Karlsruhe – Kapelle in Brand gesetzt – Zeugen gesucht!

Karlsruhe (ots) – Bislang unbekannte Täter setzten vermutlich über das

vergangene Wochenende die Holztür einer Kapelle in der Appenmühlstraße in

Karlsruhe-Grünwinkel in Brand. Hierbei entstand ein Sachschaden von etwa 4.000

Euro. Das Fensterglas wurde beschädigt und an der Tür selbst sowie im Inneren

der „Albkapelle“ wurden Rußantragungen festgestellt. Der Hintergrund der

gemeinschädlichen Sachbeschädigung ist aktuell noch unklar.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

0721/666-3611, mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Auseinandersetzung in Straßenbahn

Karlsruhe (ots) – Zwischen einem 20-Jährigen und einem 33-Jährigen kam es an der

Straßenbahnhaltestelle Geroldsäcker am Samstag kurz nach 21.00 Uhr zunächst zu

einer verbalen Auseinandersetzung. In der Straßenbahn setzten sich die

Streitigkeiten fort, wobei der 20-Jährige einen Faustschlag erhielt und sich

anschließend wehrte. Der 33-Jährige warf dann eine Glasflasche in Richtung des

20-Jährigen, die diesen verfehlte und glücklicherweise auch keine Fahrgäste in

der Bahn verletzte. Eine Streife stellte die Personalien der Streithähne fest.

Beide müssen nun mit einer Anzeige wegen Körperverletzung rechnen.

Gondelsheim – Unbekannte versuchten Automaten aufzubrechen

Karlsruhe (ots) – Ein Zeuge informierte am Montag gegen 02.40 Uhr die Polizei

darüber, dass er gerade beobachte wie zwei dunkel gekleidete Männer versuchten

einen Zigarettenautomaten in der Bahnhofstraße aufzubrechen. Beim Eintreffen der

Streife flüchteten die Unbekannten. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos.

Eine Überprüfung ergab, dass der Sicherungsbügel des Automaten bereits aufgesägt

worden war. Vor Ort wurde Aufbruchwerkzeug und in einem Gebüsch ein Rucksack

aufgefunden und sichergestellt. Beide Männer waren dunkel gekleidet und trugen

Masken.

Wer Hinweise auf die Täter geben kann wird gebeten sich mit dem Polizeirevier

Bretten, Telefon 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Ubstadt-Weiher- Polizeiposten zieht in neue Räumlichkeiten um

Ubstadt-Weiher (ots) – Am Montag, 30. August 2021 zieht der Polizeiposten

Ubstadt-Weiher in sein neues Dienstgebäude in die Bruchsaler Straße 5 um.

Der neue Standort bedeutet eine Verbesserung in vielerlei Hinsicht. Der Posten

befindet sich in zentraler Ortslage, so dass sich die Wahrnehmbarkeit bei den

Bürgerinnen und Bürgern erhöht. Alle Dienst- und Funktionsräume befinden sich im

Erdgeschoss und sind für die Besucher barrierefrei zu erreichen.

Von Montag bis Freitag versehen die Beamtinnen und Beamten, die für den Bereich

Ubstadt, Weiher, Stettfeld und Zeutern zuständig sind, auf dem Polizeiposten

ihren Dienst. Sie sind regelmäßig während der Öffnungszeiten von 07:30 Uhr bis

16:15 Uhr vor Ort zu sprechen beziehungsweise über die neue Telefonnummer 07251

442800 erreichbar.

Ettlingen – Unfall auf nasser Fahrbahn

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise glimpflich verlief ein Unfall auf der

Bundesautobahn 5 auf Höhe von Ettlingen am Sonntagabend.

Ein 21-jähriger Mann war gegen 19.30 Uhr mit seinem Auto auf der A5 in Richtung

Süden unterwegs. Es regnete stark, die Fahrbahn war nass. Der junge Mann geriet

offenbar in eine große Pfütze, verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug

und touchierte die rechte Leitplanke. Anschließend kam er nach ungefähr 70

Metern auf dem mittleren Fahrstreifen zum Stehen.

Die gesamte Fahrbahn war mit Trümmerteilen übersät, am Fahrzeug entstand

Totalschaden.

Der 21-jährige Fahrer wurde nicht verletzt.