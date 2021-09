Minicar-Fahrer im Königstor beraubt – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Mitte (ots) – Zeugen eines Raubüberfalls auf einen Minicar-Fahrer vom vergangenen Donnerstagabend suchen die Ermittler des Kommissariats 35 der Kasseler Kripo. Ein Unbekannter soll dort den 47 Jahre alten Fahrer des Personenmietwagens einer Kasseler Firma unter Vorhalt einer Pistole zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben und anschließend geflüchtet sein.

Das Opfer hatte die Tat bei der Polizei am Freitag angezeigt. Die bisherigen Ermittlungen führten noch nicht zur Identifizierung eines Tatverdächtigen, weshalb die zuständigen Kriminalbeamten nun um Hinweise von Zeugen bitten.

Wie der 47-Jährige bei der Erstattung der Anzeige beim Kriminaldauerdienst (KDD) am Freitag angab, habe sich die Tat am Donnerstagabend gegen 23:10 Uhr im Königstor in Höhe der Hausnummer 24 ereignet. Dort forderte der Fahrgast, den er zuvor vor einer Bar in der Friedrich-Ebert-Straße, Ecke Friedrich-Engels-Straße, aufgenommen hatte, ihn plötzlich zum Anhalten auf und drohte dann mit einer Pistole, so das Opfer. Nachdem er dem Räuber seine Einnahmen ausgehändigt hatte, flüchtete der Täter mit dem Geld in Richtung Fünffensterstraße. Der 47-Jährige hatte sich am nächsten Tag anderen anvertraut, die ihm richtigerweise rieten, unbedingt die Polizei wegen des Vorfalls zu informieren. Die Beamten des K 35 ermitteln nun wegen eines Verbrechenstatbestands, wegen schwerer räuberischer Erpressung.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: Ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß, etwa 35-45 Jahre alt, leicht dunkler Hauttyp, dickliche Statur, schwarze mittellange Haare, südländisches Äußeres, sprach akzentfreies Deutsch, trug ein olivgrünes T-Shirt, Jeanshose und eine hellblaue OP-Maske.

Zeugen, die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

Kiosk-Alarm verjagt Einbrecher in Leuschnerstraße

Kassel-Niederzwehren (ots) Die Alarmanlage eines Kiosks in der Leuschnerstraße hat in der Nacht zum heutigen Montag einen Einbrecher verjagt. Der Unbekannte war gegen 5 Uhr in den Kiosk in Höhe der Meißnerstraße eingebrochen. Dazu hatte der Täter eine Glasscheibe an der Gebäudevorderseite gewaltsam eingedrückt und anschließend versucht, einen Rollladen hochzuschieben.

Als die Alarmanlage auslöste, flüchtete der Unbekannte. Ein Zeuge beobachtete zu dieser Zeit, wie eine dunkel gekleidete Person vom Tatort in Richtung Heinrich-Schütz-Allee weglief. Die sofort eingeleitete Fahndung führte anschließend nicht mehr zum Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruchsversucht übernehmen die Beamten der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei. Zeugen, die Hinweise auf den Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Raubüberfall auf Wettbüro

Kassel-Innenstadt (ots) – Am Samstag 28.08.2021 gegen 20:30 Uhr, fand ein Raubüberfall auf ein Wettbüro in der Innenstadt (Kurfürstenstraße) statt. Zur Tatzeit betrat der Täter das Wettbüro, hielt dem 22-jährigen Mitarbeiter ein Küchenmesser vor und forderte von ihm die Herausgabe von Bargeld. Anschließend verließ der Täter mit der Beute das Wettbüro zu Fuß in unbekannte Richtung. Über die Höhe der Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männlich, Südländer, ca. 20 Jahre, ca. 175 cm groß, schwarze Haare, vermutlich gelockt, trug eine schwarze Jacke mit Kapuze, Kapuze war während der Tatausführung auf den Kopf gezogen, schwarze Jogginghose mit Adidas-Emblem auf dem linken Oberschenkel, trug eine handelsübliche blaue Mund-Nasen-Bedeckung und war mit einem Küchenmesser bewaffnet.

Umfangreiche Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten bisher noch nicht zur Ergreifung des Täters. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei in Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Beobachtungen zum Tathergang oder andere verdächtige Wahrnehmungen im Tatortnahbereich gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium Nordhessen in Kassel unter der Telefonnummer 0561-9100 in Verbindung zu setzen.

Einbruch in Fuldataler Getränkemarkt über das Dach

Fuldatal-Ihringshausen (ots) – Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zum Sonntag über das Dach in einen Getränkemarkt im Fuldataler Ortsteil Ihringshausen eingebrochen. Offenbar weil die Alarmanlage dabei auslöste, flüchteten die Einbrecher, die es allem Anschein nach auf den Tresor abgesehen hatten. Beute hatten sie bis dahin nicht gemacht. Die Kasseler Kriminalpolizei sucht nun nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und Hinweise auf die Täter geben können.

Der Einbruch in den Getränkemarkt an der Niedervellmarschen Straße hatte sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen 0:45 Uhr in der Nacht ereignet. Die Unbekannten waren offenbar an der Gebäuderückseite auf das Dach gestiegen und hatten dort einige Dachpfannen entfernt. Gewaltsam bahnten sie sich weiter ihren Weg nach unten, bis sie schließlich durch das Loch in den Innenraum gelangten. Vermutlich als sie dort den Alarm auslösten, ergriffen sie die Flucht. In welche Richtung die Einbrecher flüchteten, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen werden beim Kommissariat 21/22 der Kasseler Kripo geführt. Zeugen, die im Bereich des Getränkemarkts verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 – 9100 bei der Polizei in Kassel.

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen