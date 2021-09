Sachbeschädigung an Hochsitzen

(ots) – Zwischen dem 26.08.21, 17:00 Uhr und dem 28.08.21, 06:50 Uhr ereigneten sich in der Gemarkung von Unterrieden 2 Sachbeschädigungen an Hochsitzen. Unbekannte Täter fuhren mit einem Fahrzeug auf dem Waldweg zwischen “Ludwigstein” und “Unart” gegen zwei an dieser Strecke stehenden Hochsitzen. Bei einem Hochsitz wurde die Kanzel abgerissen, die dann auf dem Waldweg liegen blieb. Bei dem Unterbau wurden die Streben weggedrückt. In ca. 500 Meter Entfernung wurde ein zweiter Hochsitz umgedrückt.

Der Schaden wird auf insgesamt ca. 1.000 EUR geschätzt. In der Nacht vom 27./28.08.21 wurde ein unbeleuchteter Radlader durch Zeugen gesehen, der im Bereich “Ludwigstein” unterwegs war und möglicherweise als Tatfahrzeug infrage kommt. Diesbezügliche Ermittlungen dauern noch an. Um Hinweise bittet die Polizei in Witzenhausen unter Telefon: 05542/93040.

Außenspiegel angefahren

Um 08:08 Uhr befuhr heute Morgen ein 19-Jähriger aus Großalmerode mit einem Linienbus die Walburger Straße in Witzenhausen. In Höhe des dortigen Kindergartens streifte er einen geparkten Lkw im Bereich des Außenspiegels, der dort eine Lieferung für den Kindergarten ablud. Dadurch entstand geringer Sachschaden von 200 EUR.

Gegen Baum gefahren

Um 02:17 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 51-Jähriger aus Steinheuterode mit einer Sattelzugmaschine die B 80 zwischen Unterrieden und Witzenhausen. In diesem Streckenabschnitt ragte ein Baum in die Fahrbahn hinein, den der 51-Jährige zu spät erkannte und gegen das Geäst fuhr. Dadurch entstand Sachschaden von ca. 500 EUR an der Zugmaschine. Der Baum wurde durch die örtliche Freiwillige Feuerwehr beseitigt.

Polizei Eschwege

Einbrüche in Gaststätten

(ots) – In der vergangenen Nacht wurden in Bad Sooden-Allendorf in zwei Gaststätten eingebrochen. In einem Fall drangen unbekannte Täter in das Gaststättengebäude ein, nachdem ein Fenster aufgehebelt wurde; wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Bei dem zweiten Einbruch wurde die Terrassentür zur Gaststätte gewaltsam geöffnet.

Während bei dem ersten Einbruch nichts entwendet wurde, konnten der oder die Täter bei dem zweiten Einbruch ca. 300 EUR Bargeld erbeuten. Zudem wurde dort ein schwarzer VW Passat entwendet, nachdem man die Fahrzeugschlüssel aufgefunden hatte. Der Schaden dürfte dadurch bei ca. 8000 EUR liegen.

Gestohlener Pkw aufgefunden

Im Bereich der Straße “Am Gradierwerk” wurde heute Morgen ein verunfallter Pkw Seat Leon aufgefunden, der von der Fahrbahn in dem dortigen Bachlauf abgekommen war. Bei Überprüfung der Kennzeichen stellte sich heraus, dass der Pkw in Bielefeld nach einem Wohnungseinbruch gestohlen worden war. Der Pkw wurde zwecks Spurensicherung abgeschleppt. Hinweise an die Kripo unter 05651/9250.

Sachbeschädigung an Pkw

In der Obergasse in Waldkappel wurde am 28.08.21, um 03:00 Uhr ein weißer Pkw Peugeot beschädigt. An dem Auto wurde die Windschutzscheibe stark beschädigt sowie der linke Außenspiegel abgetreten. Der Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Tatverdächtig ist ein 35-Jähriger aus Eschwege, der kurz nach der Tat dort wegfuhr.

Sachbeschädigung an Feuerwehrgerätehaus

Zwischen dem 28.08.21, 14:00 Uhr und dem 29.08.21, 10:05 Uhr wurde in Wehretal-Reichensachsen das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr am “Platz der Normandie” beschädigt. Unbekannte schlugen in diesem Zeitraum eine Scheibe des Gerätehauses ein, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Wohnung

Am vergangenen Freitag, 27.08.21 betrat um 10:24 Uhr eine unbekannte Frau das Seniorenzentrum in der Döhlestraße in Eschwege und klopfte an eine der dortigen Wohnungstüren. Gegenüber dem 80-jährigen Bewohner gab sie sich als Pflegedienstmitarbeiterin aus und fragte nach, ob Hilfe beim Einkauf benötigt würde. Nachdem dies verneint wurde, bat sie darum, mal aus dem Fenster schauen zu dürfen. Dies wurde ihr gewährt, kurz darauf verließ sie die Wohnung. Mit ihr verschwand auch das Portmonee mit ca. 100 EUR Bargeld und Dokumenten. Die Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden: ca. 170 cm groß, normale Figur. Sie hat schulterlanges braunes Haar und trug bei der Tat eine Brille. Bekleidet war sie mit einem beigen Oberteil, einer schwarzen Adidas-Jogginghose und weißen Sneakers. Besonderheit: Sie führte einen kleinen schwarzen Hund mit sich. Hinweise: 05651/9250.

Diebstahl aus Baucontainer

Über das vergangene Wochenende drangen unbekannten Täter widerrechtlich in den abgesperrten Baustellenbereich der Werrabrücke, zwischen Frieda und Aue, ein und entwendeten aus einem Baucontainer zwei Kisten Kleber der Marke HILTI, eine Kiste Silikon und eine Maschine “Stampfer”. Der Container wurde zuvor aufgebrochen, indem der Schutzhebel verbogen und anschließend das Vorhängeschloss aufgebrochen wurde. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Hinweise an die Eschweger Polizei unter 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Geldbörsendiebstahl

Angezeigt wurde heute ein Geldbörsendiebstahl, der sich bereits am vergangenen Samstag im Lidl-Markt in Hessisch Lichtenau ereignet hat. Zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr wurde dort einer 64-Jährigen aus Hessisch Lichtenau das Portmonee während des Einkaufs aus der Handtasche gestohlen. Neben ca. 60 Euro Bargeld befanden sich noch EC-Karte und persönliche Ausweisdokumente im Portmonee. Hinweise nimmt die Polizei in Hessisch Lichtenau unter 05602/93930 entgegen.

