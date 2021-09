Gießen: Mit Steinen geworfen und mit Stock zugeschlagen

(ots) – In der Asylunterkunft Rödgener Straße kletterte am Sonntag gegen 18.49 Uhr ein 27-jähriger irakischer Asylbewerber über den Zaun und bewarf anschließend einen Angestellten des Sicherheitsdienstes mit Steinen. Anschließend nahm er sich einen Stock und schlug mit diesen auf 2 weitere Mitarbeiter.

Die Angestellten erlitten leicht Verletzungen. Die Polizei hat gegen den aus dem Irak stammenden Mann ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Gießen: Nach Diebstahl im Krankenhaus gelandet

Eine Streife der Polizeistation Gießen Nord wurde am Freitagabend 27.08.2021 in die Marburger Straße gerufen. Ein Unbekannter soll durch Schreie und um sich schlagen mehreren Passanten aufgefallen sein. Bis zum Eintreffen der ersten Streife war bereits ein Rettungswagen in der Marburger Straße und behandelte den offenbar am Kopf verletzten Mann. Der Mann randalierte in dem RTW und schlug um sich.

Mit einfacher körperlicher Gewalt gelang es den Beamten, den aggressiven Mann zu fesseln. Bei den ersten Befragungen und Ermittlungen stellte es sich heraus, dass der 34-jährige Mann aus Wiesbaden offenbar zuvor in der Nähe in eine Pizzeria ging, sich auf den Boden legte und herumschrie. Anschließend soll er nach draußen gegangen sein und sich in ein unverschlossenes Ausliefererfahrzeug der Pizzeria gesetzt haben. Er startete den PKW und fuhr langsam in Richtung Wiesecker Weg. Zeugen gelang es, während der langsamen Fahrt, den Zündschlüssel wieder herauszuziehen. Nach dem Stopp des PKW flüchtete der Mann zunächst und wurde wenig später durch Zeugen vor dem Lebensmittelmarkt in der Marburger Straße gemeldet.

Während einer ersten Befragung gab der der 34-Jährige an, dass er eine E-Zigarette geraucht habe. Anschließend sei er losgelaufen und mit dem Kopf gegen die Wand geprallt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 – 7006 3755.

Gießen: 26-Jähriger in der Ludwigstraße niedergeschlagen

Drei Unbekannte haben am frühen Sonntagmorgen (gegen 04.30 Uhr) in der Ludwigstraße einen 26 – Jährigen niedergeschlagen. Das Trio hatte mit dem angetrunkenen Mann offenbar zuvor einen Streit. Die Unbekannten sollen ihr Opfer geschlagen und getreten haben. Sie sollen etwa 180 Zentimeter groß sein und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Diebstahl im Asterweg

Im Asterweg stahl am Sonntag ein Unbekannter die Geldbörse aus der Jackentasche eines 26-jährigen Mannes. Der Gießener war gegen 20.50 Uhr auf dem Gehweg, als der Dieb zuschlug. Der Täter soll nach Angaben des Zeugen Mitte 20 sein und ein südländisches Erscheinungsbild haben. Wer hat den Diebstahl beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Reiskirchen: E-Bike gestohlen

Auf ein Pedelec hatten es Unbekannte auf dem Grundstück eines Supermarktes in der Bänningerstraße abgesehen. Das Fahrrad war dort am Samstag zwischen 15.00 und 17.45 Uhr an den Fahrradständern gesichert und als der Besitzer wiederkam, befand sich nur noch das angeschlossene Vorderrad. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Gießen: Auseinandersetzung in der Heinrich-Will-Straße

In der Heinrich-Will-Straße kam es am Sonntag gegen 14.10 Uhr zu einer handfesten Auseinandersetzung. In dessen Verlauf schlugen offenbar 3 Männer im Alter von 20, 23 und 50 Jahren einen 30-jährigen Mann aus Gießen und verletzten dadurch diesen.

Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht nach Zeugen. Wer hat am Sonntag die Auseinandersetzung beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Reifenstecher

Unbekannte stachen zwischen 16.00 Uhr am Freitag und 09.00 Uhr am Samstag in den Reifen eines Ford. Der weiße Mini-SUV parkte in der Ringstraße in Lollar. Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: E-Bike aus Keller gestohlen

Aus einem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Straße “Grenzborn” ließen Einbrecher ein E-Bike mitgehen. Die Unbekannten brachen zwischen 09.00 Uhr am Donnerstag (26. August) und 12.30 Uhr am Freitag (27. August) in den Keller auf und entwendeten das weinrote Pedelec.

Wer hat dort etwas Verdächtiges beobachtet? Wer kann Angaben zum Verbleib des Bikes machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen/Lollar: Drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen

Die Polizei hat am vergangenem Wochenende drei Fahrer aus dem Verkehr gezogen. Samstagfrüh gegen 02.00 Uhr erwischten sie einen 32-Jährigen, der offenbar unter dem Einfluss von Drogen stand. Sie stoppten ihn in der Südanlage. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Nach einer Blutentnahme auf der Polizeiwache konnte der Mann wieder gehen.

