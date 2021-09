Mannheim: Brand in Konrad-Duden-Schule; Ursache unbekannt; hoher Sachschaden; Kripo ermittelt

Mannheim (ots) – Aus bislang unbekannter Ursache brach am Montagmittag, gegen 12

Uhr, im Untergeschoss ein Feuer aus. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte den

Brand unverzüglich. Es entstand jedoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend

Euro. Das Kriminalkommissariat Mannheim hat die weiteren Ermittlungen

übernommen.

Mannheim-Käfertal: Alkoholisiert, ohne Führerschein und Versicherungsschutz unterwegs

Mannheim (ots) – Ein 44-jähriger Mann wurde am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr auf

der A659 in Mannheim mit seinem LKW kontrolliert und konnte für das Fahrzeug

weder eine gültige Haftpflichtversicherung noch eine entsprechende Fahrerlaubnis

vorweisen. Während der Kontrolle stellten die Beamten dann auch noch fest, dass

der Fahrzeugführer mit 2,4 Promille erheblich alkoholisiert war. Die Weiterfahrt

wurde daraufhin untersagt und dem Mann wurde auf dem Polizeirevier eine

Blutprobe entnommen. Gegen ihn wird nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr,

Fahren ohne Fahrerlaubnis und einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz

ermittelt.

Der Halter des LKW muss ebenfalls mit einer Anzeige rechnen, da er für die

Versicherung des Fahrzeuges zuständig ist und außerdem seinem Mitarbeiter die

Fahrt ohne Führerschein gestattete.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Kleinbus beschädigt – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Samstag

zwischen 07:00 Uhr und 10:30 Uhr in der Keplerstraße. Ein bislang unbekannter

Fahrzeugführer beschädigte einen auf Höhe der Hausnummer 5 abgestellen

Mercedes-Benz Vito. Dabei zerbrach unter anderem das Rücklicht des Kleinbusses.

Anschließend entfernte er sich vom Unfallort ohne seiner Festellungspflicht

nachzukommen. Der Sachschaden beträgt rund 3.000 EUR.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise auf den Unfallverursacher geben können,

werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt, unter der

Telefonnummer 0621-174-3310, zu melden.

Mannheim-Oststadt: Fahrstreifen gewechselt und Auto übersehen – erheblicher Sachschaden entstanden

Mannheim-Oststadt (ots) – Erheblicher Sachschaden entstand am Sonntagnachmittag

bei einem Verkehrsunfall in der Mannheimer Oststadt. Ein 32-jähriger Mann war

kurz nach 15 Uhr mit seinem Kia auf der rechten Fahrspur der Augustaanlage

stadtauswärts unterwegs. In Höhe des Carl-Reiß-Platzes wechselte er auf den

linken Fahrstreifen und übersah dabei eine neben ihm fahrende 31-jährige

VW-Fahrerin und stieß mit ihr zusammen. Dabei wurden beide Fahrzeuge so stark

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Sachschaden wird auf fast

20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde bei dem Zusammenstoß niemand.

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall mit Unfallflucht – Polizei sucht Zeugen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es zwischen

Samstag, 22:00 Uhr, und Sonntag, 12:30 Uhr, in der Goethestraße. Ein bislang

unbekannter Autofahrer beschädigte einen vor der Hausnummer 32 abgestellten BMW

und entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne seiner Festellungspflicht

nachzukommen.

Bei dem unfallverursachenenden Fahrzeug handelt es sich vermutlich um ein rotes

Auto.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Schwetzingen, unter der Telefonnummer 06202-2880, zu melden.

Mannheim/Schwetzingerstadt: Unbekannte in ASIA Shop eingebrochen – Polizei sucht Zeugen

Mannheim (ots) – Bislang unbekannte Täter brachen im Zeitraum zwischen Samstag

den 28.05.2021 bis Sonntag den 29.08.2021, in der Zeit von 19.00 – 07.35 Uhr, in

einen in der Heinrich-Lanz-Straße befindlichen ASIA-Shop ein. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand versuchten die Unbekannten zunächst die Glasscheibe der

Eingangstür einzuwerfen, was jedoch nicht gelangt. Danach überwanden sie das

Türschloss und gelangten ins Innere. Hier entwendeten die Einbrecher 300,- Euro

Bargeld aus der Kasse. An der Eingangstür entstand ein Schaden in Höhe von ca.

400,- Euro. Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen

aufgenommen. Zeugen und/oder Anwohner, die im fraglichen Zeitraum verdächtige

Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, Kontakt mit diesem, Tel.:

0621/174-3310, aufzunehmen.

Mannheim/Neckarstadt: Straßenbahn übersehen und Vorfahrt genommen

Mannheim (ots) – Am Samstagnachmittag, gegen 15.25 Uhr, befuhr eine 23-jährige

BMW-Fahrerin die Lortzingstraße im Stadtteil Neckarstadt. An der Kreuzung zur

Mittelstraße bog sie in den Kreuzungsbereich ein, übersah hier eine Straßenbahn

der Linie 2 und kollidierte mit dieser. Zum Glück waren keine Verletzten zu

verzeichnen und die Schäden hielten sich ebenfalls in Grenzen. An der

Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1500,- Euro und am Pkw von

ca. 1000,- Euro. Der Straßenbahnverkehr war nur kurzfristig beeinträchtigt.

Mannheim/Lindenhof: Unter Alkohol- und Drogeneinfluss mehrere Pkw beschädigt und abgehauen

Mannheim (ots) – Am Sonntagmorgen, gegen 05.00 Uhr, befuhr ein 19-jähriger

Audi-Fahrer die Waldparkstraße. Nachdem er hier einen am Fahrbahnrand geparkten

Mazda beschädigte bog er in die Windeckstraße ein, beschädigte dort zwei weitere

geparkte Pkw und setzte seine Fahrt über die Rheinvillenstraße fort, wo er

abermals einen geparkten Pkw beschädigte. Unbeeindruckt fuhr der 19-Jährige

weiter, ohne sich um die Schäden zu kümmern. Im Verlauf einer sofort

eingeleiteten Fahndung konnten er uns sein erheblich beschädigter Audi durch

Beamte des Polizeireviers Neckarau an seiner Wohnanschrift angetroffen werden.

Schnell war der Grund seiner Flucht klar. Er wies einem Atemalkohol von 0,78

Promille auf und stand unter dem Einfluss von Cannabis. Zudem war der 19-Jährige

nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. An seinem Audi entstand ein

Sachschaden in Höhe von ca. 10 000,- Euro. Der Schaden an den vier geparkten Pkw

wird mit ca. insgesamt 9000,- Euro beziffert. Dem 19-Jährigen wurde eine

Blutprobe entnommen und er muss sich nun wegen der Trunkenheit im Verkehr und

dem unerlaubten Entfernen vom Unfallort verantworten.

Mannheim-Schwetzingerstadt: Unbekannte greifen Taxi-Fahrer an – Polizei sucht dringend Zeugen!

Mannheim-Schwetzingerstadt (ots) – Am Samstag gegen 02:45 Uhr stiegen zwei

bislang unbekannte Männer in das Taxi eines 20-Jährigen am Hauptbahnhof in

Mannheim ein und wollten nach Wiesloch gefahren werden. Da die beiden Fahrgäste

kurz nach Fahrtantritt untereinander in Streit gerieten sowie der Anweisung des

20-Jährigen, einen Mund-und Nasenschutz zu tragen, keine Folge leisteten,

beendete dieser die Fahrt vorzeitig. In der Reichskanzler-Müller-Straße ließ er

die beiden Männer aussteigen. Nachdem der 20-Jährige sein Taxi gewendet hatte,

um zurück zum Hauptbahnhof zu fahren, begegnete er den Unbekannten in der

Viehhofstraße, Höhe Hausnummer 19, erneut. Hierbei spuckte einer der Männer in

Richtung des Fahrzeugs und gestikulierte wild mit seinen Armen. Der 20-Jährige

entschied sich dazu, anzuhalten und die Streitsuchenden, durch eine geöffnete

Fensterscheibe, auf ihr Fehlverhalten anzusprechen. Daraufhin öffneten die

Männer unvermittelt die Fahrzeugtür und gingen den Taxi-Fahrer massiv körperlich

an. Erst nachdem andere Taxi-Fahrer auf ihren bereits am Boden liegenden

Kollegen aufmerksam wurden und diesem zur Hilfe eilten, ließen die Täter von

ihrem Opfer ab. Sie flüchteten über die Rheinhäuserstraße in Richtung

Innenstadt. Trotz sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter

bislang nicht aufgegriffen werden. Der 20-Jährige wurde mit einem Rettungswagen

in eine naheliegende Klinik gebracht. Dieser erlitt zahlreiche Prellungen an

Kopf und Körper.

Täterbeschreibung:

Person 1: Männlich, ca. 25-30 Jahre alt, leicht gebräunte Haut und

schwarze/kurze Haare. Er soll eine beigefarbene Jacke sowie ein weißes T-shirt

getragen haben.

schwarze/kurze Haare. Er soll eine beigefarbene Jacke sowie ein weißes T-shirt getragen haben. Person 2: Männlich, ca. 35-40 Jahre alt, ebenfalls leicht gebräunte Haut sowie

schwarz/graue Haare. Diese Person soll mit einer schwarzen Jacke sowie einer

Jeans-Hose bekleidet gewesen sein.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeugen, die Angaben zu den Tätern sowie zu deren weiteren Fluchtrichtung machen

können, sich unter der Tel.: 0621 174 3310 zu melden.

Mannheim-Innenstadt: 36-Jähriger nach Angriff mit Flasche verletzt – 27- Jähriger festgenommen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Am Samstag gegen 04:30 Uhr gerieten ein 36-Jähriger

und ein 27-Jähriger aus bislang unbekannter Ursache in einer Gaststätte in S1 in

Streit. Daraufhin wurden sie aus dem Lokal verwiesen. Auf der Straße entfachte

dann erneut eine hitzige Diskussion zwischen den Beiden. In der Folge zerschlug

der 27-Jährige eine Glasflasche und ging auf den 36-Jährigen los. Dieser erlitt

hierdurch mehrere, aber nicht lebensbedrohliche, Schnittwunden am Körper.

Während Passanten die Polizei verständigten, flüchtete der 27-Jährige in

Richtung T2/ T3. Dort konnte er wenig später von Beamten des Polizeireviers

Mannheim-Innenstadt festgenommen werden. Der 36-Jährige wurde zwischenzeitlich

mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht.

Ein auf dem Polizeirevier durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 27-Jährigen

ergab rund 2 Promille. Zudem reagierte ein zusätzlich durchgeführter

Drogenvortest positiv auf (Meth-) Amphetamin und THC. Erst nachdem der

Beschuldigte sich wieder beruhigt hatte und die polizeilichen Maßnahmen

abgeschlossen waren, wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt.

Gegen den 27-Jährigen wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen

Körperverletzung ermittelt.