittelpunkt und wird noch die ganze Woche fortgesetzt. |cri