Gladenbach – Auseinandersetzung am Marktplatz

Nach einer Auseinandersetzung am Marktplatz in Gladenbach in der Nacht zum Sonntag 29.08.2021 um kurz nach 02 Uhr, bittet die Kripo Marburg um Hinweise zu dem geflüchteten Beteiligten. Der 20-25 Jahre alte, ca. 1,80 Meter große Mann mit kurzen, schwarzen Haaren, kräftiger, stämmiger Figur und Tattoo am linken Unterarm trug ein weißes T-Shirt, eine blaue Jeans und einen dunkelroten Rucksack. Der Gesuchte geriet in einen Streit mit einem 50 Jahre alten Mann.

Der Streit mündete in Beleidigungen und in einer handfesten Auseinandersetzung. Als dabei das Mobiltelefon des Opfers zu Boden fiel, griff der andere zu und flüchtete mit dem Telefon. Das Opfer folgte und versucht mehrfach, sein Handy zurück zu erhalten, wobei er jedes Mal an der Gegenwehr scheiterte. Letztlich warf der Mann das Handy doch weg und flüchtete.

Ein Rettungswagen brachte das Opfer zur Untersuchung der erlittenen Verletzungen durch die Schläge ins Krankenhaus. Wer kennt den beschriebenen Mann? Wer kann Hinweise geben, die zu seiner Identifizierung führen könnten? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Streifzug endet in der Zelle

Ein Streifzug durch Marburg von Samstag auf Sonntag, 29. August, endete für zwei junge Männer im Alter von 20 und 25 Jahre gegen 04.45 Uhr in der Ausnüchterungszelle. Sie stehen unter dem Verdacht in Cappel die Außenspiegel geparkter Autos beschädigt und eine Baustellenbeschilderung gestohlen zu haben. Ein mitgenommenes Schild hatte der 25-Jährige bei seiner Ingewahrsamnahme noch bei sich.

Kirchhain – Alkoholisiert am Steuer

Der Alkotest einer 24 Jahre alten Autofahrerin zeigte am Sonntag, 29. August, um kurz vor 05 Uhr morgens 1,08 Promille an. Die Polizei veranlasste die Blutprobe und untersagte die Weiterfahrt.

Marburg – Motorroller gestohlen

Zwischen 15.30 Uhr am Samstag und 13.30 Uhr am Sonntag, 29. August, stahl ein Dieb den links neben dem Marburger Hauptbahnhof abgestellten Motorroller. Das dunkelgraue Kymco Zweirad mit dem Versicherungskennzeichen ULG 053 hat einen Wert von 1000 Euro. Zwischen 20 Uhr am Samstag und 10 Uhr am Sonntag, 29. August kam es in der Neuen Kasseler Straße zu einem weiteren Diebstahl eines Motorrollers. Trotz Verriegelung stahl ein Dieb eine Piaggio Spera mit dem Versicherungskennzeichen 694BBJ. Das Gefährt hat noch einen reinen Sachwert von ca. 300 Euro. Mit dem Roller erbeutete der Täter auch den unter dem Sitz aufbewahrten Helm. Hinweise zum Verbleib der Roller bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Stadtallendorf – Kellereinbruch

Bei Kellereinbrüchen in einem Mehrfamilienhaus in der Posener Straße erbeutete der Täter eine Bohrmaschine, einen Fernseher und eine Spielekonsole. Die Beute hat einen Wert von 800 Euro. Die Einbrüche waren zwischen Sonntag, 08 und Sonntag, 29. August. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0 oder die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Positiv auf THC

Am Montag, 30. August, um 07.55 Uhr durfte ein 18 Jahre junger Autofahrer nicht weiterfahren, weil sein Drogentest positiv auf THC reagierte. Die Polizei beendete die Fahrt in der Leopold-Lucas-Straße und veranlasste die Blutprobe.

Cappel – Rollerfahrer unter Drogeneinfluss

Die Polizei hielt am Montag, 30. August, um 09.45 Uhr in Cappel einen Motorroller an und stellte bei der Überprüfung fest, dass der 43 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Der Drogentest reagierte auf THC und Amphetamine. Der Roller blieb stehen und der Mann musste mit zur Blutprobe.

Cappel – Autofahrer mit positivem Drogentest

Nachdem der Drogentest positiv auf THC reagierte, untersagte die Polizei dem 20 Jahre alten Autofahrer am Montag, 30. September, um 13.20 Uhr die Weiterfahrt und veranlasste zudem eine Blutprobe. Die Fahrt des jungen Mannes endete bei der Kontrolle direkt vor der Polizei in der Straße Am Lichtenholz.

Landkreis – Autofahrer unter Drogeneinfluss

Ein 36 Jahre alter Mann aus dem Ostkreis fuhr am Freitag, 27. August, ein Auto, obwohl er unter dem Einfluss von Kokain stand. Die Polizei hatte ihn um 12.20 Uhr in der Rheinstraße gestoppt und nach dem positiven Drogentest die Fahrt dort beendet. Ebenfalls noch am Freitag, gegen 17.15 Uhr, kontrollierte die Polizei ein Auto auf einem Parkplatz an der B 3 bei Josbach. Der 38 Jahre alte Fahrer wirkte ziemlich nervös, was entweder an einem Drogeneinfluss lag – entsprechende Tests ergaben den Verdacht eines Einflusses von Amphetaminen und Kokain – oder aber an der Ungültigkeit des vorgelegten polnischen Führerscheines oder an beidem. Nach den Ermittlungen besteht gegen den Mann seit 2008 in Deutschland eine Führerscheinsperre und er hat danach auch keinen deutschen Führerschein erhalten. Schließlich musste noch ein 39 Jahre alter Mann aus Marburg sein Auto am Samstag, 28. August, um 07.45 Uhr in der Cappeler Straße abstellen, weil der Drogentest positiv auf Amphetamine reagierte. Bei allen dreien veranlasste die Polizei Blutproben.

Fronhausen – Einbruch – Tatort: Im Boden

In der Nacht zum Freitag, 27. August drangen Einbrecher in die Räume eines Betriebs in der Straße Im Boden ein. Die Tatzeit liegt zwischen 00.50 und 01.50 Uhr. Nach ersten Prüfungen blieben der oder die Täter in dem Kfz. Betrieb mit Waschpark offenbar ohne Beute. Durch die Tat entstand allerdings ein Sachschaden von mindestens 4000 Euro. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen gemacht? Wer hat Personen und/oder Fahrzeuge gesehen? Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg – Graffiti mit verbotenen Symbolen

Eine Spaziergängerin meldete der Polizei am Freitag, 27. August, um kurz vor 17 Uhr, Farbschmierereien an den Brücken entlang des Lahnradweges zwischen der Weidenhäuser Brücke und der Luisa-Heuser-Brücke. Die Polizei stellte insgesamt fünf mit silberner Farbe aufgesprühte verbotene Symbole aus der NS-Zeit fest und leitete entsprechende Ermittlungen wegen des Verwendens von Symbolen verfassungsfeindlicher Organisationen gem. § 86 a StGB ein.

Möglicherweise entstanden diese Farbschmierereien am Freitag, 27. August, zwischen 07.15 und 17 Uhr. Wer hat in dieser Zeit am Lahnradweg entsprechende Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen