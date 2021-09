Polizei besorgt obdachlosem Mann Gehhilfen

Frankfurt (ots)-(dr) – Beamte des 13. Polizeireviers konnten am Sonntag 29.08.2021 einem obdachlosen Mann helfen, der sich aufgrund seiner mobilen Einschränkung lautstark in Bockenheim bemerkbar gemacht hatte. Anwohner der Gräfstraße meldeten der Polizei am Vormittag einen Mann, der auf der Straße randalieren soll.

Eine Polizeistreife nahm sich der Sache an und traf vor Ort auf einen obdachlosen Mann, welcher aufgrund eines gebrochenen Beines und eines nicht mehr funktionstüchtigen Rollators seine Mobilität verloren hatte. Merklich eingeschränkt in seinem Lebensbereich und verzweifelt über die Situation hatte dieser auf der Straße lautstark seinen Unmut kundgetan.

Da es den Beamten mangels eines Rezeptes nicht möglich war, in den umliegenden Krankenhäusern Gehhilfen für den Mann zu organisieren, traten diese kurzerhand über eine Online-Verkaufsplattform mit einem Bürger aus Sachsenhausen in Kontakt, der ein Paar Krücken zu verschenken hatte. Die Streife machte sich unverzüglich auf, die Gehhilfen bei ihm abzuholen.

Wenig später kehrten die Beamten zurück in die Gräfstraße und überreichten dem Mann die zwischenzeitlich organisierten Krücken. Beruhigt und erfreut setzte dieser sogleich zum Spaziergang an.

Fahrraddieb auf frischer Tat ertappt

Frankfurt (ots)-(em) – Sonntagmittag 29.08.2021 hat ein 34-jähriger Fahrraddieb in Sachsenhausen sein Glück probiert. Dank engagierter Zeugen, war sein Vorhaben jedoch nicht von Erfolg gekrönt. Gegen 12.45 Uhr erblickte ein Mann in der Paul-Ehrlich-Straße ein Herrenrad und entschied sich dazu, diverse Teile des Zweirades abzubauen und für eigene Zwecke zu verwenden.

Als er gerade dabei war, das Vorderrad des Fahrrads abzumontieren, erschien ein 34-jähriger Zeuge, welcher sofort einschritt. Er hinderte den Dieb an seinem Vorhaben und hielt in bis zum Eintreffen der alarmierten Polizei fest.

Für den mutmaßlichen Dieb klickten sodann die Handschellen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Sachbeschädigungen an geparkten Autos

Frankfurt (ots)-(fue) – Durch einen Zeugen wurde am Montag 30. August 2021 gegen 03.30 Uhr, eine Person dabei beobachtet, wie sie verschiedene, in der Bertramstraße geparkte Autos, beschädigte. Der Zeuge verständigte daraufhin umgehend die Polizei.

Dieser gelang es, den Tatverdächtigen, einen 26-jährigen Offenbacher, festzunehmen. Wie sich später herausstellte, waren an 20 Pkw die Außenspiegel abgetreten worden. Der hierdurch entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Diebstahl von Katalysatoren

Frankfurt (ots)-(fue) – Eine Funkstreife des 11. Polizeirevieres wurde am Samstag 28.08.2021 gegen 15.30 Uhr, von einem ADAC-Mitarbeiter auf den Diebstahl eines Katalysators angesprochen. Das betroffene Fahrzeug stand auf dem Parkplatz des Brentanobades. Als die Streife die anderen dort geparkten Pkw überprüfte, musste sie weitere fünf beschädigte Pkw feststellen.

Vier Katalysatoren waren entwendet worden, ein fünfter lag lose unter dem Fahrzeug. Der dabei entstandene Sachschaden beziffert sich auf mehrere tausend EUR.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorkommnis geben können, sich mit dem 11. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511100 in Verbindung zu setzen.

Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren verletzten Personen

Frankfurt (ots)-(ro) – Am Sonntagvormittag 29. August 2021 kam es auf der Bundesautobahn 66 in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-Höchst zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen und mehreren verletzten Personen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 74-jähriger Mann gegen 11:00 Uhr auf die A 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden auf. Von der B 8, aus Fahrtrichtung Bad Soden am Taunus kommend, befuhr er hierbei mit seinem Pkw der Marke Toyota die Anschlussstelle Frankfurt-Höchst. Auf der regennassen Beschleunigungsspur geriet das Fahrzeug dabei ins Schleudern und prallte zunächst gegen eine rechtsseitige Schutzplanke. Von dort wurde der Toyota abgewiesen und schleuderte über den Beschleunigungsstreifen nach links auf die Hauptfahrbahn zurück, wo er mit einem Ford Focus kollidierte. Im Anschluss an diesen Zusammenstoß schleuderte der Toyota noch weiter und prallte gegen eine linksseitig der Fahrbahn befindliche Betongleitwand, wo er entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen kam.

Der 74-jährige Toyota-Fahrer wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen. Seine 75-jährige Mitfahrerin wurde auf dem Beifahrersitz des Autos eingeklemmt und konnte erst durch die Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde sie leichtverletzt. Der Ford Focus war zum Unfallzeitpunkt mit drei Frauen im Alter von 33 Jahren und einem Säugling besetzt. Während die Fahrerin und eine ihrer Mitfahrerinnen leicht verletzt wurden, wurden die dritte Mitfahrerin und der Säugling stationär in Krankenhäusern aufgenommen.

Der Toyota Previa und der Ford Focus waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Hauptfahrbahn der A 66 in Fahrtrichtung Wiesbaden für etwa zwei Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde unterdessen über den parallel verlaufenden Beschleunigungsstreifen an der Unfallstelle vorbeigeführt. In Verbindung mit dem Ferienreiseverkehr kam es hierbei zeitweise zu einem kilometerlangen Stau.

Die Ermittlungen bezüglich des konkreten Unfallhergangs, der Unfallursache, der Verletzungsgrade sowie der Höhe des finanziellen Schadens dauern an. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen zum Unfallgeschehen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 069 / 755 – 46400 in Verbindung zu setzen.

In Griesheim brennen 2 größere Gartenhütten

Frankfurt am Main (ots) – Etwa 2 Stunden dauerte ein Einsatz am Sonntagmorgen 29.08.2021 bei dem die Kräfte der Berufs- und der Freiwilligen Feuerwehr Griesheim zum Löschen eines Brandes in der Gartenanlage Kleyer-/Espenstr. gerufen worden waren. Die um 04:22 alarmierten Kräfte fanden zwei größere Gartenhütten brennend vor und begannen sofort mit umfangreichen Löscharbeiten.

Dennoch wurden die beiden Hütten fast komplett zerstört. Es dauerte rund eine Stunde bis das Feuer gänzlich unter Kontrolle war und mit den Nachlöscharbeiten alle übriggebliebenen Glutnester gelöscht waren. Ursache und Schadenhöhe wird noch von der Polizei ermittelt. Niemand wurde verletzt.

Geschwindigkeitsmessungen überführen Temposünder

Frankfurt (ots) – (dr) Der Verkehrsüberwachungsdienst der Frankfurter Polizei hat am vergangenen Freitag (27.08.2021) Geschwindigkeitskontrollen auf der Rosa-Luxemburg-Straße durchgeführt. Manche Verkehrsteilnehmer, welche es mit dem Tempolimit nicht ganz so genau nahmen, dürfte bald unangenehme Post zu erwarten haben.

An der Unterführung der BAB 5, an einer Stelle mit einer zugelassenen Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h, fuhren einige Verkehrssünder fast doppelt so schnell, obwohl unter anderem auch Radfahrende in diesem Bereich unterwegs sind. So droht 10 Fahrzeugführern ein vierwöchiges Fahrverbot. Drei Fahrer, die mit 96, 97 und 113 km/ gemessen wurden, müssen den Führerschein sogar zwei Monate abgeben. Insgesamt kam es zu 231 Verwarnungen und 35 Anzeigen. Somit waren rund 10 Prozent aller an der Messstelle vorbeigefahrenen Fahrzeuge schneller als erlaubt unterwegs.

Die Geschwindigkeitsmessungen werden im Frankfurter Stadtgebiet auch in den kommenden Wochen fortgesetzt.