Auf der Straße “Schur” in Lollar war am Samstagabend gegen 20.00 Uhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit einem PKW unterwegs. Der Junge muss sich nun in einem Strafverfahren für sein Handeln verantworten.

Offenbar in Schlangenlinien fuhr ein Autofahrer am Sonntag in der Licher Straße in Gießen. Eine Polizeistreife kontrollierte den 43-jährigen gegen 23.25 Uhr. Es ergaben sich Hinweise auf Alkoholkonsum bei dem Fahrer, so dass eine Blutentnahme auf der Polizeiwache folgte.

Pohlheim: Großes Interesse – 93 Fahrräder codiert

Auf eine erfolgreiche Fahrradcodieraktion können Gießener Polizeibeamte zurückblicken. Am Sonntag führten die Beamten im Rahmen des Stadtradelns in Pohlheim zwischen 09.40 Uhr und 17.20 Uhr eine kostenlose Fahrradcodierung durch. Zahlreiche interessierte Bürgerinnen und Bürger nahmen dieses Angebot, teilweise bei strömenden Regen wahr und beugten so dem Diebstahl ihrer Räder vor. Bereits vor dem geplanten Codier Termin erwarteten die ersten Radfahrer das Team in der Ludwigstraße in Watzenborn-Steinberg.

Der Großteil der Fahrräder, darunter hauptsächlich E-Bikes kam aus der Gemarkung Pohlheim, aber auch aus Linden, Gießen, Fernwald, Biebertal, Heuchelheim, Reiskirchen, Wettenberg und Wölfersheim. Die Fahrräder hatten einen Gesamtwert von ca. 204.780 Euro. Das teuerste Fahrrad hatte einen Neuwert von knapp 6.200 EUR. Der Andrang war so groß, dass die Beamten sogar länger blieben als geplant. Am Ende des Tages versahen die Polizisten 93 Fahrräder mit dem Eigentumsnachweis.

Verkehrsunfälle:

Linden/A45: Leichtverletzt nach Unfall

Ein Leichtverletzter und etwa 56.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalles von Freitag auf der Autobahn 45 zwischen Lützellinden und dem Gießener Südkreuz. Gegen 14.40 Uhr mussten die Fahrer eines Daimler und eines Jaguars verkehrsbedingt abbremsen. Ein nachfolgenden Audi-Fahrer und ein Daimler-Fahrer erkannten nach ersten Erkenntnissen die Situation offenbar zu spät und es kam zum Zusammenstoß.

Bei dem Aufprall verletzte sich der Audi Fahrer, ein 40-Jähriger aus Lich und musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Die anderen Autofahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/7043-5010.

Reiskirchen/A5: Kradfahrer mit Beiwagen nach Unfall gesucht

Die Polizei sucht nach einem Unfall auf der Autobahn 5 nach einem Krad mit Beiwagen. Ein 29- jähriger Mann aus Amerika war mit seinem Ford auf der Autobahn auf dem linken der drei Fahrstreifen Richtung unterwegs. Plötzlich wechselt ein Kradfahrer vom mittleren auf den linken Fahrstreifen.

Um offenbar einen Zusammenstoß zu verhindern zog der Ford-Fahrer nach links und touchierte die Betonwand. Der unbekannte Zweiradfahrer fuhr einfach weiter. Der Schaden an dem Ford wird auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei unter 06033/7043-5010.

Gießen: Beim Ein- oder Aussteigen PKW geschädigt

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 13.00 und 15.00 Uhr einen in der Paul-Zipp-Straße geparkten Seat. Der graue Seat stand dort auf dem dritten Parkdeck eines Krankenhauses.

Der unbekannte Fahrer ist offenbar beim Ein- oder Aussteigen aus seinem Fahrzeug gegen den Kleinwagen gestoßen. Der Schaden wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Gießen: Mercedes touchiert

Auf dem Parkplatz eines Einkaufmarktes Bantzerweg touchierte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einen geparkten Mercedes. Der braune Benz stand dort am Dienstag zwischen 16.00 und 16.50 Uhr und hat nun einen Schaden an der Stoßstange in Höhe von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Hungen: Außenspiegel touchiert

Ohne seine Pflichten nachzukommen fuhr am Freitag ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer einfach weiter. Der Unbekannte touchierte zwischen 16.30 und 19.00 Uhr den Außenspiegel eines in der Untertorstraße geparkten Toyota. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter 06401/9143-0.

Reiskirchen: Hoher Schaden nach Unfall entlang der B 49

Ein 46-jähriger Lasterfahrer aus Lettland hat am Freitagnachmittag 27.08.2021 offenbar einen Unfall entlang der B 49 bei Reiskirchen verursacht. Der Brummifahrer war zuvor auf der A 5 in Richtung Norden unterwegs und bog in Richtung Reiskirchen ab. Offenbar übersah er im Kreuzungsbereich den Traktor, der von einem 53-Jährigen aus Reiskirchen gesteuert wurde.

Der Traktor drehte sich nach dem Zusammenprall um 90 Grad und kippte auf die Seite. Der 53-Jährige wurde leicht verletzt. Bei dem Unfall entstand ein Schaden von fast 90.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 – 91430.

