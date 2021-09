Dillenburg: Zerstörungen am Waldkindergarten –

(ots) – Ungebetene Gäste suchten das Geländes des Waldkindergartens am Forstdenkmal auf. Die Täter zerstörten zwei Tische im Unterstand vor der Hütte und brachen das Schloss des Gerätehauses auf. Nach einer ersten Einschätzung des Betreibers ließen die Unbekannten keine Wertsachen mitgehen. Die Sachschäden belaufen sich auf mindestens 350 Euro.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass die Täter im Zeitraum vom 27.08.2021 (Freitag) bis zum 30.08.2021 (Montag) das Gelände oberhalb der Straße “Am Forstdenkmal” aufsuchten. Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter beobachtet? Wem sind in diesem Zusammenhang am Gelände Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dietzhölztal-Ewersbach: Einbruch in Aldi scheitert –

Der Aldi-Markt in der Straße “Zur Schönbuche” rückte am Wochenende in den Fokus unbekannter Einbrecher. Zwischen Freitagabend (27.08.2021), gegen 20.30 Uhr und Samstagmorgen (28.08.2021), gegen 06.30 Uhr scheiterten die Täter mit dem Versuch gewaltsam in das Gebäude einzudringen.

Zurück blieb ein Einbruchschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise zu Personen oder Fahrzeugen die zur Tatzeit am Markt auffielen nimmt die Polizei in Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070 entgegen.

Eschenburg-Eibelshausen: Vandalen am Tennisheim –

Einen Schaden von mindestens 200 Euro ließen Unbekannte am Clubheim der Eibelshäuser Tennisfreunde zurück. Sie beschädigten die Eingangstür des in der Verlängerung des Waldweges gelegenen Vereinsheims.

Zeugen, die die Täter in der Nacht von Samstag (28.08.2021) auf Sonntag (29.08.2021) beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Herborn-Merkenbach: Kirchentür beschädigt –

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte an der Merkenbacher Kirche aus. Im Zeitraum von Donnerstag (26.08.2021), gegen 17.00 Uhr bis Samstag (28.08.2021), gegen 16.00 Uhr dellten die Täter mit einem unbekannten Gegenstand einen kupfernen Beschlag an der Tür ein. Wie hoch die Reparaturkosten ausfallen werden kann momentan noch nicht gesagt werden. Hinweise erbittet die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050.

Herborn: Kia zerkratzt –

In der Walther-Rathenau-Straße vergriffen sich Unbekannte am Lack eines schwarze Kia. Die Täter trieben Kratzer in den in Höhe der Hausnummer 34 geparkten “Rio”. Die neue Lackierung wird etwa 500 Euro kosten.

Zeugen, die die Täter am Freitagabend (27.08.2021), zwischen 22.00 Uhr und 23.50 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02772) 47050 mit der Herborner Polizei in Verbindung zu setzen.

Mittenaar-Ballersbach: Betrunken in Graben geschleudert –

Mit 1,57 Promille war ein 33-jähriger BMW Fahrer am Sonntagmorgen (29.08.2021) auf der Bundesstraße zwischen Herborn-Seelbach und Ballersbach unterwegs. Auf einer Geraden kam er nach links von der Straße ab und prallte in die Böschung. Der in Mittenaar lebende Unfallfahrer blieb unverletzt.

Ein Alkoholtest brachte den Promillewert zutage. Die Polizei geht derzeit davon aus, dass der Promillefahrer mit seinem BMW etwa eine halbe Stunde zuvor bei Herborn, am Zugringer der Bundesstraße 277 zur Autobahn 45, gegen eine Leitplanke gekracht war und sich von der Unfallstelle entfernt hatte.

Er musste sich auf der Wache einer Blutentnahme unterziehen, zudem stellten die Ordnungshüter seinen Führerschein sicher. Auf den 33-Jährigen kommen nun Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht zu.

Aßlar-Werdorf: An Zigarettenautomat geflext –

Auf Beute aus einem Zigarettenautomaten hatten es Diebe im Nordring abgesehen. In der Nacht von Freitag (27.08.2021) auf Samstag (28.08.2021) flexten sie mit einem Winkelschleifer an dem Gehäuse, schafften es aber nicht dieses zu öffnen. Die Schäden beziffert die Polizei auf rund 500 Euro.

Hinweise zu den Unbekannten oder zu Personen die zur genannten Zeit im Nordring auffielen nimmt die Polizei in Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Greifenstein-Ulm: Leichtverletzt nach Überschlag –

Großes Glück hatte ein Unfallfahrer am Samstagmorgen (28.08.2021) auf der Landstraße zwischen Holzhausen und Ulm. In einer Kurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mit seinem Toyota.

Der 33-jährige Sinner trug lediglich eine Kopfplatzwunde davon und wurde zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus transportiert. Sein Kleinwagen hat nur noch Schrottwert. Ein Abschleppunternehmer barg den Toyota aus dem Straßengraben.

Wetzlar: Brand im Keller –

Gestern Abend (29.08.2021) rückten Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in der Idingstraße aus. Gegen 21.15 Uhr alarmierten Anwohner des Mehrfamilienhauses die Rettungskräfte: Qualm stieg aus einem Kellerraum hervor. Die Feuerwehr löschte den Brand. Rettungswagenbesatzungen brachten drei Anwohner wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung zu weiteren Untersuchungen in umliegende Krankenhäuser.

Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Brand von einem im Keller angeschlossenen Elektroherd ausging. Die genaue Brandursache steht noch nicht fest. Ebenso können noch keine Angaben zur Höhe der Brandschäden gemacht werden.

