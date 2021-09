Alkoholisierte 26-Jährige greift Taxifahrer an

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Angriff auf Taxifahrer Tatzeit: 27.08.2021, 23:19 Uhr In den späten Abendstunden am Freitag 27.08.2021 gegen 23:19 Uhr, griff eine 26-jährige Flensburgerin einen 58-jährigen Taxifahrer aus Schwalmstadt an und beschädigte dessen Brille. Die 26-Jährige stieg in der Bahnhofstraße in das Taxi des 58-Jährigen ein und fragte nach dem Fahrpreis bis Freiburg.

Nachdem der Taxifahrer ihr den Preis genannt hatte, griff sie eine auf dem Armaturenbrett abgestellte Tasche des Fahrers und warf diese aus dem Taxi. Der Taxifahrer verließ das Taxi und sammelte die Gegenstände aus der Tasche auf, wobei er bemerkte, dass die 26-Jährige sich über den Fahrersitz gebeugt hatte. Er forderte sie daraufhin auf, das Taxi zu verlassen, was sie auch tat.

Sie griff den Taxifahrer daraufhin direkt an, schlug ihm die Brille von der Nase und zertrat diese. Die 26-Jährige wurde von der alarmierten Polizei unmittelbar nach der Tat festgenommen. Aufgrund ihrer Alkoholisierung wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entließ die Polizei sie wieder auf freien Fuß. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Räuberischen Diebstahls, Körperverletzung und Sachbeschädigung ist eingeleitet.

Diebstahl von Feuerlöschern – Polizei sucht Zeugen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Dienstag, 24.08.2021, 21:15 Uhr und Mittwoch, 25.08.2021 – Zwei Feuerlöscher im Gesamtwert von 300 Euro stahlen unbekannte Täter am Dienstag und Mittwoch aus dem Parkdeck der Schwalm-Galerie. Am Abend des 24.08.2021 wurden 2 männliche Jugendliche dabei beobachtet, wie sie einen Feuerlöscher aus der Wandhalterung nahmen und ihn in einen auf dem Parkdeck abgestellten Pkw luden. Anschließend fuhren sie mit dem Pkw davon.

Am Mittwoch wurde festgestellt, dass ein weiterer Feuerlöscher der Marke Gloria SH 6 entwendet wurde. Die beiden jugendlichen Täter vom Dienstag wurden bei ihrer Tat von zwei jungen Frauen beobachtet, welche auch eine Galerie-Mitarbeiterin informierten.

Die Ermittler der Polizeistation Schwalmstadt bitten die beiden jungen Frauen und auch weitere mögliche Zeugen sich zu melden.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Versuchter Einbruch in Kühlwagen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – Einen Kühlwagen, welcher in der Burggasse abgestellt war, versuchten unbekannte Täter in der Zeit von Freitagmorgen 27.08.2021, 08:00 Uhr bis Samstagnachmittag 28.08.2021, 15:00 Uhr aufzubrechen. Die Täter begaben sich zu dem abgeschlossenen Kühlwagen auf dem Gelände der Totenkirche und versuchten hier erfolglos die abgeschlossene Tür aufzubrechen.

Hierbei wurde die Tür beschädigt, es entstand ein Schaden in Höhe von 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Elektroroller aus Keller gestohlen

Schwalmstadt-Treysa (ots) – 29.08.2021, 21:00 Uhr bis 30.08.2021, 07:10 Uhr – Einen Elektroroller im Wert von 700 Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht aus einem Keller eines Wohnhauses in der Alsfelder Straße. Nachdem die Täter auf nicht bekannte Weise in den Kellerbereich des Mehrfamilienhauses gelangt waren, öffneten sie den Kellerraum indem sie den verschlossenen Türriegel verbogen und anschließend aufschoben.

Aus dem Kellerraum entwendeten sie einen Elektroroller der Marke “Blu;s Stalker”, Modell XT 950. Der Roller hat das Versicherungskennzeichen 998 WRP.

Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen