Friedberg: Die Polizei-News

A5 bei Pohlheim: 1 Transport – 26 Mängel (siehe Foto)

(ots) – Einer Polizeistreife der spezialisierten Verkehrsüberwachung fiel am letzten Donnerstag (26.8.21) gegen 12.30 Uhr auf der A5 bei Pohlheim ein LKW mit Anhänger auf, der einen gebrauchten Lastwagen geladen hatte. Die Beamten der mittelhessischen Polizeiautobahnstation entschlossen sich zu einer Kontrolle. Dazu zogen sie den Transport am Rastplatz Limes aus dem Verkehr. Bereits dort bemerkten die Polizisten den schlechten Zustand der Fahrzeugkombination. Bei der anschließenden Begutachtung durch einen KFZ-Sachverständigen kam dann deren erschreckendes Ausmaß ans Tageslicht.

LKW

Unter anderem war die Druckluftbremsanlage undicht; auch die Bremsscheiben an der Hinterachse hatten das erforderliche Mindestmaß bereits deutlich unterschritten. Dies hätte zu einem Totalverlust der Bremswirkung führen können. Zudem war die Lenkung bereits erheblich verschlissen und der Fahrzeugrahmen wies Risse auf.

Anhänger

Die Bremsen am Anhänger waren nahezu vollständig ausgefallen. An drei der sechs Räder waren keine Bremsbeläge mehr vorhanden. Die übrigen drei Räder besaßen eine Restbremswirkung von gerade einmal noch 20 Prozent. Auch die Sicherung der 14 Tonnen schweren Ladung konnte man bestenfalls mit “mangelhaft” beschreiben. Mit 20,70 Meter war der Transport deutlich zu lang. Die bereits abgelaufene Ausnahmegenehmigung erlaubte maximal 20,25 Meter.

Rollende Gefahr aus dem Verkehr gezogen

Die Konsequenz war die sofortige Untersagung der Weiterfahrt. Der Fahrzeughalter musste noch vor Ort eine Sicherheitsleistung in Höhe von 3.500 Euro entrichten. Die Beamten stellten die angebrachten Kennzeichen sicher und sendeten sie an die zuständige Zulassungsstelle in Polen.

Nicht auszudenken, was hätte passieren können, wenn der LKW-Fahrer stark abgebremst hätte oder gar eine Gefahrenbremsung notwendig gewesen wäre. Dank fachkundiger Kolleginnen und Kollegen der spezialisierten Verkehrsüberwachung, wie in diesem Falle Polizeihauptkommissar Brüning, geht von dieser “tickenden Zeitbombe” zumindest nun keine Gefahr mehr aus.

Bad Nauheim: Mit Messer gedroht

(ots) – Am frühen Samstagmorgen ist ein 18-Jähriger eigenen Angaben zufolge von einem Unbekannten mit einem Messer bedroht worden. Kurz vor 1 Uhr war der Geschädigte im Nördlichen Park im Bereich des Holzsteges gegenüber der Eissporthalle unterwegs. Dort sollen sich ihm 4 Personen in den Weg gestellt haben. Einer habe ein Messer hervorgeholt, aufgeklappt und damit gedroht. Der 18-Jährige habe diesen dann vor die Brust gestoßen und sei davongerannt.

Bei dem Tatverdächtigen soll es sich um einen etwa 165 cm großen und dicklichen Heranwachsenden im Alter von 18 bis 19 Jahren, mit gebräunter Haut und schwarzem, gelocktem Haar handeln.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. 06031/6010.

Friedberg: Fiat brennt

In Ockstadt brannte am Sonntagabend ein in der Grabenstraße geparkter, schwarzer Fiat. Anwohner hatten gegen 21.40 Uhr die Flammen bemerkt und bereits vor dem Eintreffen der Feuerwehr mit dem Löschen begonnen. Vor Ort ergaben sich Hinweise, die auf eine vorangegangene Brandstiftung hindeuten.

Die Friedberger Kripo bittet um Hinweise möglicher Zeugen, denen kurz vor der Brandentstehung verdächtige Personen oder Fahrzeuge nahe des Brandortes aufgefallen waren, unter Tel. 06031/6010. Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen etwa 2.000 Euro.

Wölfersheim: Busscheibe eingeworfen

(ots) – Da ein Busfahrer am Samstagabend gegen 21.15 Uhram Parkplatz vor dem Bahnhofsgebäude (Seestraße) eine Gruppe Jugendlicher ohne Fahrschein nicht mitfahren ließ, soll einer daraufhin einen nicht bekannten Gegenstand gegen eine Fahrzeugscheibe geworfen haben. Diese wurde dabei beschädigt.

Zeugenangaben zufolge soll es sich bei dem Tatverdächtigen um einen 16 bis 20 Jahre alten Heranwachsenden mit kräftiger Statur und braunen, kurzen Haaren gehandelt haben. Dieser soll mit einer schwarzen Weste und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein.

Anschließend soll die Gruppe in Richtung Bahngleise / Tegut davongelaufen sein. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise, Tel. 06031/6010.

Wölfersheim: Kraftstoff gestohlen

Am vergangenen Wochenende waren Diebe auf einem Baustellengelände in der Dieselstraße in Berstadt zugange. Zwischen Freitagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 6.30 Uhr öffneten sie gewaltsam einen dortigen Bauzaun. Nachdem sie einen Baucontainer aufgebrochen- und aus diesem ein paar Handschuhe gestohlen hatten, pumpten sie aus verschiedenen Maschinen etwa 400 Liter Dieselkraftstoff ab. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Vandalen ziehen durch Lutheranlage

In der Nacht zu Sonntag zogen Vandalen durch die Friedberger Lutheranlage in Richtung Kaiserstraße. Dabei beschädigten sie gegen 0.25 Uhr Außenspiegel an 4 geparkten Fahrzeugen. Als Anwohner auf das Treiben aufmerksam wurden, flüchtete eine männliche Person mit rotem Kapuzenpullover in Richtung Mainzer-Tor-Anlage. Die Polizei in Friedberg bittet um Hinweise, Tel. 06031/6010.

Niddatal: BMW aufgebrochen

Eine Fahrzeugscheibe eines in der Vilbeler Straße in Ilbenstadt abgestellten BMW brachte zwischen Freitagabend, 18.30 Uhr und Samstagmorgen, 8.30 Uhr ein Unbekannter zum Bersten, um sich Zugang zum Innenraum zu verschaffen. Dieser wurde durchsucht, scheinbar jedoch nichts entwendet. Der Sachschaden beträgt etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Friedberg zu melden, Tel. 06031/6010.

Friedberg: Heckenbrand

Am späten Sonntagabend brannte in der Vilbeler Straße in Bruchenbrücken eine als Grundstücksumfriedung dienende Thujahecke. Anwohner hatten gegen 23.15 Uhr die Feuerwehr alarmiert, die die Flammen schnell löschen konnte. Personen waren bei dem Feuer nicht verletzt worden. Da die Sträucher witterungsbedingt nass gewesen waren, geht die Polizei derzeit von Brandstiftung aus. Mögliche Zeugen, denen kurz vor der Brandentstehung verdächtige Personen oder Fahrzeuge, insbesondere in der Vilbeler Straße oder der Fritz-Erler-Straße aufgefallen waren, werden gebeten, sich unter Tel. 06031/6010 bei den Ermittlern zu melden.

A5 bei Butzbach: Karambolage im Baustellenbereich

Zu einem Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Fahrzeugen kam es am Samstagnachmittag (28.8.21) auf der A5 bei Butzbach. Zwei Personen erlitten dabei leichte Verletzungen. Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand war gegen 13.30 Uhr im dortigen Baustellenbereich ein 45-jähriger VW-Fahrer auf dem linken Fahrstreifen unterwegs und musste aufgrund eines Rückstaus stark abbremsen. Ein folgender 41-jähriger Mercedes-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und fuhr auf. In dessen Heck wiederum prallte ein 23-jähriger Peugeot-Fahrer. Ein dem französischen Fabrikat folgender Seat, in welchem ein 66-Jähriger unterwegs war, stoppte sein Auto ohne aufzufahren. Der 27-jährige Fahrer eines BMW krachte ins Heck des Seat und schob diesen so gegen die dortige Betongleitwand. Die 20-Jährige Beifahrerin im Peugeot brachten Rettungskräfte verletzt in ein Krankenhaus, welches sie nach kurzer Zeit wieder verlassen konnte. Auch die 25-jährige Beifahrerin des BMW erlitt leichte Verletzungen, die längerfristige Behandlung im Krankenhaus war jedoch nicht notwendig. Mit Ausnahme des VW mussten alle beteiligten PKW abgeschleppt werden. Den Sachschaden befindet sich nach ersten Schätzungen im unteren, fünfstelligen Eurobereich.

Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten, sich bei der Autobahnpolizei in Butzbach zu melden, Tel. 06033/70430.

Termine zur Fahrradcodierung bei der Polizei in Büdingen

(ots) – Die Polizei in Büdingen vergibt Termine zur Fahrradcodierung. Die nächsten beiden Veranstaltungen finden statt am Donnerstag, 09.09.2021 sowie am Dienstag, 21.09.2021, jeweils zwischen 9 Uhr und 15 Uhr bei der Polizei in Büdingen, An der Saline 40. Um sich einen der begehrten Plätze zu sichern, vereinbaren Sie bitte montags bis freitags zwischen 8 Uhr und 13 Uhr einen Termin unter Tel. 06042/9648-118.

Warum Codieren? Speziell ausgebildete Schutzleute versehen Ihren Fahrradrahmen mittels eines hochmodernen Nadelprinters mit einer gut sichtbaren, individuellen Kennzeichnung. Diese kann potentielle Fahrraddiebe von vorneherein abschrecken. Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, ermöglicht der Code der Polizei die schnelle Zuordnung. So können sichergestellte Bikes zeitnah wieder an deren rechtmäßige Eigentümer ausgehändigt werden.

Bitte beachten: Die jeweils gültigen Hygienebestimmungen sind in jedem Falle einzuhalten! Die Codierung ist für Sie kostenlos! Zum vereinbarten Termin bringen Sie bitte das zu kennzeichnende Fahrrad / E-Bike, einen entsprechenden Eigentumsnachweis sowie Ihren gültigen Personalausweis mit. Am oberen Sattelrohr befestigte Gegenstände, wie beispielsweise Schlösser, Luftpumpen, Flaschenhalterungen etc., sollten Sie bereits im Vorfeld abmontiert haben. Denken Sie bei E-Bikes unbedingt an den Schlüssel zur Herausnahme des Akkus. Die Codierung von Carbon-Rahmen ist derzeit nicht möglich.

Tipps der Polizei:

-Bewahren Sie den Eigentumsnachweis des Rades gut auf! -Sollten Sie gedenken, ein gebrachtes Fahrrad zu erwerben, lassen Sie sich diesen vom Verkäufer ebenso übergeben! -Notieren Sie sich die Fahrradrahmennummer! -Tragen Sie alle wichtigen Daten zu Ihrem Rad in einen Fahrradpass oder in eine entsprechende App ein! -Fertigen Sie ein Foto ihres Zweirads! -Schließen Sie das Fahrrad stets am Rahmen mit einem sicheren Schloss an einem feststehenden Gegenstand an. Geeignet sind u.a. Stahlketten, Panzerkabelschlösser sowie Bügelschlösser. Gleiches gilt ebenso für das Abstellen in Fahrradkellern usw. Bedenken Sie auch die Sicherung der Reifen. -Wertvolles Zubehör sollte nicht am Rad belassen werden. Nehmen Sie beispielsweise hochwertige Fahrradcomputer mit. -Lassen Sie ihr Rad codieren! -Sollte Ihr Zweirad doch einmal gestohlen werden, informieren Sie umgehend die Polizei und erstatten Anzeige. Zur Anzeigenerstattung bringen Sie alle Ihnen vorliegenden Fahrraddaten und Belege mit zur Dienststelle!

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen